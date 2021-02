Lockdown στην Αττική: Τι αλλάζει στη ζωή μας – Τι κλείνει, τι επιτρέπεται και τι ισχύει για τις μετακινήσεις

Στη συλλογή κοσμημάτων Hearts of Georg Jensen που ξεχωρίζει με τον μινιμαλιστικό σχεδιασμό και την κατασκευαστική δεξιοτεχνία της, ο έρωτας βρίσκει τρόπους να ζωντανέψει!

Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία. ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 18.00/21:00 * Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ), όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους. ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 18.00/21:00 * Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή. ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 18.00/21:00 * Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη ή συνοδεία ανηλίκων μαθητών από/προς το σχολείο. ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 18.00/21:00 * Μετάβαση σε τελετή κηδείας υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 18.00/21:00 * Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας στην τελευταία αυτή περίπτωση την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου. ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 18.00/21:00 *

Μετακίνηση από και προς την εργασία

Για σοβαρούς λόγους υγείας

Προς τον σκοπό εφάπαξ μετάβασης στον τόπο της μόνιμης κατοικίας

Για μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

Φια εφάπαξ μετάβαση φοιτητή/φοιτήτριας ή σπουδαστή/σπουδάστριας από τον τόπο μόνιμης κατοικίας στην περιφερειακή ενότητα όπου εδρεύει το Τμήμα / η Σχολή Επιστημών Υγείας Α.Ε.Ι., η Σχολή Αξιωματικών ή η Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας ή η Σχολή Αξιωματικών ή Πυροσβεστών του Πυροσβεστικού Σώματος ή η Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων ή η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για λόγους σπουδών, ή για εφάπαξ μετάβαση μαθητή/μαθήτριας, εξεταζόμενου / εξεταζόμενης από τον τόπο μόνιμης κατοικίας στην περιφερειακή ενότητα που εδρεύει ο φορέας/εξεταστικό κέντρο για λόγους διεξαγωγής εξετάσεων

Για μια και μόνο μετακίνηση με επιστροφή φοιτητή/φοιτήτριας, με τη συνοδεία ενός ακόμη προσώπου, από τον τόπο μόνιμης κατοικίας στην περιφερειακή ενότητα όπου εδρεύει το Τμήμα/η Σχολή όπου ο/η φοιτητής/τρια φοιτά και μισθώνει το ακίνητο προς τον σκοπό μεταφοράς οικοσκευής μετά από λύση της σύμβασης μίσθωσης της φοιτητικής οικίας, εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών από την έναρξη ετακίνησης προς τον εν λόγω σκοπό

Για λόγους συγκομιδής αγροτικών προϊόντων και πάντα με τα κατάλληλα αποδεικτικά έγγραφα.

καταστήματα τροφίμων (σούπερ μάρκετ μίνι μάρκετ, φούρνοι),

λαϊκές αγορές,

φαρμακεία,

Pet Shops,

επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών (αποκλειστικά για την επισκευή συσκευών, την εξόφληση λογαριασμών και την ανανέωση υπολοίπου),

καταστήματα οπτικών/ακουστικών βαρηκοΐας και καταστήματα περουκών και ποστίς, (κατόπιν ραντεβού),

ανθοπωλεία (ειδικώς για 13-14/2/2021) και

κάθε επιχείρηση λιανικής πώλησης με την μέθοδο των ηλεκτρονικών πωλήσεων (e-shop).

- 15 άτομα στην αίθουσα με 1,5 μέτρο απόσταση

- Αναστολή

- Αναστολή

Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό και υποχρεωτική τηλεργασία στο 50% του προσωπικού Υποχρεωτική προστασία υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό Υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων, επιπλέον των υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού

Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό Υποχρεωτική προστασία εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας όπου είναι εφικτό Υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν ραντεβού

Όσοι εργαζόμενοι βρίσκονται σε καθεστώς τηλεργασίας ή σε καθεστώς αναστολής συμβάσεων εργασίας, δεν δύνανται να λαμβάνουν βεβαιώσεις μετακίνησης από τον εργοδότη τους (είτε από το ΕΡΓΑΝΗ είτε από το gov.gr).

