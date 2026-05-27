H ιστορία πίσω από το κοντέινερ: To μεταλλικό κουτί που άλλαξε το εμπόριο
Η ιστορία του Μάλκολμ Μακλίν, ενός οδηγού φορτηγού που βαριόταν να περιμένει στα λιμάνια
Τον Απρίλιο του 1956, ένα πλοίο με το όνομα «Ideal X» έφυγε από το λιμάνι του Νιούαρκ, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, με προορισμό το Χιούστον του Τέξας. Στο κατάστρωμά του υπήρχαν 58 μεταλλικά κουτιά, που στο εξής έγιναν γνωστά στη διεθνή εμπορική αργκό με την αγγλική τους ονομασία: containers. Το πλοίο δεν μετέφερε ούτε πετρέλαιο, ούτε χρυσάφι, ούτε κάποιο άλλο πολύτιμο φορτίο, αλλά το ταξίδι αυτό έμεινε στην ιστορία. Κανείς τότε δεν μπορούσε να φανταστεί ότι αυτά τα κουτιά θα άλλαζαν περισσότερο την οικονομία του πλανήτη από όλες τις εμπορικές συμφωνίες.
Τα containers, μια εικόνα πολύ γνώριμη σήμερα σε οποιοδήποτε εμπορικό λιμάνι, είναι πολύ πρόσφατη ανακάλυψη. Πίσω απ΄ αυτήν βρίσκεται ο Μάλκολμ Μακλίν, ένας από τους πιο επιδραστικούς «εφευρέτες» στην παγκόσμια ιστορία, ο οποίος όμως παραμένει στη σκιά. Ίσως διότι ο Μακλίν δεν ήταν οικονομολόγος ή μηχανικός, αλλά ένας ταπεινός οδηγός φορτηγού από τη Βόρεια Καρολίνα που αργότερα δημιούργησε μια μικρή εταιρεία μεταφορών.
