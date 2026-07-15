The Cure: Η ιστορία πίσω από τη γενιά των «Κιουράδων»
The Cure: Η ιστορία πίσω από τη γενιά των «Κιουράδων»
Με αφορμή την συναυλία των Cure στην Αθήνα, επιστρέφουμε σε μια εποχή όπου οι οπαδοί του συγκροτήματος αποτελούσαν μια μικρή, σχεδόν μυημένη κοινότητα. Η ιστορία των Ελλήνων «Κιουράδων» αφηγείται πώς μια υποκουλτούρα πέρασε στο προσκήνιο χωρίς να χάσει τον μύθο της
Η εξέλιξη του Έλληνα οπαδού των Cure
Η θρυλική Rebound, το κλαμπ στην πλατεία Αμερικής επί 35 χρόνια συγκέντρωνε «μοντάδες» (τους λάτρεις της βρετανικής mod κουλτούρας), «γκοθάδες» (τους οπαδούς της gothic ροκ μουσικής και αισθητικής), Κιουράδες (τους φανατικούς των Cure) και γενικότερα τις περισσότερες «φυλές» του αθηναϊκού underground. Εκεί βρισκόταν ο πρώτος βιότοπος του Έλληνα «Κιουρά», μαζί με ορισμένα συνοικιακά καφέ, όπως το «Ελλάς» στο Παγκράτι.
Στη δεκαετία του 1980 τα ντυσίματα των θαμώνων ήταν εντυπωσιακά. Άλλοι έμοιαζαν με τον Paul Weller των Jam, τους θρυλικούς «μοντάδες», με τα μαλλιά χτενισμένα προς τα κάτω, φουλάρια, σακάκια και βέσπα. Οι «Κιουράδες», όμως, κυριαρχούσαν, μαζί με τα κορίτσια που έμοιαζαν με τη Siouxsie Sioux των Siouxsie and the Banshees: με χτενίσματα σαν του Robert Smith των Cure, μαύρα σκισμένα δικτυωτά καλσόν, έντονο μακιγιάζ και συχνά, αρβύλες Doc Martens. Η πρώτη μεγάλη καμπή στην ιστορία αυτής της μικρής underground κοινότητας ήρθε το 1985, όταν οι Cure εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Rock in Athens, το ιστορικό διήμερο φεστιβάλ στο Καλλιμάρμαρο που έφερε για πρώτη φορά στη χώρα κορυφαία ονόματα της διεθνούς ροκ και new wave σκηνής.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η θρυλική Rebound, το κλαμπ στην πλατεία Αμερικής επί 35 χρόνια συγκέντρωνε «μοντάδες» (τους λάτρεις της βρετανικής mod κουλτούρας), «γκοθάδες» (τους οπαδούς της gothic ροκ μουσικής και αισθητικής), Κιουράδες (τους φανατικούς των Cure) και γενικότερα τις περισσότερες «φυλές» του αθηναϊκού underground. Εκεί βρισκόταν ο πρώτος βιότοπος του Έλληνα «Κιουρά», μαζί με ορισμένα συνοικιακά καφέ, όπως το «Ελλάς» στο Παγκράτι.
Στη δεκαετία του 1980 τα ντυσίματα των θαμώνων ήταν εντυπωσιακά. Άλλοι έμοιαζαν με τον Paul Weller των Jam, τους θρυλικούς «μοντάδες», με τα μαλλιά χτενισμένα προς τα κάτω, φουλάρια, σακάκια και βέσπα. Οι «Κιουράδες», όμως, κυριαρχούσαν, μαζί με τα κορίτσια που έμοιαζαν με τη Siouxsie Sioux των Siouxsie and the Banshees: με χτενίσματα σαν του Robert Smith των Cure, μαύρα σκισμένα δικτυωτά καλσόν, έντονο μακιγιάζ και συχνά, αρβύλες Doc Martens. Η πρώτη μεγάλη καμπή στην ιστορία αυτής της μικρής underground κοινότητας ήρθε το 1985, όταν οι Cure εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Rock in Athens, το ιστορικό διήμερο φεστιβάλ στο Καλλιμάρμαρο που έφερε για πρώτη φορά στη χώρα κορυφαία ονόματα της διεθνούς ροκ και new wave σκηνής.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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