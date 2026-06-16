Το αυτοκίνητο δημιουργεί τεράστιο πλούτο

Ο Elon Musk έγινε αυτή την εβδομάδα ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην ιστορία, και η αφορμή δεν ήταν κάποιο νέο μοντέλο Tesla αλλά η εισαγωγή της SpaceX στο χρηματιστήριο. Το ενδιαφέρον όμως για όποιον παρακολουθεί την αυτοκίνηση είναι ότι όλη αυτή η ιστορία πλούτου ξεκίνησε από ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο που, πριν από δεκαπέντε χρόνια, ελάχιστοι πίστευαν ότι θα άξιζε περισσότερο από τη Ford και τη Toyota μαζί.

Η αυτοκινητοβιομηχανία είναι από τους λίγους κλάδους όπου ένα προϊόν αξίας δεκάδων χιλιάδων ευρώ πωλείται σε δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο. Το 2025 οι παγκόσμιες πωλήσεις οχημάτων έφτασαν τα 99,8 εκατομμύρια κομμάτια, με την παγκόσμια παραγωγή στα 96,4 εκατομμύρια, και η αξία ολόκληρου του κλάδου τοποθετείται γύρω στα 2,6 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Ο πλούτος δεν δημιουργείται μόνο από την πώληση του αυτοκινήτου. Δημιουργείται σε κάθε επίπεδο της αλυσίδας: εργοστάσια, προμηθευτές, μπαταρίες, λογισμικό, ασφάλειες, χρηματοδοτήσεις, δίκτυα φόρτισης, service και μεταχειρισμένα. Ένα αυτοκίνητο συνεχίζει να αποδίδει αξία για χρόνια μετά την πρώτη πώληση, και αυτό είναι το μυστικό πίσω από αυτοκρατορίες όπως η Ford, η Toyota, η Volkswagen, η BYD ή η Tesla.





ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