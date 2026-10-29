Μαϊάμι: Οι ουρανοξύστες των κροίσων – Ρετιρέ 30 εκατ. δολαρίων, ιδιωτικές μαρίνες και χρυσά deals

Επενδυτές χρηματοδοτούν δύο υπερπολυτελείς ουρανοξύστες στο Μαϊάμι, όπου η ζήτηση ακριβών κατοικιών παραμένει ισχυρή - Η φορολογική ελκυστικότητα, οι εύποροι αγοραστές και η παρουσία της Citadel στηρίζουν την αγορά ακινήτων