Μαϊάμι: Οι ουρανοξύστες των κροίσων – Ρετιρέ 30 εκατ. δολαρίων, ιδιωτικές μαρίνες και χρυσά deals
Μαϊάμι: Οι ουρανοξύστες των κροίσων – Ρετιρέ 30 εκατ. δολαρίων, ιδιωτικές μαρίνες και χρυσά deals
Επενδυτές χρηματοδοτούν δύο υπερπολυτελείς ουρανοξύστες στο Μαϊάμι, όπου η ζήτηση ακριβών κατοικιών παραμένει ισχυρή - Η φορολογική ελκυστικότητα, οι εύποροι αγοραστές και η παρουσία της Citadel στηρίζουν την αγορά ακινήτων
Περισσότερα από 800 εκατ. δολάρια έχουν διαθέσει επενδυτές για τη χρηματοδότηση των νεότερων υπερπολυτελών ουρανοξυστών στο Μαϊάμι, καθώς οι κατασκευαστικές εταιρείες ποντάρουν στο ότι η πόλη εξακολουθεί να προσελκύει τους πλούσιους, ακόμη και μετά την εξασθένηση του κύματος μετεγκατάστασης που καταγράφηκε στη διάρκεια της πανδημίας.
Η Tyko Capital, εταιρεία ιδιωτικής χρηματοδότησης που υποστηρίζεται από την Elliott Investment Management, χορηγεί στους κατασκευαστές δάνειο-ρεκόρ ύψους 817 εκατ. δολαρίων για την ανέγερση δύο πύργων πολυτελών διαμερισμάτων, γράφουν οι Financial Times.
Οι ουρανοξύστες θα διαθέτουν, μεταξύ άλλων, πισίνα υπερχείλισης (infinity pool) με θέα στον ποταμό Μαϊάμι και ιδιωτική προβλήτα για τα γιοτ των κατοίκων.
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Η Tyko Capital, εταιρεία ιδιωτικής χρηματοδότησης που υποστηρίζεται από την Elliott Investment Management, χορηγεί στους κατασκευαστές δάνειο-ρεκόρ ύψους 817 εκατ. δολαρίων για την ανέγερση δύο πύργων πολυτελών διαμερισμάτων, γράφουν οι Financial Times.
Οι ουρανοξύστες θα διαθέτουν, μεταξύ άλλων, πισίνα υπερχείλισης (infinity pool) με θέα στον ποταμό Μαϊάμι και ιδιωτική προβλήτα για τα γιοτ των κατοίκων.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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