Lockdown: Τι αλλάζει στη ζωή μας από το Σάββατο - Όλα τα μέτρα για λιανεμπόριο και μετακινήσεις

Έκκληση για τήρηση των νέων μέτρων - Λιανεμπόριο με SMS και click away από τη Δευτέρα - «Κλειδί» για την επόμενη ημέρα τα self tests

Από τη Δευτέρα 5 Απριλίου, με τη χρήση ειδικού κωδικού (σ.σ. 13032) και με χρονικό περιορισμό (σ.σ. 3 ώρες). Θα επιτρέπεται η πώληση εντός του μαγαζιού με ραντεβού (click in shop) και η παραλαβή πάλι με ραντεβού (click away). Θα επιτρέπεται ένας πελάτης ανά 25 τ.μ .

Από το Σάββατο 3 Απριλίου με κωδικό 6 και μόνο για άσκηση και έως τρία άτομα ή μία οικογένεια, επιτρέπουμε τη μετακίνηση από δήμο σε δήμο . Μόνο για τα σαββατοκύριακα για άσκηση εκτός τους δήμου μας. Με υποχρεωτική χρήση μάσκας και χωρίς συνωστισμούς, για να μην αναγκαστούμε να προχωρήσουμε σε άρση των μέτρων.

Η λειτουργία των σχολείων θα αξιολογηθεί την επόμενη εβδομάδα, με στόχο να ανοίξουν ορισμένες τάξεις, από τις 12 Απριλίου και με χρήση τεστ.

Επίσης θα επαναξιολογηθεί και το άνοιγμα των πολυκαταστημάτων και των εμπορικών κέντρων.