βρίσκονται σε καθεστώς τηλεργασίας ή σε καθεστώς αναστολής συμβάσεων εργασίας, δεν δύνανται να λαμβάνουν βεβαιώσεις μετακίνησης από τον εργοδότη τους (είτε από το ΕΡΓΑΝΗ είτε από το gov.gr). Όσοι είναι αυτοπασχολούμενοι, επιστήμονες και ελεύθεροι επαγγελματίες, μαζί με τη βεβαίωση «τύπου Α’» που εκδίδεται από το gov.gr θα πρέπει να φέρουν και εκτύπωση από το Taxisnet των φορολογικών στοιχείων φυσικού προσώπου και επιχειρηματικής δραστηριότητας.

επιστήμονες και ελεύθεροι επαγγελματίες, μαζί με τη βεβαίωση «τύπου Α’» που εκδίδεται από το gov.gr θα πρέπει να φέρουν και εκτύπωση από το Taxisnet των φορολογικών στοιχείων φυσικού προσώπου και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι έλεγχοι της τήρησης των μέτρων στους χώρους εργασίας θα πραγματοποιούνται στη βάση της προδήλωσης που γίνεται στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για τους ευρισκόμενους σε τηλεργασία, σε καθεστώς αναστολής συμβάσεων ή εμπίπτουν στην κατηγορία του αναγκαίου προσωπικού.

οι δηλώσεις που εκδίδονται από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ θα αφορούν αποκλειστικά στο νόμιμο δηλωθέν ωράριο εργασίας,

που εκδίδονται από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ θα αφορούν αποκλειστικά στο νόμιμο δηλωθέν ωράριο εργασίας, οι άδειες μετακίνησης που βρίσκονται σε ισχύ για τους ευρισκόμενους σε τηλεργασία και σε καθεστώς αναστολής συμβάσεων παύουν να ισχύουν.

που βρίσκονται σε ισχύ για τους ευρισκόμενους σε τηλεργασία και σε καθεστώς αναστολής συμβάσεων παύουν να ισχύουν. Οι εργαζόμενοι που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες μπορούν να κινούνται μόνο με τη χρήση των 6 επιλογών του sms στο 13033.

Οι έλεγχοι θα γίνονται με βάση το πλάνο εργασιών που οφείλουν να διαθέτουν οι δημόσιες υπηρεσίες και από το οποίο θα αποδεικνύεται ότι λειτουργούν μόνο με το απολύτως αναγκαίο προσωπικό και θα αναφέρεται και στους εργαζομένους που έχουν τεθεί σε καθεστώς τηλεργασίας και εκ περιτροπής εργασία.

θα γίνονται με βάση το πλάνο εργασιών που οφείλουν να διαθέτουν οι δημόσιες υπηρεσίες και από το οποίο θα αποδεικνύεται ότι λειτουργούν μόνο με το απολύτως αναγκαίο προσωπικό και θα αναφέρεται και στους εργαζομένους που έχουν τεθεί σε καθεστώς τηλεργασίας και εκ περιτροπής εργασία. Οι βεβαιώσεις κίνησης θα πρέπει να φέρουν τη στρογγυλή σφραγίδα της υπηρεσίας, με τη φροντίδα των οικείων διευθύνσεων προσωπικού, ενώ θα διενεργούνται συστηματικοί έλεγχοι για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του υπαλληλικού κώδικα.

- Αναστολή

Αναστολή Οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), διανομής προϊόντων (delivery) και καθ' οδόν εξυπηρέτησης (drive-through) επιτρέπονται μόνο στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών, χωρίς πάντως την παραμονή πελατών στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο ευθύνης των επιχειρήσεων αυτών. Από την αναστολή λειτουργίας εξαιρούνται εστιατόρια, αναψυκτήρια και καφέ που λειτουργούν εντός ξενοδοχείων, εφόσον εξυπηρετούν μόνο τους διαμένοντες σε αυτά.

