Το νέο κόλπο με τα αδήλωτα POS από Βουλγαρία – Συναγερμός στην ΑΑΔΕ
Νέο μοντέλο φοροδιαφυγής με συναλλαγές που φαίνονται κανονικές στον πελάτη αλλά τα χρήματα καταλήγουν στο εξωτερικό και δεν καταγράφονται ποτέ στα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ και τις «αόρατες» αποδείξεις
Χιλιάδες «αόρατες» συναλλαγές, αδήλωτα POS από το εξωτερικό και χρήματα που καταλήγουν εκτός ελληνικού τραπεζικού συστήματος έχουν σημάνει συναγερμό στην ΑΑΔΕ, με τους φοροελεγκτικούς μηχανισμούς να εξαπολύουν νέο σαφάρι ελέγχων σε εστίαση, διασκέδαση και τουριστικές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα.
Παρά τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών και POS που έφερε στο Δημόσιο πάνω από 2,5 δισ. ευρώ επιπλέον έσοδα και παρουσιάστηκε ως το μεγάλο όπλο κατά της φοροδιαφυγής, οι επιτήδειοι φαίνεται πως βρήκαν νέο τρόπο να παρακάμπτουν το σύστημα, χρησιμοποιώντας αδήλωτα POS συνδεδεμένα με παρόχους και τράπεζες του εξωτερικού.
Το νέο μοντέλο φοροδιαφυγής βασίζεται σε συναλλαγές που φαίνονται κανονικές στον πελάτη αλλά δεν καταγράφονται ποτέ στα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ. Οι επιχειρήσεις εκδίδουν αποδείξεις, οι πελάτες πληρώνουν με κάρτα, όμως τα στοιχεία της συναλλαγής δεν διαβιβάζονται στο MyData και τα χρήματα δεν καταλήγουν σε ελληνικούς επαγγελματικούς λογαριασμούς. Αντίθετα, μεταφέρονται σε προσωπικούς λογαριασμούς επιχειρηματιών στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα να αποκρύπτονται έσοδα και να μην αποδίδεται ποτέ ο ΦΠΑ που έχει ήδη πληρώσει ο καταναλωτής.
Αδήλωτα POS
Οι έλεγχοι που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη έχουν αποκαλύψει χιλιάδες περιπτώσεις χρήσης αδήλωτων POS, κυρίως σε επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης που πραγματοποιούν υψηλούς τζίρους λιανικών συναλλαγών. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου το 80% των αδήλωτων POS που έχουν εντοπιστεί προέρχεται από τη Βουλγαρία, ενώ αντίστοιχες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί και με POS που συνδέονται με παρόχους από τη Μεγάλη Βρετανία, τη Λιθουανία, το Βέλγιο και την Ιρλανδία.
Οι φορολογικές αρχές εκτιμούν ότι τα χρήματα από τις αδήλωτες συναλλαγές κατατίθενται αρχικά σε λογαριασμούς του εξωτερικού και στη συνέχεια επαναπατρίζονται κυρίως μέσω μεταφοράς μετρητών. Η Βουλγαρία θεωρείται η πιο δημοφιλής επιλογή λόγω της γεωγραφικής εγγύτητας και της ευκολίας μετακινήσεων, καθώς επιτρέπεται η μεταφορά έως 10.000 ευρώ ανά άτομο χωρίς υποχρέωση δήλωσης στις αρμόδιες αρχές. Με τη συμμετοχή συγγενών, συνεργατών ή υπαλλήλων, μεγάλα ποσά μπορούν να εισέρχονται στην Ελλάδα χωρίς να αφήνουν ίχνος στο τραπεζικό σύστημα.
Τεχνολογικά παράθυρα
Στην ΑΑΔΕ παραδέχονται ότι η φοροδιαφυγή προσαρμόζεται πλέον στα νέα ψηφιακά δεδομένα και αξιοποιεί τεχνολογικά παράθυρα για να συνεχίσει να λειτουργεί. Γι’ αυτό και οι έλεγχοι αναμένεται να ενταθούν σημαντικά μέσα στο καλοκαίρι, ιδιαίτερα σε νησιά, τουριστικές περιοχές, beach bars, εστιατόρια, καφέ και χώρους διασκέδασης όπου καταγράφονται αυξημένες συναλλαγές με κάρτες.
Στο στόχαστρο θα βρεθούν κυρίως επιχειρήσεις που είτε δεν έχουν διασυνδέσει τα POS με τις ταμειακές μηχανές είτε χρησιμοποιούν POS από άλλες χώρες χωρίς να τα έχουν δηλώσει στην ΑΑΔΕ. Οι ελεγκτές εξετάζουν παράλληλα και περιπτώσεις ταμειακών μηχανών που λειτουργούν χωρίς να είναι καταχωρισμένες στα ηλεκτρονικά συστήματα της φορολογικής διοίκησης.
Η έκταση του προβλήματος αποτυπώνεται και στα στοιχεία των τελευταίων ελέγχων. Στις αρχές του έτους εντοπίστηκαν 55 επιχειρήσεις που δεν είχαν διασυνδέσει POS με ταμειακές μηχανές και τους επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 680.000 ευρώ. Παράλληλα, το προηγούμενο καλοκαίρι καταγράφηκαν δεκάδες παραβάσεις, κυρίως στην Πελοπόννησο όπου επιχειρήσεις λειτουργούσαν με αδήλωτα POS.
Πρόστιμα
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση γνωστής ταβέρνας στο κέντρο της Αθήνας, όπου οι ελεγκτές εντόπισαν οκτώ αδήλωτα POS, με το πρόστιμο να φτάνει τις 40.000 ευρώ. Σε άλλη περίπτωση, πολυχώρος διασκέδασης στην ίδια περιοχή βρέθηκε να λειτουργεί με τρία POS που δεν ήταν διασυνδεδεμένα με την ταμειακή μηχανή, με αποτέλεσμα να επιβληθεί πρόστιμο 20.000 ευρώ.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η κατοχή POS από το εξωτερικό δεν είναι από μόνη της παράνομη. Κάθε ενεργό μέσο πληρωμών που χρησιμοποιεί επιχείρηση με παρουσία στην Ελλάδα μπορεί να προέρχεται από πάροχο άλλης χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι έχει δηλωθεί κανονικά στο μητρώο POS της ΑΑΔΕ και ότι τα στοιχεία των συναλλαγών διαβιβάζονται στο MyData. Το πρόβλημα ξεκινά όταν τα POS είτε δεν δηλώνονται είτε λειτουργούν χωρίς διασύνδεση με τα ηλεκτρονικά συστήματα της φορολογικής διοίκησης. Οι κυρώσεις που προβλέπονται είναι ιδιαίτερα αυστηρές. Για μη εγκατάσταση ή μη χρήση POS προβλέπεται πρόστιμο 1.500 ευρώ, ενώ για μη διασύνδεση POS με ταμειακή μηχανή τα πρόστιμα φτάνουν τις 10.000 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και τις 20.000 ευρώ για επιχειρήσεις με διπλογραφικά. Παράλληλα, προβλέπονται πρόστιμα έως και 200.000 ευρώ για παρόχους POS που δεν συμμορφώνονται με το ισχύον πλαίσιο.
