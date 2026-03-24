Χρήστος Μελάς - Δηλώστε Έξυπνα 2026: Κυκλοφόρησε για 29η χρονιά το περιοδικό
Το «Δηλώστε Έξυπνα 2026» σας καθοδηγεί πώς να συμπληρώσετε σωστά την κάθε σελίδα της δήλωσης και τον κάθε κωδικό - Αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο για 2.118 περιπτώσεις
Κυκλοφόρησε για 29η χρονιά το περιοδικό «Δηλώστε Έξυπνα 2026» που απαντάει με απλό και σαφή τρόπο σε όλα τα ερωτήματα για τη συμπλήρωση και υποβολή της φορολογικής σας δήλωσης και περιέχει όλες τις αλλαγές της φορολογικής νομοθεσίας. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε όλους όσους θέλουν να υποβάλλουν τη δήλωση τους ηλεκτρονικά, μέσω Internet.
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ
•Ποιοι υποχρεώνονται να κόβουν τιμολόγια;
•Ποιοι υποχρεώνονται να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια;
•Τι είναι το B2B, το B2G και το B2C;
•Από πότε είναι υποχρεωτική η έκδοσή τους;
•Ποιο είναι το μεταβατικό στάδιο προσαρμογής;
•Τι να κάνω για να μπω στο μεταβατικό στάδιο;
•Τι πρέπει να κάνουν όσοι λαβαίνουν ηλεκτρονικά τιμολόγια;
•Να έχω πάροχο ή την εφαρμογή της ΑΑΔΕ timologio;
•Τι να ξέρω για την ηλεκτρονική τιμολόγηση του Δημοσίου;
•Επιτρέπονται ή όχι τα χειρόγραφα τιμολόγια και πότε;
•Πόσο σοβαρά είναι τα πρόστιμα για τους παραβάτες;
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
•Ποιοι πρέπει να εκδίδουν ψηφιακό δελτίο αποστολής (ΨΔΑ);
•Από πότε είναι υποχρεωτική η έκδοσή του;
•Πόσες περίοδοι και πόσες φάσεις εφαρμογής υπάρχουν;
•Τι πρέπει να κάνει ο εκδότης και τι ο λήπτης του δελτίου;
•Πότε εκδίδει ο παραλήπτης των εμπορευμάτων το δελτίο;
•Πώς θα γίνεται η παρακολούθηση της μεταφοράς των εμπορευμάτων;
•Τι να κάνω αν έχω ελλείματα ή πλεονάσματα στην παραλαβή;
•Πότε θα γίνεται η διαβίβαση του δελτίου στο myDATA;
•Ποιοι εξαιρούνται από την έκδοσή του;
•Πόσο υψηλό είναι το πρόστιμο για μεταφορά χωρίς ΨΔΑ;
Έχει μέσα όλες τις φορολογικές αλλαγές και σε ειδικό κεφάλαιο τις κυριότερες αλλαγές
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΡΙΚΕΣ:
•Πόσο μειώνεται ο φόρος από τα παιδιά;
•Για ποιες περιπτώσεις οι μισθωτοί δεν έχουν ασφαλιστικές εισφορές;
•Πόσο μειώθηκαν τα τεκμήρια φέτος;
•Τι άλλαξε στα τεκμήρια των αυτοκινήτων;
•Με ποια νέα κριτήρια υπολογίζεται το ποσό των τεκμηρίων;
•Από πότε υπολογίζονται με βάση τις εκπομπές καυσαερίων;
•Τι ισχύει φέτος για τα τεκμήρια κατοικιών και εξοχικών;
•Τι άλλαξε στα τεκμήρια συντήρησης των σκαφών αναψυχής;
•Από πότε είναι υποχρεωτική η έκδοση των ηλεκτρονικών τιμολογίων;
•Τι να ξέρω για το ψηφιακό δελτίο αποστολής;
•Ποιο είναι το νέο καθεστώς ΦΠΑ των μικρών επιχειρήσεων στην ΕΕ;
•Τι ισχύει για τους νέους ΚΑΔ;
•Τι άλλαξε στα νέα τεκμήρια των επαγγελματιών;
•Για πόσα χρόνια δεν έχουν τεκμαρτό οι νέες μητέρες;
•Πότε τα ενοίκια των ακινήτων είναι αφορολόγητα για 3 χρόνια;
•Πότε και πόσο μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ;
•Ποια ποσά των αγροτών είναι αφορολόγητα;
•Από πότε μειώθηκε ο φόρος των ομολόγων;
•Πώς θα φορολογούνται τα κρυπρονομίσματα;
•Από πότε θα εφαρμοσθούν οι νέες φορολογικές κλίμακες;
Θα το βρείτε στα περίπτερα σε όλη την Ελλάδα και στα περισσότερα βιβλιοπωλεία σε όλη την Ελλάδα.