Προαιρετικό διευρυμένο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων τροφίμων: 07:00 - 20:30 τις καθημερινές και 07:00 - 17:30 τα Σαββατοκύριακα Ένα (1) άτομο για κάθε 25 τ.μ. στον κύριο χώρο του καταστήματος (εξαιρούνται βοηθητικοί χώροι, αποθήκες, γραφεία, χώροι στάθμευσης) Απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων Απαγόρευση πώλησης προϊόντων λιανεμπορίου Δυνατότητα παραδόσεων delivery τις Κυριακές από σούπερ μάρκετ

- Αναστολή

- Αναστολή

- Αναστολή εξόδου

Υποχρεωτική επέκταση χώρου αγορών ή λειτουργία παράλληλων αγορών. Σε περίπτωση μη τεχνικής δυνατότητας επέκτασης του χώρου αγορών ή λειτουργίας παράλληλων αγορών δραστηριοποιείται το πενήντα τοις εκατό (50%) των κλάδων παραγωγών/εμπόρων Πενήντα τοις εκατό (50%) των θέσεων των παραγωγών/εμπόρων με πέντε (5) μέτρα απόσταση μεταξύ πάγκων Απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων

65% πληρότητα σε ΜΜΜ 50% πληρότητα σε πλοία (55% εφόσον διαθέτουν καμπίνες) Οδηγός και δύο επιβάτες σε ΙΧ και Ταξί (εξαιρουμένων ανηλίκων τέκνων και ατόμων που χρήζουν βοήθειας)

- Αναστολή επισκεπτηρίου

Ένας (1) συνοδός / επισκέπτης ανά ασθενή Περιορισμός των προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων μέχρι 80% Τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου, πλην της διενέργειας ιατρικών πράξεων Εξαιρούνται των περιορισμών τα ογκολογικά και επείγοντα περιστατικά, καθώς και τα ειδικά νοσοκομεία

- Αναστολή

- Τηλε-εκπαίδευση

Πραγματοποίηση μόνο κατ' εξαίρεση, μετά από άδεια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με την παρουσία μόνο των αυστηρά απαραίτητων προσώπων, χωρίς την παρουσία κοινού και πάντως υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Υποχρεωτική χρήση μάσκας α) σε πρόβες, β) όσων δεν συμμετέχουν στη σκηνή γυρίσματος Τήρηση απόστασης δύο (2) μέτρων για συντελεστές Καταγραφή εισερχομένων - εξερχομένων

- Αναστολή

Αναστολή προσέλευσης κοινού Δυνατότητα διεξαγωγής αποκλειστικά προς το σκοπό αναμετάδοσης (βιντεοσκόπηση, live streaming)

- Αναστολή

τήρηση της υποχρεωτικής τηλεργασίας

τήρηση αποστάσεων

χρήση μάσκας

τήρηση νομοθεσίας αναστολών

Συνεχίζεται κανονικά ο Μηχανισμός Ενίσχυσης της Απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», όπως επίσης και η εφαρμογή της υποχρεωτικής τηλεργασίας για το 50% των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που μπορούν να εργαστούν εξ αποστάσεως. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προαναγγείλουν στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» την τηλεργασία, με τη συμπλήρωση του εντύπου 4.1.

κανονικά ο Μηχανισμός Ενίσχυσης της Απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», όπως επίσης και η εφαρμογή της υποχρεωτικής τηλεργασίας για το 50% των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που μπορούν να εργαστούν εξ αποστάσεως. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προαναγγείλουν στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» την τηλεργασία, με τη συμπλήρωση του εντύπου 4.1. Για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς, αλλά και για την αποφυγή συνωστισμού στους χώρους εργασίας, δίνεται η δυνατότητα προσαρμογής του ωραρίου των εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα κατά την έναρξη και λήξη του, με τρόπο ώστε ανά μισή ώρα και εντός δίωρου να προσέρχονται και να αποχωρούν οι εργαζόμενοι σε σχέση με την έναρξη και τη λήξη αντίστοιχα του ωραρίου τους, χωρίς να υπάρχει η υποχρέωση προαναγγελίας στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ».

