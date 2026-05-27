Τρέχουν να ασφαλίσουν τα αυτοκίνητά τους

Τα νέα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) φωτίζουν μια αγορά σε έντονη κίνηση — με ρεκόρ ασφαλισμένων οχημάτων, αλλά και με ερωτήματα για το μέλλον της τιμολόγησης.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της έρευνας είναι ο αριθμός των ασφαλισμένων οχημάτων: το 2025 ο στόλος αυτών έφτασε τα 7,2 εκατ., από 6,4 εκατ. το 2024 δηλαδή σχεδόν 800.000 επιπλέον οχήματα μπήκαν στο σύστημα μέσα σε έναν μόνο χρόνο. Αύξηση της τάξης του 12,5%.

To άλμα αυτό δεν είναι τυχαίο. Από την 1η Ιουνίου 2025, με βάση τον νόμο 5162/2024, όλοι οι κάτοχοι οχημάτων υποχρεώθηκαν να διαθέτουν ασφαλιστήριο που να συμπεριλαμβάνει κάλυψη για φυσικά φαινόμενα, όπως δασικές πυρκαγιές και πλημμύρες. Η υποχρέωση αυτή, σε συνδυασμό με τις πιέσεις για εξάλειψη των ανασφάλιστων οχημάτων, ώθησε χιλιάδες ιδιοκτήτες να τακτοποιήσουν εκκρεμότητες...





ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