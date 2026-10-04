Νίκος Μπακατσέλος: Από την «αναβίωση» της Πίτσος στο Plan B – Γιατί άλλαξε το σχέδιο της Πυραμίς (pic)

Η μεταφορά της παραγωγής από τα Οινόφυτα στο κεντρικό εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης και ο «στρατηγικός ανασχεδιασμός» - Τι απέγινε το σχέδιο που ξεκίνησε με τον εξοπλισμό και τους απολυθέντες εργαζομένους της BSH - Κέρδη μετά τις ζημιές, δανεισμός 35 εκατ. ευρώ και οι επιφυλάξεις του ορκωτού