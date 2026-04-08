Στενά του Ορμούζ: Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η αποκλιμάκωση στις τιμές καυσίμων θα καθυστερήσει
Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμβάλουν στην αποσυμφόρηση της αυξημένης κίνησης στα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε με σημερινό του μήνυμα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε μια προσπάθεια να δείξει ότι με αμερικανική παρέμβαση το πετρέλαιο θα μπορέσει να ξαναμπεί σε μια πιο κανονική κυκλοφορία, τουλάχιστον για τις επόμενες δύο εβδομάδες που αναμένεται να διαρκέσει η εκεχειρία.
«Θα φορτώσουμε προμήθειες κάθε είδους και θα παραμείνουμε στην περιοχή, ώστε να διασφαλίσουμε ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, έκανε λόγο για «πολλές θετικές εξελίξεις», προσθέτοντας ότι θα δημιουργηθούν σημαντικά οικονομικά οφέλη («θα βγάλουμε πολλά λεφτά» όπως ανέφερε χαρακτηριστικά) και ότι «το Ιράν μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία ανοικοδόμησης».
Την ίδια ώρα, αν και υπάρχει συμφωνία για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, ειδικοί προειδοποιούν ότι η αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων ενδέχεται να καθυστερήσει για μήνες.
Οι τιμές της βενζίνης αποτέλεσαν έναν από τους πιο άμεσους τρόπους με τους οποίους οι καταναλωτές βίωσαν τις επιπτώσεις της σύγκρουσης με το Ιράν. Σύμφωνα με την AAA στην Αλαμπάμα, η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης στις ΗΠΑ διαμορφώνεται στα 3,85 δολάρια ανά γαλόνι, έναντι 3,01 δολαρίων μόλις πριν από έναν μήνα, καταγράφοντας σημαντική αύξηση. Η ίδια εικόνα επικρατεί φυσικά σε όλες τις περιοχές του πλανήτη, από την Ευρώπη, ως την Ασία και την Αυστραλία, εντείνοντας τους φόβους για έκρηξη πληθωρισμού.
Μετά τη συμφωνία για επαναλειτουργία του κρίσιμου θαλάσσιου διαύλου, πολλοί οδηγοί αναρωτιούνται πότε θα αρχίσουν να υποχωρούν οι τιμές. Ωστόσο, σύμφωνα με το NBC, η ανακούφιση δεν αναμένεται άμεσα. Η εκεχειρία έχει προσωρινό χαρακτήρα, διάρκειας δύο εβδομάδων, ενώ η αβεβαιότητα και οι καθυστερήσεις στις μεταφορές ενδέχεται να επιμηκύνουν τον χρόνο μέχρι να φανεί η μείωση των τιμών στην αντλία.
Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες παγκοσμίως, καθώς μέσω αυτών διακινείται περίπου το 20% της ημερήσιας παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Κάθε διαταραχή στη διέλευση έχει άμεσο αντίκτυπο στις αγορές ενέργειας και, τελικά, στους καταναλωτές.
Παρότι οι τιμές του πετρελαίου έχουν υποχωρήσει περίπου 15% μετά τη συμφωνία (κάποια στιγμή έφτασαν να υποχωρούν και 18%), αυτό δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε φθηνότερα καύσιμα. Σύμφωνα με το NBC, η θαλάσσια οδός παραμένει επιβαρυμένη μετά το παρατεταμένο κλείσιμο, με μεγάλες ποσότητες πετρελαίου να αναμένουν διέλευση.
Ως αποτέλεσμα, μπορεί να χρειαστούν εβδομάδες ή ακόμη και μήνες μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η ροή εφοδιασμού και να υπάρξει αισθητή μείωση στις τιμές της βενζίνης.
Παραμένει, πάντως, ασαφές το ακριβές χρονοδιάγραμμα πλήρους επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ.
Όπως, πάντως, μεταδίδει το investinglive, υπάρχουν αναφορές ότι το Ιράν θα επιτρέπει τη διέλευση μόλις 10 έως 15 πλοίων ημερησίως μέσω των Στενών του Ορμούζ, οι οποίες μεταβάλλουν σημαντικά το αφήγημα των αγορών, μετατοπίζοντας την εικόνα από μια προσωρινή διαταραχή σε έναν ενδεχόμενο δομικό περιορισμό της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Ακόμη και με εκεχειρία σε ισχύ, οι περιορισμένες ροές και το αυξημένο κόστος ενδέχεται να διατηρήσουν τις τιμές του αργού σε υψηλά επίπεδα, να ενισχύσουν τις πληθωριστικές πιέσεις διεθνώς και να συντηρήσουν τη μεταβλητότητα, αυξάνοντας παράλληλα τα γεωπολιτικά ασφάλιστρα κινδύνου που συνδέονται με την ενεργειακή ασφάλεια και τη ναυσιπλοΐα.
Σύμφωνα με πληροφορίες που διακινούνται μέσω κοινωνικών δικτύων, κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας θα επιτρέπεται η διέλευση μόνο 10 έως 15 πλοίων ημερησίως από τα Στενά του Ορμούζ, κατόπιν έγκρισης των ιρανικών αρχών και σε συντονισμό με το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), ενώ φέρεται να προβλέπεται και καταβολή διοδίων. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται διατεθειμένες να προχωρήσουν στην αποδέσμευση των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι, ακόμη και σε περίπτωση οριστικής συμφωνίας, τα Στενά δεν θα επανέλθουν στο προηγούμενο καθεστώς πλήρους ελευθερίας ναυσιπλοΐας. Κατά την ίδια περίοδο, οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να βασιστούν σε ένα 10-σημείων σχέδιο του Ιράν, όπως αυτό αποτυπώνεται σε ανακοίνωση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, ενώ σε περίπτωση αποτυχίας επίτευξης συμφωνίας, οι εχθροπραξίες ενδέχεται να επαναληφθούν.
Εφόσον επιβεβαιωθούν, οι λεπτομέρειες αυτές υποδηλώνουν ότι η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ θα είναι πολύ πιο περιορισμένη από ό,τι αρχικά εκτιμάτο, εντείνοντας τις ανησυχίες ότι οι παγκόσμιες ροές ενέργειας μπορεί να παραμείνουν υπό δομική πίεση ακόμη και σε συνθήκες προσωρινής αποκλιμάκωσης.
Αναφορές για διέλευση μόλις 10-15 πλοίων την ημέρα
Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες που συνδέονται με τη διαπραγματευτική στάση της Τεχεράνης, η ναυσιπλοΐα θα υπόκειται σε αυστηρό έλεγχο κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, με πολύ περιορισμένο αριθμό διελεύσεων ημερησίως. Η διαδικασία θα απαιτεί έγκριση από τις ιρανικές αρχές και συντονισμό με το IRGC, ενώ η επιβολή τελών διέλευσης συνιστά σημαντική απόκλιση από το μέχρι πρότινος καθεστώς των Στενών ως ανοικτής διεθνούς θαλάσσιας οδού.
