Τρέχουν να ασφαλίσουν τα αυτοκίνητά τους
Η ασφάλεια αυτοκινήτου δεν είναι απλώς μια νομική υποχρέωση είναι ένας από τους μεγαλύτερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, με τζίρο που ξεπέρασε το 1,3 δισεκατομμύριο ευρώ το 2025.
Τα νέα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) φωτίζουν μια αγορά σε έντονη κίνηση — με ρεκόρ ασφαλισμένων οχημάτων, αλλά και με ερωτήματα για το μέλλον της τιμολόγησης.
Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της έρευνας είναι ο αριθμός των ασφαλισμένων οχημάτων: το 2025 ο στόλος αυτών έφτασε τα 7,2 εκατ., από 6,4 εκατ. το 2024 δηλαδή σχεδόν 800.000 επιπλέον οχήματα μπήκαν στο σύστημα μέσα σε έναν μόνο χρόνο. Αύξηση της τάξης του 12,5%.
To άλμα αυτό δεν είναι τυχαίο. Από την 1η Ιουνίου 2025, με βάση τον νόμο 5162/2024, όλοι οι κάτοχοι οχημάτων υποχρεώθηκαν να διαθέτουν ασφαλιστήριο που να συμπεριλαμβάνει κάλυψη για φυσικά φαινόμενα, όπως δασικές πυρκαγιές και πλημμύρες. Η υποχρέωση αυτή, σε συνδυασμό με τις πιέσεις για εξάλειψη των ανασφάλιστων οχημάτων, ώθησε χιλιάδες ιδιοκτήτες να τακτοποιήσουν εκκρεμότητες...