των μέσων μαζικής μεταφοράς, αλλά και για την αποφυγή συνωστισμού στους χώρους εργασίας, δίνεται η δυνατότητα προσαρμογής του ωραρίου των εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα κατά την έναρξη και λήξη του, με τρόπο ώστε ανά μισή ώρα και εντός δίωρου να προσέρχονται και να αποχωρούν οι εργαζόμενοι σε σχέση με την έναρξη και τη λήξη αντίστοιχα του ωραρίου τους, χωρίς να υπάρχει η υποχρέωση προαναγγελίας στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ». Προβλέπεται τρίωρη άδεια για εργαζόμενους στην περίπτωση που επιθυμούν να υποβληθούν σε τεστ κορωνοϊού.

τρίωρη άδεια για εργαζόμενους στην περίπτωση που επιθυμούν να υποβληθούν σε τεστ κορωνοϊού. Προβλέπονται άδειες για την καραντίνα των εργαζομένων, διάρκειας 14 ημερών, με δυνατότητα αναπληρώσεως μίας ώρας ανά ημέρα, μετά την επιστροφή τους στην εργασία και άδειες εργαζόμενων γονέων για τις περιπτώσεις που νοσούν τα παιδιά τους από κορωνοϊό.

άδειες για την καραντίνα των εργαζομένων, διάρκειας 14 ημερών, με δυνατότητα αναπληρώσεως μίας ώρας ανά ημέρα, μετά την επιστροφή τους στην εργασία και άδειες εργαζόμενων γονέων για τις περιπτώσεις που νοσούν τα παιδιά τους από κορωνοϊό. Εξακολουθούν να υφίσταται οι μονομερείς δηλώσεις με παράταση δύο μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο για τις ειδικές κατηγορίες, όπως για παράδειγμα για τους καλλιτέχνες.

να υφίσταται οι μονομερείς δηλώσεις με παράταση δύο μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο για τις ειδικές κατηγορίες, όπως για παράδειγμα για τους καλλιτέχνες. Παρατείνονται για δύο μήνες τα επιδόματα ανεργίας για όσους η τακτική επιδότηση ανεργίας έληξε ή λήγει Ιανουάριο και Φεβρουάριο, όπως επίσης και η χορήγηση των 400 ευρώ επί δύο μήνες σε άνεργους επισιτισμού και τουρισμού, χωρίς υποχρεωτική επαναπρόσληψη.





