Το νέο κόλπο με τα αδήλωτα POS από Βουλγαρία – Συναγερμός στην ΑΑΔΕ

Χιλιάδες «αόρατες» συναλλαγές, αδήλωτα POS από το εξωτερικό και χρήματα που καταλήγουν εκτός ελληνικού τραπεζικού συστήματος έχουν σημάνει συναγερμό στην ΑΑΔΕ, με τους φοροελεγκτικούς μηχανισμούς να εξαπολύουν νέο σαφάρι ελέγχων σε εστίαση, διασκέδαση και τουριστικές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα.Παρά τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών και POS που έφερε στο Δημόσιο πάνω από 2,5 δισ. ευρώ επιπλέον έσοδα και παρουσιάστηκε ως το μεγάλο όπλο κατά της φοροδιαφυγής, οι επιτήδειοι φαίνεται πως βρήκαν νέο τρόπο να παρακάμπτουν το σύστημα, χρησιμοποιώντας αδήλωτα POS συνδεδεμένα με παρόχους και τράπεζες του εξωτερικού.Το νέο μοντέλο φοροδιαφυγής βασίζεται σε συναλλαγές που φαίνονται κανονικές στον πελάτη αλλά δεν καταγράφονται ποτέ στα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ. Οι επιχειρήσεις εκδίδουν αποδείξεις, οι πελάτες πληρώνουν με κάρτα, όμως τα στοιχεία της συναλλαγής δεν διαβιβάζονται στο MyData και τα χρήματα δεν καταλήγουν σε ελληνικούς επαγγελματικούς λογαριασμούς. Αντίθετα, μεταφέρονται σε προσωπικούς λογαριασμούς επιχειρηματιών στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα να αποκρύπτονται έσοδα και να μην αποδίδεται ποτέ ο ΦΠΑ που έχει ήδη πληρώσει ο καταναλωτής.Αδήλωτα POSΟι έλεγχοι που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη έχουν αποκαλύψει χιλιάδες περιπτώσεις χρήσης αδήλωτων POS, κυρίως σε επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης που πραγματοποιούν υψηλούς τζίρους λιανικών συναλλαγών. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου το 80% των αδήλωτων POS που έχουν εντοπιστεί προέρχεται από τη Βουλγαρία, ενώ αντίστοιχες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί και με POS που συνδέονται με παρόχους από τη Μεγάλη Βρετανία, τη Λιθουανία, το Βέλγιο και την Ιρλανδία.Οι φορολογικές αρχές εκτιμούν ότι τα χρήματα από τις αδήλωτες συναλλαγές κατατίθενται αρχικά σε λογαριασμούς του εξωτερικού και στη συνέχεια επαναπατρίζονται κυρίως μέσω μεταφοράς μετρητών. Η Βουλγαρία θεωρείται η πιο δημοφιλής επιλογή λόγω της γεωγραφικής εγγύτητας και της ευκολίας μετακινήσεων, καθώς επιτρέπεται η μεταφορά έως 10.000 ευρώ ανά άτομο χωρίς υποχρέωση δήλωσης στις αρμόδιες αρχές. Με τη συμμετοχή συγγενών, συνεργατών ή υπαλλήλων, μεγάλα ποσά μπορούν να εισέρχονται στην Ελλάδα χωρίς να αφήνουν ίχνος στο τραπεζικό σύστημα.Τεχνολογικά παράθυραΣτην ΑΑΔΕ παραδέχονται ότι η φοροδιαφυγή προσαρμόζεται πλέον στα νέα ψηφιακά δεδομένα και αξιοποιεί τεχνολογικά παράθυρα για να συνεχίσει να λειτουργεί. Γι’ αυτό και οι έλεγχοι αναμένεται να ενταθούν σημαντικά μέσα στο καλοκαίρι, ιδιαίτερα σε νησιά, τουριστικές περιοχές, beach bars, εστιατόρια, καφέ και χώρους διασκέδασης όπου καταγράφονται αυξημένες συναλλαγές με κάρτες.Στο στόχαστρο θα βρεθούν κυρίως επιχειρήσεις που είτε δεν έχουν διασυνδέσει τα POS με τις ταμειακές μηχανές είτε χρησιμοποιούν POS από άλλες χώρες χωρίς να τα έχουν δηλώσει στην ΑΑΔΕ. Οι ελεγκτές εξετάζουν παράλληλα και περιπτώσεις ταμειακών μηχανών που λειτουργούν χωρίς να είναι καταχωρισμένες στα ηλεκτρονικά συστήματα της φορολογικής διοίκησης.Η έκταση του προβλήματος αποτυπώνεται και στα στοιχεία των τελευταίων ελέγχων. Στις αρχές του έτους εντοπίστηκαν 55 επιχειρήσεις που δεν είχαν διασυνδέσει POS με ταμειακές μηχανές και τους επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 680.000 ευρώ. Παράλληλα, το προηγούμενο καλοκαίρι καταγράφηκαν δεκάδες παραβάσεις, κυρίως στην Πελοπόννησο όπου επιχειρήσεις λειτουργούσαν με αδήλωτα POS.ΠρόστιμαΧαρακτηριστική είναι η περίπτωση γνωστής ταβέρνας στο κέντρο της Αθήνας, όπου οι ελεγκτές εντόπισαν οκτώ αδήλωτα POS, με το πρόστιμο να φτάνει τις 40.000 ευρώ. Σε άλλη περίπτωση, πολυχώρος διασκέδασης στην ίδια περιοχή βρέθηκε να λειτουργεί με τρία POS που δεν ήταν διασυνδεδεμένα με την ταμειακή μηχανή, με αποτέλεσμα να επιβληθεί πρόστιμο 20.000 ευρώ.