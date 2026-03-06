Ακρίβυναν τα σπίτια και στους πλειστηριασμούς: Τέσσερα στα δέκα με τιμές πάνω από €1.600 ανά τ.μ.

Το νούμερο παραμένει χαμηλό αν συγκριθεί με τις τιμές που καταγράφονται στις αγγελίες, όμως είναι κατά πολύ υψηλότερο έναντι του 2024 οπότε πάνω από 4 στα 10 ακίνητα είχαν αγοραστεί με τιμές κάτω από 900 ευρώ/ τ.μ.