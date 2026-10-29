Ευθύνες με ονοματεπώνυμο για τα τραπεζικά στελέχη – Νέο πλαίσιο για τις αποφάσεις, τους ελέγχους και τη διαχείριση κινδύνων
Ευθύνες με ονοματεπώνυμο για τα τραπεζικά στελέχη – Νέο πλαίσιο για τις αποφάσεις, τους ελέγχους και τη διαχείριση κινδύνων
Η τροποποίηση του άρθρου 66 του ν. 4261/2014, φέρνει στο προσκήνιο τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται, λαμβάνονται, ελέγχονται και αξιολογούνται οι κρίσιμες αποφάσεις στο εσωτερικό των τραπεζών
UPD:
Ονοματεπώνυμο αποκτούν, στο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης των τραπεζών, οι τυχόν λανθασμένες αποφάσεις που ενισχύουν τους κινδύνους για τα πιστωτικά ιδρύματα. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο της τροποποίησης του άρθρου 66 του ν. 4261/2014, η οποία φέρνει στο προσκήνιο τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται, λαμβάνονται, ελέγχονται και αξιολογούνται οι κρίσιμες αποφάσεις στο εσωτερικό των τραπεζών.
Η συγκεκριμένη διάταξη- άρθρο 138– περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο «Ενίσχυση εποπτείας των υπό διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις», στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την εποπτεία και τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού τομέα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η εταιρική διακυβέρνηση των πιστωτικών ιδρυμάτων, με έμφαση στη σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων, στην αποτελεσματικότητα των εσωτερικών ελέγχων και στη διαχείριση των κινδύνων.
Ποιος ενέκρινε μια επισφαλή χορήγηση δανείου; Ποιος υποτίμησε τους κινδύνους; Ποιος όφειλε να εντοπίσει έγκαιρα ένα πρόβλημα και ποιος είχε την αρμοδιότητα να παρέμβει, αλλά δεν το έκανε;
Τα ερωτήματα αυτά βρίσκονται στον πυρήνα της εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς οι αποφάσεις των τραπεζικών στελεχών δεν επηρεάζουν μόνο την πορεία ενός πιστωτικού ιδρύματος, αλλά μπορούν να έχουν ευρύτερες συνέπειες για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.
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Η συγκεκριμένη διάταξη- άρθρο 138– περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο «Ενίσχυση εποπτείας των υπό διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις», στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την εποπτεία και τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού τομέα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η εταιρική διακυβέρνηση των πιστωτικών ιδρυμάτων, με έμφαση στη σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων, στην αποτελεσματικότητα των εσωτερικών ελέγχων και στη διαχείριση των κινδύνων.
Ποιος ενέκρινε μια επισφαλή χορήγηση δανείου; Ποιος υποτίμησε τους κινδύνους; Ποιος όφειλε να εντοπίσει έγκαιρα ένα πρόβλημα και ποιος είχε την αρμοδιότητα να παρέμβει, αλλά δεν το έκανε;
Τα ερωτήματα αυτά βρίσκονται στον πυρήνα της εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς οι αποφάσεις των τραπεζικών στελεχών δεν επηρεάζουν μόνο την πορεία ενός πιστωτικού ιδρύματος, αλλά μπορούν να έχουν ευρύτερες συνέπειες για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.
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UPD:
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