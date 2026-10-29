Το απόστημα της διαφθοράς, το γεφύρι της Αρτας στη γραμμή 4 του Μετρό, το ναυάγιο του deal της Attica Group, τα κέρδη του Κοπελούζου, οι εφοπλιστές και το ταμείο

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Και μας θυμίζει φυσικά τη δική μας τραγωδία στα Τέμπη, μάλλον ανθρώπινα λάθη στο κέντρο διοίκησης, ασχέτως με την τροπή που πήρε και αργότερα και την ακραία και χυδαία πολιτική εκμετάλλευση η οποία στο τέλος γέννησε ακόμα και πολιτικές καριέρες. Κατά τα λοιπά, θέμα της χθεσινής ημέρας ήταν και οι εκλογές στο Ισραήλ, όπως αναμενόταν δεν επρόκειτο να σχηματισθεί μονοκομματική κυβέρνηση (ποτέ δεν συνέβαινε) ο Νετανιάχου κράτησε μάλλον καλύτερα απ’ ό,τι αναμενόταν, αλλά συμμαχία με τον δεύτερο Αϊζενκότ και πρωθυπουργό τον ίδιο δεν παίζει να γίνεται. Δεν αποκλείεται να πάνε σε δεύτερες κάλπες αν και ο δρόμος είναι μακρύς, από αρκετές ημέρες έως και μήνες. Στην Αθήνα μετά την εθνική εορτή και αρκετές κατά τόπους παρελάσεις που ακυρώθηκαν τζάμπα λόγω κακοκαιρίας που δεν ήταν και τόσο έντονη, ασχολούμαστε ακόμα με τα σκάνδαλα της φοροδιαφυγής και κυρίως με αυτό του Χωριάτικου το οποίο δεν νομίζω να έχει ξαναϋπάρξει σε έκταση. Μιλώντας με πολύ και απλό -εκτός της πιάτσας μας- κόσμο διαπίστωσα ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην ήξερε ότι κάτι συμβαίνει με αυτά τα μαγαζιά του συγκεκριμένου τύπου και φυσικά το ερώτημα όλων ήταν πώς και τον θυμήθηκαν ή έστω πώς και τον έπιασαν τώρα. Επίσης στο μυαλό του καχύποπτου Έλληνα αποκλείεται να βγάλει την ωραία ιστορία ότι Μητσοτάκης με τον Χρυσοχοΐδη πάτησαν το κουμπί λίγους μήνες προ των εκλογών να πιάσουν «μεγάλα ψάρια» για να φτιάξουν λίγο το κλίμα που βαράει κόκκινο στη διαφθορά. Δεν συνδέονται οι ιστορίες και δεν έγινε λόγω εκλογών, αλλά ότι απελευθερώθηκαν δυνάμεις έντιμων ανθρώπων που έκαναν τους τελευταίους 12-18 μήνες κανονικά τη δουλειά τους στην Αστυνομία είναι αλήθεια. Ότι όσοι την έκαναν τη δουλειά τους δέχτηκαν απειλές για τη ζωή τους, προτάσεις εξαγοράς και δωροδοκίας είναι επίσης αληθές. Ότι υπάρχει πολλή διαφθορά στην αστυνομία, στις εφορίες, στον ΕΦΚΑ και στους δήμους, επίσης σωστό είναι. Ξαναλέω -άνευ οφέλους- ότι κομβικό πρόσωπο σε όλα όσα συμβαίνουν τώρα είναι ο Χρυσοχοΐδης γιατί συνδυάζει εκτός από την εντιμότητα και την αποφασιστικότητα και το know how στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος πλην της τρομοκρατίας, που το έχει αποδείξει στο παρελθόν. Δύσκολα πράγματα και «δύσκολα παιδιά» γιατί δυστυχώς έχουμε ως χώρα βαλκανικά στοιχεία και φυσικά μεγάλες ανοχές και αντοχές στη διαφθορά, από πάνω έως κάτω. Ωραία βέβαια όλα αυτά με τους Αντάρες και τους... φουρνάρηδες, αλλά θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε και τίποτα πιο πάνω, αν με εννοείτε...Βγήκε πάλι το καλεντάρι των εκλογών-Στα πολιτικά τώρα, η πρόσφατη ατάκα του Άδωνι ότι στις 16 Μαΐου θα ήταν μία καλή ημερομηνία για εκλογές έδωσε το έναυσμα για νέα σενάρια, με διάφορους να ψάχνονται για τις Κυριακές του Απριλίου, του Μαΐου και του Ιουνίου. Εγώ να σας πω ότι η αρμόδια πηγή μου με ενημέρωσε ότι ο βαρύς εκλογικός σχεδιασμός της Ν.Δ., με αλλεπάλληλες περιοδείες του Μητσοτάκη και των κορυφαίων στελεχών, θα ξεκινήσει να εξελίσσεται από τον Μάρτιο και μετά. Και αυτή την ώρα ο σχεδιασμός γίνεται με δύο πιθανά σενάρια, εκλογές είτε τον Μάιο ή τον Ιούνιο.