Σε καθεστώς αυστηρού lockdown βρίσκεται από τις 06:00 της Πέμπτης η Αττική, με τους πολίτες του λεκανοπεδίου να βιώνουν μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου μία καθημερινότητα σαν και αυτή του περασμένου Μαρτίου. αύξηση των κρουσμάτω ν και κυρίως ηέθεσαν σε συναγερμό κυβέρνηση και επιστήμονες, ωθώντας στην απόφαση για αυστηρά μέτρα περιορισμού έτσι ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω διάδοση του ιού στην κοινότητα υπό τον φόβο του τρίτου κύματος της πανδημίας.Η Αττική για την οποία η ανησυχία είναι έκδηλη αυτή την στιγμή βρίσκεται στο «κόκκινο», αφού οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας γεμίζουν σταδιακά, φτάνοντας στο σημείο τηννα μιλά γιαΧαρακτηριστικό δε της κατάστασης είναι ότι χθες, Τετάρτη από τα συνολικά 1.496 κρούσματα που ανακοίνωσε ο, ταεντοπίστηκαν στηνΑντίστοιχη εικόνα σκιαγράφησε και οστην συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, την Τετάρτη, σημειώνοντας πως «αυτό το οποίο μας ανησύχησε ιδιαίτερα ήταν η αύξηση των νοσηλειών στην Αττική, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα μεταλλαγμένα στελέχη του ιού -που έχουν κάνει την εμφάνισή τους στην Ελλάδα- γνωρίζουμε ότι έχουν μεγαλύτερη μεταδοτικότητα. Αυτή είναι η εικόνα των νοσηλειών στην Αττική και παρότι τα νούμερα, σε απόλυτο επίπεδο, εξακολουθούν να μην είναι ανησυχητικά, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτή η επιδημία έχει την τάση να ξεφεύγει από τον έλεγχο πολύ γρήγορα. Προτίμησα, λοιπόν, να πάρουμε δραστικά μέτρα νωρίτερα για να μπορέσουμε να απαλλαγούμε από τα μέτρα αυτά πάλι μια ώρα αρχύτερα».Τα δραστικά αυτά μέτρα για τα οποία έκανε λόγο ο κ., εξειδικεύτηκαν κατά την ενημέρωση της Τετάρτης υπό τον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη,, όπου και παρουσιάστηκεγια την νέα καθημερινότητα των πολιτών στην Αττική.Μεταξύ όσων ανακοινώθηκαν είναι το «λουκέτο» στο λιανεμπόριο , τα κλειστά σχολεία, η τηλεκπαίδευση για όλους τους μαθητές, oι κωδικοί των SMS για τις μετακινήσεις των πολιτών και το πλαίσιο λειτουργίας του delivery και του take away στην εστίαση.Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο στους εσωτερικούς όσο και τους εξωτερικούς χώρους.Εξακολουθεί να ισχύει απαγόρευση της κυκλοφορίαςτις καθημερινές, ενώ τα Σαββατοκύριακα η απαγόρευση θα είναι σε ισχύ από τιςΣημειώνεται ότι η μετακίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας στην τελευταία αυτή περίπτωση την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου ισχύει και μετά τις 18:00 ή τις 21:00. Έγινε σαφές επίσης, ότι παρά τα όσα είχαν συζητηθεί ή/και γραφτεί στον Τύπο οι διαδημοτικές μετακινήσεις δεν απαγορεύονται.Οι μετακινήσεις εκτός Αττικής επιτρέπονται, πάντα με την επίδειξη των απαραίτητων δικαιολογητικών για τους εξής λόγους:Το νέο σκληρότεροπου θυμίζει καταστάσεις του περασμένου Μαρτίου αλλάζει τα δεδομένα και στο λιανεμπόριο. Από σήμερα, καταργείται το click away, όπως σημείωσε ο γγ Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, ανακοινώνοντας τα μέτρα που ισχύουν έως την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου, για τη λειτουργία της αγοράς.Συγκεκριμένα, όπως είπε ο γενικός γραμματέας, οι επιχειρήσεις που θα λειτουργούν από είναι:Σε λειτουργία παραμένουν καθαριστήρια, βενζινάδικα, ΚΤΕΟ και συνεργεία αυτοκινήτων και λαϊκές αγορές. Τα περίπτερα λειτουργούν επί 24ώρου βάσεως και η αναστολή παροχής των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής (αποτρίχωση, θεραπεία με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες κλπ), ισχύει και όταν αυτές παρέχονται από ιατρεία και πολυδύναμα ιατρικά κέντρα.Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση επιστρέφουν στο καθεστώς τηλεκπαίδευσης μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου, με εξαίρεση τα σχολεία ειδικής αγωγής όλων των βαθμίδων.Έτσι, γυμνάσια και λύκεια θα πραγματοποιούν τα μαθήματά τους εξ αποστάσεως, μέσω της γνωστής πλέον πλατφόρμας της Webex, κατά τις πρωινές ώρες: 8:30-14:10 για τα γυμνάσια και 8:00 - 13:40 για τα λύκεια.