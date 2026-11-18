Ο πόλεμος του streaming απέχει ακόμη πολύ από το τέλος του, εκτιμά ο Τεντ Σαράντος, συνδιευθύνων σύμβουλος της Netflix Inc., παρότι ο κλάδος, στη διαμόρφωση του οποίου διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο, εισέρχεται πλέον σε μια φάση μεγαλύτερης ωριμότητας και εντονότερου ανταγωνισμού.«Κανείς δεν έχει κερδίσει τον πόλεμο του streaming», δήλωσε ο Σαράντος σε συνέντευξή του στο Bloomberg. «Ο πόλεμος του streaming συνεχίζεται». Καθώς λιγότερο από το ήμισυ της τηλεοπτικής θέασης στις ΗΠΑ κατευθύνεται σε υπηρεσίες όπως η δική του, «βρισκόμαστε ακόμη στα πρώτα στάδια όλης αυτής της διαδικασίας», ανέφερε.Για το Netflix, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προετοιμαστεί για μια μάχη πολύ διαφορετική από εκείνη που ξεκίνησε. Η εταιρεία έχει εξελιχθεί στην κυρίαρχη συνδρομητική υπηρεσία streaming παγκοσμίως, ωστόσο η αύξηση της τηλεθέασης και της αλληλεπίδρασης των χρηστών με το περιεχόμενό της έχει επιβραδυνθεί, την ώρα που το YouTube καταλαμβάνει ολοένα μεγαλύτερο μερίδιο του χρόνου που αφιερώνουν οι Αμερικανοί στην τηλεόραση. Σύμφωνα με τη Nielsen, το YouTube κατέγραψε τον Αύγουστο μερίδιο-ρεκόρ 15,8% της τηλεοπτικής θέασης στις ΗΠΑ, περίπου διπλάσιο από εκείνο του Netflix.Το Netflix απαντά αναδιαμορφώνοντας τόσο το ανθρώπινο δυναμικό του όσο και την ίδια τη φυσιογνωμία της υπηρεσίας του. Η εταιρεία προχώρησε πρόσφατα στο μεγαλύτερο κύμα απολύσεων των τελευταίων ετών και αντικατέστησε δύο από τα πλέον υψηλόβαθμα στελέχη της, μεταξύ των οποίων και την επικεφαλής περιεχομένου, Μπέλα Μπατζάρια. Ο Σαράντος χαρακτήρισε την αναδιάρθρωση «αναπροσαρμογή», με στόχο να καταστεί η εταιρεία «πιο υγιής για το μέλλον».«Υπάρχουν άνθρωποι που είναι κατάλληλοι για μια επιχείρηση σε ένα συγκεκριμένο στάδιο, αλλά μπορεί να είναι ή να μην είναι κατάλληλοι για το επόμενο», δήλωσε. «Και θέλεις να προλαβαίνεις τέτοιες καταστάσεις όσο το δυνατόν νωρίτερα».