Σε εφαρμογή από το Σάββατο τίθεταιόπως αποφασίστηκε από την επιτροπή των λοιμωξιολόγων μετά και την μαραθώνια σύσκεψή τους, χθες Τετάρτη.Μπορεί ο αριθμός των κρουσμάτων να είναι πολύ υψηλός, ωστόσο τελικά κρίθηκε επιβεβλημένη η, η οποία θα βοηθήσει και στην οικονομία που «ασφυκτιά» και στην ψυχολογία των πολιτών, οι οποίοι έχουν κουραστεί από τα συνεχόμενα μέτρα.Στο πλαίσιο αυτό ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας,, ανακοίνωσε χθες το νέο μείγμα μέτρων το οποίο θα τεθεί σε ισχύ από το Σάββατο και θα περιλαμβάνει χαλάρωση όσον αφορά στις κοινωνικές δραστηριότητες καθώς και επανεκκίνηση της οικονομίας.«Τα μέτρα που προτείνονται δεν επιτρέπουν χαλάρωση και πιστεύουμε ότι θα συμβάλλουν στον καλύτερο έλεγχο της επιδημίας με τη βοήθεια και των πρόσθετων εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μας, γιατί ναισε σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες. Έχουμε, ήδη έχει εμβολιαστεί σημαντικό ποσοστό των πολιτών, υπάρχουντα οποία θα έχουμε στη διάθεσή μας από την ερχόμενη εβδομάδα, και είμαστε πλέον στην άνοιξη,όπως οι ίδιοι οι επιδημιολόγοι παραδέχονται έχει αλλάξει και μπορούμε να περνάμε περισσότερες ώρες σε εξωτερικούς χώρους», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρδαλιάς.Τα μέτρα αυτά που ανακοινώθηκαν διαφέρουν εν συγκρίσει με αυτά που είχαν διαρρεύσει από το ρεπορτάζ και αφορούσαν την κυβερνητική πρόταση προς τους επιστήμονες.Αρχικά αναφορικά με το, πρόθεση του κυβερνητικού επιτελείου ήταν αυτό να λειτουργήσει με μοναδικό περιορισμό την υποχρέωση αποστολής SMS στο 13032 καθώς και τον ανώτατο αριθμό ατόμων βάσει τετραγωνικών. Άλλωστε χθες λίγες ώρες πριν την συνεδρίαση της επιτροπής των λοιμωξιολόγων, ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, αποτύπωσε τις κυβερνητικές προθέσεις μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 προσπαθώντας να αποδομήσει το click away σημειώνοντας πως θα δημιουργήσει συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού καθώς δεν μπορούν να το υποστηρίξουν όλες οι επιχειρήσεις.Από την άλλη, όσον αφορά στιςεπίσης η αρχική εισήγηση της κυβέρνησης ήταν η πλήρης κατάργηση των περιορισμών. Άλλωστε σε έναν βαθμό είχε παρακαμφθεί η απαγόρευση από όταν άνοιξαν τα κέντρα αισθητικής και τα κομμωτήρια, στα οποία οι πολίτες μπορούσαν να μετακινηθούν στέλνοντας 6 στο 13033 έχοντας την δυνατότητα να μετακινηθούν σε όποια περιοχή επιθυμούσαν.Μετά την τελική εισήγηση των επιστημόνων φάνηκε πως οι επιστήμονες βασίστηκαν στις κυβερνητικές προτάσεις αλλά τελικώςύμφωνα με τις πληροφορίες και τα δύο αυτά μέτρα θα εξεταστούν εκ νέου την ερχόμενη εβδομάδα.Σε κάθε περίπτωση, είναι ξεκάθαρο ότι το άνοιγμα της χώρας μας θα γίνει με τη βοήθεια των self test, τα οποία θα αρχίσουν να διατίθενται δωρεάν από τα φαρμακεία αρχές Απριλίου.Τα εν λόγω τεστ θα αποτελέσουντης χώρας μας τόσο για το άνοιγμα του λιανεμπορίου, όσο και για την επιστροφή των μαθητών στα θρανία.Τα self test αναμένεται να είναι υποχρεωτικά για τους εργαζόμενους σεκαθώς καιΕνδεικτικά είναι τα όσα είχε πει προ ημερών ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας,, ο οποίος ανέφερε ότι η σταδιακή επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας καθιστά την υποχρέωση των πολιτών που δραστηριοποιούνται στην ακτοπλοΐα και τη ναυτιλία, στο λιανεμπόριο, στις μεγάλες επιχειρήσεις, στην εστίαση, στις επιχειρήσεις τουρισμού, στη μεταποίηση και στα δικαστήρια, να υποβάλλονται σετου κορωνοϊού.Ερωτηθείς πως θα διασφαλίσουν ότι τα self testγια τον έλεγχο της πανδημίας στους πολίτες κι αν υπάρχει παράδειγμα αντίστοιχης διαχείρισης στην Ευρώπη καθώς επίσης ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις για τις οποίες θα ζητηθεί εισήγηση της επιτροπής, είπε:«Αναμένουμε τις σχετικές οδηγίες. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι η στρατηγική μας στο self test είναι συμπληρωματική, στην ήδη υπάρχουσα στρατηγική μας που αφορά στα rapid και στα μοριακά. Βλέπετε ότι μέρα με τη μέρα αυξάνουμε το ποσοστό των συγκεκριμένων τεστ, θεωρούμε και είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο, είναι εισήγηση της επιτροπής μας ότι θα συμβάλλουν τα μάλλα στο να μπορέσουμε να εκτονώσουμε ακόμα περισσότερο, να κλείσουμε τον κύκλο της διασποράς του ιού», ενώ προσέθεσε ότι όλο αυτό θα εξελίσσεται τα επόμενα εικοσιτετράωρα με συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις και εγκυκλίους. «Είναιμε τη μέρα σταθμίζουμε τα δεδομένα τα επιδημιολογικά και όχι μόνο και από εκεί και πέρα με βάση τις εισηγήσεις των επιδημιολόγων μας παίρνουμε τις αποφάσεις για το επόμενο βήμα», κατέληξε ο κ. Χαρδαλιάς.Ως προϋπόθεση για τις προσαρμογές στα υφιστάμενα μέτρα, που στόχο έχουν τα καλύτερα υγειονομικά αποτελέσματα, έθεσε την ατομική ευθύνη και την τήρηση των μέτρων, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς κατά την σημερινή ενημέρωση. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «η ανακατανομή των δραστηριοτήτων θα γίνει με περιορισμούς αλλά και αυστηρή επιτήρηση στην εφαρμογή τους και θα δώσει μικρές ανάσες ελευθερίας που θα βοηθήσουν στην καλύτερη εφαρμογή των μέτρων προστασίας και θα περιορίσουν τις».Τόσο ο κ. Χαρδαλιάς όσο και ο Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκαν στα πρόσθετα όπλα που βρίσκονται πλέον στη διάθεσή μας για την αντιμετώπιση της πανδημίας, που δεν είναι άλλα από τον, με τον τελευταίο να κάνει έκκληση για χρήση μάσκας και αντισηπτικού και τήρηση των αποστάσεων, όπου και όπως επιλέξουν να κινηθούν οι πολίτες τις επόμενες ημέρες.