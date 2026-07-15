The Cure: Η ιστορία πίσω από τη γενιά των «Κιουράδων»

Με αφορμή την συναυλία των Cure στην Αθήνα, επιστρέφουμε σε μια εποχή όπου οι οπαδοί του συγκροτήματος αποτελούσαν μια μικρή, σχεδόν μυημένη κοινότητα. Η ιστορία των Ελλήνων «Κιουράδων» αφηγείται πώς μια υποκουλτούρα πέρασε στο προσκήνιο χωρίς να χάσει τον μύθο της