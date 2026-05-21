Έρχεται ευρωπαϊκό stablecoin με ελληνική συμμετοχή – Στον προθάλαμο το ψηφιακό ευρώ
Στις 37 οι τράπεζες που συμμετέχουν στο εγχείρημα για το πρώτο ρυθμιζόμενο stablecoin σε ευρώ - Μέσα σε αυτές συγκαταλέγονται οι Εθνική και Τράπεζα Πειραιώς
Τριάντα επτά τράπεζες μεταξύ των οποίων και δύο ελληνικές, βάζουν την Ευρώπη στον προθάλαμο του ψηφιακού ευρώ, δημιουργώντας stablecoin συνδεδεμένο με το ευρώ. Με τον τρόπο αυτόν, επιχειρούν να αποτρέψουν την κυριαρχία του δολαρίου στης ψηφιακές πληρωμές και τα κρυπτονομίσματα στο πλαίσιο της άλωσης της αγοράς από δολαριακά stablecoins.
Πρόκειται για ένα τραπεζικό οικοσύστημα με ενεργητικό πάνω από 40 δισ. ευρώ το οποίο εκπροσωπεί σε αξίες πάνω από το μισό του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος.
Η κοινοπραξία σχεδιάζει να λανσάρει το ρυθμιζόμενο stablecoin σε ευρώ κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026, υπό την προϋπόθεση λήψης των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων.