Έρχεται στα χέρια σας, με ένα τηλεφώνημα στο 210 52 38 305
Σε ποιους απευθύνεταιΑπευθύνεται σε εφοριακούς, λογιστές, φοροτέχνες, δικηγόρους, μηχανικούς, γιατρούς, τραπεζικούς, ιδιωτικούς και δημοσίους υπαλλήλους, επιχειρηματίες, επαγγελματίες, ιδιοκτήτες ακινήτων, μισθωτούς- συνταξιούχους, άνεργους, αγρότες, κατοίκους εξωτερικού αλλά και σε κάθε έναν πολίτη που ξέρει λίγα ή ελάχιστα και θέλει να συμπληρώσει και να υποβάλλει μόνος του τη φορολογική του δήλωση.
Πώς είναι γραμμένοΕίναι γραμμένο σε απλή γλώσσα και είναι απαραίτητο τόσο στον ειδικό όσο και σε αυτόν που ξέρει λίγα ή ελάχιστα για τα φορολογικά. Αναλύει με απλό και κατανοητό τρόπο όλες τις πιθανές περιπτώσεις της φορολογικής δήλωσης για κάθε έναν κωδικό. Το έχει επιμεληθεί ο Χρήστος Δ. Μελάς συγγραφέας φορολογικών βιβλίων και φοροτεχνικός. Με μια ματιά εντοπίζονται όλες οι αλλαγές που έγιναν στη φορολογική δήλωση. Σε ειδικό κεφάλαιο όλες οι σημαντικότερες αλλαγές της φετινής δήλωσης. Σε κάθε αλλαγή αλλά και σε όλα σχεδόν τα θέματα αναγράφεται η διάταξη νόμου, η υπουργική απόφαση, ή η εγκύκλιος για να μπορεί ο αναγνώστης να βρίσκει εύκολα και γρήγορα αναλυτικότερα ότι τον ενδιαφέρει.
Τι διαφορετικό έχειΚαινοτομία: Τα νέα κείμενα είναι εκτυπωμένα με διαφορετικό χρώμα γραμμάτων για να μπορεί να αμέσως να ενημερώνεται ο αναγνώστης.
Με ειδικά πολυσέλιδα αφιερώματαΙδιαίτερη επισήμανση στα σημεία που γίνονται τα συνηθισμένα λάθη στις δηλώσεις για να προσεχθούν και να αποφεύγονται κατά τη συμπλήρωση. Περιέχει αναλυτικούς πίνακες πολλά χαρακτηριστικά παραδείγματα και πρακτικές οδηγίες προς τους φορολογουμένους. Όλα όσα πρέπει να προσέξουν για να αποφύγουν τα φορολογικά προβλήματα και να υποβάλλουν τη δήλωσή τους με έξυπνο τρόπο.
Πόσο κάνει - Πού θα το βρωΗ τιμή του είναι 7 ευρώ (τιμή ίδια για 19 χρόνια)
Για ηλεκτρονικές παραγγελίες: https://www.stamoulis.gr/ViewShopProduct.aspx?ProductId=410000&FromSearch=1&SearchStr=
