CrediaBank: Oι πυλώνες ανάπτυξης σε Ελλάδα και Μάλτα, στόχος για κέρδη 325 εκατ. ευρώ
Στόχος για κέρδη ύψους 325 εκατ. ευρώ και RoTE άνω του 18% - Φιλόδοξα σχέδια τόσο για την ανάπτυξη στην Ελλάδα όσο και στη Μάλτα - Αυξάνει το μερίδιό της σε όλα τα επιχειρηματικά segments
Ως μια ελληνική challenger τράπεζα με ισχυρό και «καθαρό» ισολογισμό αναδύεται η CrediaBank, κερδίζοντας μερίδιο αγοράς από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, σύμφωνα με το νέο στρατηγικό σχέδιο που παρουσιάζει στους αναλυτές στο πλαίσιο του Capital Markets Day. Στο πλάνο της προβλέπεται ισχυρή οργανική ανάπτυξη τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Μάλτα, ενώ τίθεται στόχος για κέρδη ύψους 325 εκατ. ευρώ και RoTE άνω του 18%.
Αναλυτικά όσον αφορά τους μακροπρόθεσμους στόχους που θέτει η τράπεζα προβλέπεται μεταξύ άλλων:
• >14 δισ. ευρώ καθαρά δάνεια
• περίπου 3,0% καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NIM)
• >325 εκατ. ευρώ – Επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη
• 1,9 δισ. ευρώ – Ενσώματη λογιστική αξία
• >18% – Επαναλαμβανόμενη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (Recurring RoTE)