Νηπιαγωγεία και δημοτικά θα πραγματοποιούν τηλεκπαίδευση κατά τις μεσημβρινές ώρες: 14:10 - 16:20 τα νηπιαγωγεία και 14:10 - 17:20 τα δημοτικά.Επιπλέον, για τους μικρούς μαθητές και τις μικρές μαθήτριες θα αρχίσει εκ νέου η προβολή επεισοδίων εκπαιδευτικής τηλεόρασης από την ΕΡΤ2, για τους μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, από τις 10:00 έως τις 12:00. Σημειώνεται ότι σε αναστολή θα βρίσκονται οι βρεφικοί, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, ενώ τα ΑΕΙ συνεχίζουν να λειτουργούν μέσω τηλεκπαίδευσης.Οι μεταφορές θα διενεργούνται με 65% πληρότητα στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και 50% πληρότητα στα πλοία (55% εφόσον διαθέτουν καμπίνες). Στα ΙΧ και τα ταξί επιτρέπεται οδηγός και δύο επιβάτες (εξαιρουμένων ανηλίκων τέκνων και ατόμων που χρήζουν βοήθειας).Σχετικά με τους χώρους λατρείας, η τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών, μυστηρίων και κάθε είδους θρησκευτικών τελετών, γίνεται από θρησκευτικούς λειτουργούς και το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό χωρίς την παρουσία πιστών. Σε θρησκευτικές τελετές όπως γάμοι, βαφτίσεις, κηδείες, μνημόσυνα, επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο του θρησκευτικού λειτουργού, του αναγκαίου βοηθητικού προσωπικού και έως εννέα άτομα.Εν τω μεταξύ, η εντατικοποίηση των ελέγχων στους χώρους εργασίας, με άξονα τη διαμόρφωση συγκεκριμένου πλαισίου για την επιτήρηση της ορθής εφαρμογής των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού στους χώρους αυτούς, αποφασίστηκε σεΠιο συγκεκριμένα, όπως αποφασίστηκε κατά τη σύσκεψη, στον ιδιωτικό τομέα:Επισημαίνεται ότι:Ως προς τον δημόσιο τομέα:Επίσης, από σήμερα η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει άμεση διασταυρωτική πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία του εργαζόμενου πληθυσμού της χώρας, στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η εφαρμογή των παραπάνω αποφάσεων ξεκινά τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021, ενώ σύμφωνα με την κυβέρνηση, οι έλεγχοι θα είναι αυστηροί και συστηματικοί.Με την έναρξη τουξεκινούν και έλεγχοι με έμφαση στους χώρους εργασίας για όλα τα απαραίτητα μέτρα:Στο μεταξύγια εργαζόμενους γονείς λόγω της αναστολής λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων από την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Η άδεια ειδικού σκοπού έχει διάρκεια κατ’ ελάχιστον τριών ημερών, την οποία ακολουθεί στη συνέχεια η χορήγηση μίας ημέρας κανονικής άδειας, σχήμα το οποίο επαναλαμβάνεται κυκλικά για όσο διάστημα χρειαστεί μέχρι τη λήξη του έκτακτου και προσωρινού μέτρου., εφόσον μοιραστούν μεταξύ τους διαστήματα αυτής, ενώ δεν μπορεί να γίνει ταυτόχρονα χρήση της και από τους δύο.Επίσης, τις επόμενες ημέρες, ανοίγει σχετική πλατφόρμα στην οποία οι εργοδότες των επιχειρήσεων εντάσεως εργασίας, με πάνω από 20 εργαζόμενους, θα μπορούν να δηλώνουν τους εργαζομένους τους, όπως και οι ίδιοι την επιθυμία τους να υποβληθούν σε τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού δωρεάν έως και δύο φορές το μήνα. Όπως είπε, αυτή η δυνατότητα είναι προαιρετική.Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, από την 1η Φεβρουαρίου, προβλέπεται η προαναγγελία στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» των εργαζομένων που θα μπουν σε αναστολή σύμβαση εργασίας.για τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που περνάνε από πληττόμενους σε κλειστούς, όπως για παράδειγμα για το λιανεμπόριο και για άλλες δραστηριότητες, όπως αυτές θα προσδιοριστούν.Τέλος, το υπουργείο Εργασίας μερίμνησε καιμέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», χωρίς δυνατότητα μεταβολής, όμως, για τους εργαζόμενους που έχουν δηλωθεί κατά το πρώτο 10ήμερο. Άρα, οι επιχειρήσεις οι οποίες προχωρούν σε μεταβολές -από πληττόμενες σε κλειστές- με υποχρεωτική θέση των συμβάσεων εργασίας σε αναστολή θα μπορούν πλέον να κάνουν ορθές επαναλήψεις με δύο διαφορετικές αυτοτελείς δηλώσεις.