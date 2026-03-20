Ανακάμπτει το Χρηματιστήριο Αθηνών, επιστρέφει στις 2.100 μονάδες o Γενικός Δείκτης
Αναμένεται αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας λόγω της αναδιάρθρωσης στους δείκτες του FTSE Russell και του Stoxx - Σήμερα η τριπλή λήξη στα παράγωγα - Θα ακολουθήσει το βράδυ η ετυμηγορία της Scope Ratings για την ελληνική οικονομία
Οι αγοραστές επανέρχονται στο προσκήνιο στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο ανακάμπτει μετά την χθεσινή «βουτιά», με τον Γενικό Δείκτη να επιστρέφει στην περιοχή των 2.100 μονάδων. Μετά το sell off, συνολικά οι αγορές επιχειρούν σήμερα ένα λελογισμένο rebound, εκμεταλλευόμενες τη μερική υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου από τα υψηλά των 119 δολαρίων. Η αποκλιμάκωση αυτή προσφέρει προσωρινή «ανάσα» στα assets υψηλού ρίσκου, ωστόσο το επενδυτικό περιβάλλον παραμένει εξαιρετικά εύθραυστο.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (20/3), ο ΓΔ ενισχύεται κατά +1,42% και διαπραγματεύεται στις 2.106,70 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.095,70 (χαμηλό ημέρας) και των 2.111,90 μονάδων (υψηλό ημέρας).
Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του ελληνικού 10ετούς υποχωρεί κατά -0,16% και διαμορφώνεται στο 3,764%. Η απόδοση του αντίστοιχου αμερικανικού ανέρχεται σε 4,286%, του γερμανικού σε 2,9539%, του γαλλικού σε 3,63% και του ιταλικού σε 3,772%.
«Βουτιά» -2,5% κατέγραψε χθες η Λεωφόρος Αθηνών, η οποία βρέθηκε εκ νέου στο επίκεντρο εισαγόμενων ρευστοποιήσεων λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κοντά στο χαμηλό έτους, με τις φετινές απώλειες να ξεπερνούν πλέον το -2%. Παράλληλα, χάνει σχεδόν -9% εντός του Μαρτίου. Οδεύει, δε, προς ισχυρή εβδομαδιαία πτώση, υποχωρώντας κατά -2,6% χωρίς να υπολογίζεται η σημερινή συνεδρίαση.
Ο πόλεμος στο Ιράν, η αβεβαιότητα για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και οι συνεχιζόμενες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που διαμορφώνουν την ψυχολογία των επενδυτών. Αν και η αγορά αναζητά ενδείξεις για έναν σύντομο τερματισμό της σύρραξης, οι ανησυχίες για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία διατηρούν τη μεταβλητότητα σε υψηλά επίπεδα.
Παράλληλα, το βλέμμα παραμένει στραμμένο στις κεντρικές τράπεζες. Ο κίνδυνος ενός νέου παγκόσμιου πληθωριστικού σοκ έχει περιπλέξει τον σχεδιασμό της νομισματικής πολιτικής, με τις αγορές να στοιχηματίζουν πλέον στη διατήρηση των επιτοκίων σε υψηλότερα επίπεδα για μεγαλύτερο διάστημα. Ενόψει του Σαββατοκύριακου, η επιφυλακτικότητα αναμένεται να κυριαρχήσει, καθώς οι επενδυτές αποφεύγουν την αύξηση της έκθεσής τους αναμένοντας πιο ξεκάθαρες γεωπολιτικές εξελίξεις.
Στις εγχώριες εξελίξεις, σήμερα θα λάβει χώρα η τριπλή λήξη στα παράγωγα (triple witching) για τα συμβόλαια Μαρτίου. Θα πραγματοποιηθεί επίσης το rebalancing στους δείκτες του FTSE Russell και του Stoxx. Ως εκ τούτου, αναμένεται ότι η συναλλακτική δραστηριότητα θα ανέλθει σε υψηλά επίπεδα λόγω των αυξημένων ροών στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης. Αργότερα, η Scope Ratings θα ανακοινώσει την ετυμηγορία της για το ελληνικό αξιόχρεο. Υπενθυμίζεται ότι ο γερμανικός οίκος βαθμολογεί τη χώρα με BBB και θετικές προοπτικές (outlook).
