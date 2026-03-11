Πτωτικά κινούνται οι ευρωαγορές, οι επενδυτές αξιολογούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Πτωτικά κινούνται οι ευρωαγορές, οι επενδυτές αξιολογούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Χαμηλότερες των προσδοκιών οι πωλήσεις για Rheinmetal, μειωμένα έσοδα αναμένει η Porsche
Οι ευρωπαϊκές αγορές άνοιξαν πτωτικά, καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν τη μείωση του ετήσιου πληθωρισμού στη Γερμανία στο 1,9% για τον Φεβρουάριο, επιβεβαιώνοντας τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις. Νωρίτερα σήμερα, οι Rheinmetall και Porsche δημοσίευσαν τα τριμηνιαία οικονομικά αποτελέσματα.
Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης τις κλιμακούμενες επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, καθώς η Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων ανέφερε τρία ξεχωριστά περιστατικά όπου φορτηγά πλοία χτυπήθηκαν από άγνωστα βλήματα στο Στενό του Ορμούζ.
Στο ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός Stoxx600 υποχωρεί κατά 0,74% στις 601,62 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 με απώλειες 0,74%, ο γερμανικός δείκτης DAX χάνει 1,18%, o γαλλικός CAC 40 με πτώση 0,63% . Παράλληλα, ο FTSE MIB στο Μιλάνο χάνει 0,ι82%, ενώ ο ισπανικός ΙΒΕΧ35 υποχωρεί κατά 0,13%.
Νωρίτερα, οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού διαπραγματεύτηκαν υψηλότερα, ενισχυμένες από τη χαλάρωση στις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου την Τρίτη, καθώς η Ομάδα των Επτά (G7) συναντήθηκε για να συζητήσει τη δυνατότητα χρήσης των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου για να μετριαστεί η κρίση στην προσφορά.
Τα μελλοντικά συμβόλαια των αμερικανικών μετοχών διαπραγματεύτηκαν σχεδόν αμετάβλητα το βράδυ της Τρίτης, ενόψει των βασικών δεδομένων για τον πληθωρισμό των καταναλωτών, που θα δώσουν πιο καθαρή ένδειξη για τη δύναμη της αμερικανικής αγοράς και οικονομίας.

