CrediaBank: Oι πυλώνες ανάπτυξης σε Ελλάδα και Μάλτα, στόχος για κέρδη 325 εκατ. ευρώ

Στόχος για κέρδη ύψους 325 εκατ. ευρώ και RoTE άνω του 18% - Φιλόδοξα σχέδια τόσο για την ανάπτυξη στην Ελλάδα όσο και στη Μάλτα - Αυξάνει το μερίδιό της σε όλα τα επιχειρηματικά segments