Ξαναβγαίνουν οι υπουργοί στον δρόμο-Στο ενδιάμεσο, από σήμερα η ΝΔ ξεκινά ξανά τις περιοδείες υπουργών σε κρίσιμες περιφέρειες. Στόχος είναι να γίνεται μία τέτοια περιοδεία που θα καλύπτει όλους τους νομούς ανά μήνα. Από σήμερα το βάρος πέφτει στην Ήπειρο, με αρκετούς υπουργούς να επισκέπτονται την Άρτα, τα Ιωάννινα, τη Θεσπρωτία και την Πρέβεζα. Τον συντονισμό της προβολής του κυβερνητικού έργου έχει ο υφυπουργός Θανάσης Κοντογεώργης, ενώ κάθε φορά θα γίνεται και μία συνεδρίαση στη νομαρχιακή οργάνωση του κυβερνώντος κόμματος με παρόντες τον γραμματέα Κώστα Κυρανάκη, τον Γιάννη Σμυρλή και τον Στέλιο Κονταδάκη.Η συζήτηση με τα σουτζουκάκια-Το βράδυ πριν από την παρέλαση ο Μητσοτάκης δείπνησε με τον Τασούλα στη Διάβαση της Παύλου Μελά, έφαγαν τα ονομαστά σουτζουκάκια και τον γύρο του μαγαζιού μαζί με τις απαραίτητες αλοιφές και έβαλαν στη μέση ένα μπουκάλι κόκκινο κρασί. Ωτακουστές της συζήτησης δεν υπήρχαν, αλλά καταλαβαίνω ότι -εκτός από τα τρέχοντα- σίγουρα συζητήθηκαν τα ελληνοτουρκικά, όπου τα σύννεφα πυκνώνουν και το επόμενο διάστημα θα έχουμε και νέα επεισόδια, καθώς θα ξεκινήσουν οι εργασίες για το καλώδιο. Άλλωστε, ενημέρωση από τον Μητσοτάκη στον Τασούλα δεν έγινε, συνεπώς έγινε προχθές μετά φαγητού. Λογικά πάντως συζητήθηκαν και τα εσωτερικά θέματα της παράταξης, όπως η ομιλία Καραμανλή και οι κινήσεις Σαμαρά. Και επειδή ακούγονται διάφορα σενάρια για κάποια κυοφορούμενη συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Καραμανλή, δεν τη θεωρώ και πολύ πιθανή.Η Νέα Υόρκη και ο Τούρκος υποψήφιος-Στα τρέχοντα της ημέρας, ο Μητσοτάκης αναχώρησε νωρίς χθες από την παρέλαση της Θεσσαλονίκης για να γυρίσει στην Αθήνα και να πάρει εμπορική πτήση για τη Νέα Υόρκη, καθώς σήμερα έχει υποχρεώσεις στον ΟΗΕ και προεδρεύει το απόγευμα σε ανοιχτή συζήτηση στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας με θέμα τις αναδυόμενες τεχνολογίες και τη θαλάσσια ασφάλεια. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ήδη από το Σαββατοκύριακο ο Γεραπετρίτης, ενώ οι Τούρκοι μεταδίδουν πληροφορίες ότι η Άγκυρα μιλάει με διάφορα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας προκειμένου να σπάσει το αδιέξοδο στην επιλογή νέου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού, προτείνοντας τον πολύ έμπειρο διπλωμάτη Φεριντούν Σινιρλίογλου. Δεν νομίζω να περπατήσει και πολύ η περίπτωσή του, αλλά ο Ερντογάν προσπαθεί να παίξει ρόλο, γι’ αυτό και μίλησε τηλεφωνικά προχθές και με τον Μακρόν.Η έκτακτη επίσκεψη Πιερρ στο Σουφλί-Σας έγραψα προχθές για το road trip Πιερρακάκη σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, να σας πω και τη συνέχεια. Ύστερα από την Καβάλα, την Ξάνθη και τη Δράμα, ο υπουργός Οικονομικών βρέθηκε από το βράδυ της Τρίτης στην Αλεξανδρούπολη. Εκεί, παραμονή της εθνικής επετείου, συμμετείχε ως κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης για τον ρόλο των περιφερειών στο αύριο της χώρας, σε μια πολύ γεμάτη αίθουσα. Χθες το πρόγραμμά του Πιερρ περιλάμβανε συμμετοχή στους εορτασμούς για την 28η Οκτωβρίου και στη συνέχεια περιοδεία μέχρι την Ορεστιάδα. Ωστόσο, ο πρόεδρος του Eurogroup δεν έμεινε στα προγραμματισμένα, καθώς ζήτησε εμβόλιμα να επισκεφτεί το Σουφλί, ώστε σε μια τόσο σημαδιακή ημέρα, να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της πολιτείας στους στρατιωτικούς που υπηρετούν εκεί. Μάλιστα, μετά τη Λέσχη Αξιωματικών, ο Πιερρακάκης έκανε και μια βόλτα στα πασίγνωστα για τα μεταξωτά τους καταστήματα της περιοχής, συνομιλώντας με τους κατοίκους.Η μάχη για την ευελιξία και ο Παπασταύρου