Νίκος Μπακατσέλος: Από την «αναβίωση» της Πίτσος στο Plan B – Γιατί άλλαξε το σχέδιο της Πυραμίς (pic)
Νίκος Μπακατσέλος: Από την «αναβίωση» της Πίτσος στο Plan B – Γιατί άλλαξε το σχέδιο της Πυραμίς (pic)
Η μεταφορά της παραγωγής από τα Οινόφυτα στο κεντρικό εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης και ο «στρατηγικός ανασχεδιασμός» - Τι απέγινε το σχέδιο που ξεκίνησε με τον εξοπλισμό και τους απολυθέντες εργαζομένους της BSH - Κέρδη μετά τις ζημιές, δανεισμός 35 εκατ. ευρώ και οι επιφυλάξεις του ορκωτού
Τον Δεκέμβριο του 2022 η πρώτη κεραμική εστία που έβγαινε από τη νέα γραμμή παραγωγής της Πυραμίς στα Οινόφυτα είχε ισχυρό συμβολισμό. Ο Νίκος Μπακατσέλος επιχειρούσε να επαναφέρει στην Ελλάδα την παραγωγή ηλεκτρικών συσκευών που είχε συνδεθεί επί δεκαετίες με το ιστορικό σήμα Πίτσος, αξιοποιώντας μέρος του μηχανολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου της BSH στον Ρέντη και τεχνογνωσία ανθρώπων που είχαν εργαστεί εκεί.
Η πρώτη εστία παραδόθηκε τότε στον υπουργό Ανάπτυξης Αδωνι Γεωργιάδη και η Πυραμίς μιλούσε για την αναβίωση της ελληνικής παραγωγής ηλεκτρικών συσκευών. Το σχέδιο, συνολικής επένδυσης άνω των 8 εκατ. ευρώ, προέβλεπε δυναμικότητα έως 230.000 κεραμικών εστιών ετησίως, με επόμενο βήμα τους φούρνους και τους απορροφητήρες. Την άνοιξη του 2023 είχαν ήδη παραχθεί περισσότερες από 10.000 εστίες, ενώ η εταιρεία δούλευε πάνω στην ανάπτυξη νέων προϊόντων.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Η πρώτη εστία παραδόθηκε τότε στον υπουργό Ανάπτυξης Αδωνι Γεωργιάδη και η Πυραμίς μιλούσε για την αναβίωση της ελληνικής παραγωγής ηλεκτρικών συσκευών. Το σχέδιο, συνολικής επένδυσης άνω των 8 εκατ. ευρώ, προέβλεπε δυναμικότητα έως 230.000 κεραμικών εστιών ετησίως, με επόμενο βήμα τους φούρνους και τους απορροφητήρες. Την άνοιξη του 2023 είχαν ήδη παραχθεί περισσότερες από 10.000 εστίες, ενώ η εταιρεία δούλευε πάνω στην ανάπτυξη νέων προϊόντων.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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