Ακρίβυναν τα σπίτια και στους πλειστηριασμούς: Τέσσερα στα δέκα με τιμές πάνω από €1.600 ανά τ.μ.
Ακρίβυναν τα σπίτια και στους πλειστηριασμούς: Τέσσερα στα δέκα με τιμές πάνω από €1.600 ανά τ.μ.
Το νούμερο παραμένει χαμηλό αν συγκριθεί με τις τιμές που καταγράφονται στις αγγελίες, όμως είναι κατά πολύ υψηλότερο έναντι του 2024 οπότε πάνω από 4 στα 10 ακίνητα είχαν αγοραστεί με τιμές κάτω από 900 ευρώ/ τ.μ.
Η άνοδος των τιμών των ακινήτων συμπαρασύρει και τις τιμές στους πλειστηριασμούς όπου oι αξίες παραμένουν μεν σε σαφώς χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με τις τιμές στην ελεύθερη αγορά, παρ’ όλ’ αυτά, έχουν ακριβύνει και αυτές σε σύγκριση με το πρόσφατο παρελθόν.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2025 σχεδόν 4 στα 10 οικιστικά ακίνητα που αγοράστηκαν μέσω πλειστηριασμών ήταν με τιμές από τα 1.600 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και πάνω ή αλλιώς 38,8% επί του συνόλου, παρουσιάζοντας διαρκή ανοδική τάση. Επιπλέον μειώθηκε το ποσοστό των οικιστικών ακινήτων που αποκτήθηκε με χαμηλότερες τιμές: Ενδεικτικά, με βάση τα στοιχεία που επεξεργάζεται η εξειδικευμένη πλατφόρμα με όλα τα ακίνητα σε πλειστηριασμό LANDEA, είναι 3 στα 10 τα οικιστικά ακίνητα που αγοράστηκαν πέρυσι με τιμές κάτω από τα 1.100 ευρώ ανά τ.μ. όπως προκύπτει από τα δεδομένα για τους πλειστηριασμούς του 2025.
Το νούμερο παραμένει πολύ χαμηλό αν συγκριθεί με τις τιμές που καταγράφονται στις αγγελίες «στοιχείο που αναδεικνύει ότι οι πλειστηριασμοί συνεχίζουν να προσφέρουν πρόσβαση σε τιμές που πλέον σπανίζουν στην ελεύθερη αγορά», όπως σχολιάζεται από την LANDEA, όμως είναι σαφώς υψηλότερο αν συγκριθεί με τα νούμερα πριν από έναν χρόνο. Το 2024 πάνω από 4 στα 10 ακίνητα είχαν αγοραστεί με κατά πολύ χαμηλότερες τιμές: Ειδικότερα, το ποσοστό των οικιστικών ακινήτων που αγοράστηκαν το 2024 μέσω πλειστηριασμών ήταν 42,6% με τιμή κάτω από 900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Τώρα, σε αυτή τη συγκυρία της αγοράς επιβεβαιώνεται η μετατόπιση των αγορών οικιστικών ακινήτων από πλειστηριασμό σε Αττική και Θεσσαλονίκη προς υψηλότερες τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο, ακολουθώντας τη γενικότερη πορεία του εγχώριου real estate.
Διαβάστε αναλυτικά και δείτε σχετικό πίνακα στο newmoney.gr
Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2025 σχεδόν 4 στα 10 οικιστικά ακίνητα που αγοράστηκαν μέσω πλειστηριασμών ήταν με τιμές από τα 1.600 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και πάνω ή αλλιώς 38,8% επί του συνόλου, παρουσιάζοντας διαρκή ανοδική τάση. Επιπλέον μειώθηκε το ποσοστό των οικιστικών ακινήτων που αποκτήθηκε με χαμηλότερες τιμές: Ενδεικτικά, με βάση τα στοιχεία που επεξεργάζεται η εξειδικευμένη πλατφόρμα με όλα τα ακίνητα σε πλειστηριασμό LANDEA, είναι 3 στα 10 τα οικιστικά ακίνητα που αγοράστηκαν πέρυσι με τιμές κάτω από τα 1.100 ευρώ ανά τ.μ. όπως προκύπτει από τα δεδομένα για τους πλειστηριασμούς του 2025.
Το νούμερο παραμένει πολύ χαμηλό αν συγκριθεί με τις τιμές που καταγράφονται στις αγγελίες «στοιχείο που αναδεικνύει ότι οι πλειστηριασμοί συνεχίζουν να προσφέρουν πρόσβαση σε τιμές που πλέον σπανίζουν στην ελεύθερη αγορά», όπως σχολιάζεται από την LANDEA, όμως είναι σαφώς υψηλότερο αν συγκριθεί με τα νούμερα πριν από έναν χρόνο. Το 2024 πάνω από 4 στα 10 ακίνητα είχαν αγοραστεί με κατά πολύ χαμηλότερες τιμές: Ειδικότερα, το ποσοστό των οικιστικών ακινήτων που αγοράστηκαν το 2024 μέσω πλειστηριασμών ήταν 42,6% με τιμή κάτω από 900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Τώρα, σε αυτή τη συγκυρία της αγοράς επιβεβαιώνεται η μετατόπιση των αγορών οικιστικών ακινήτων από πλειστηριασμό σε Αττική και Θεσσαλονίκη προς υψηλότερες τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο, ακολουθώντας τη γενικότερη πορεία του εγχώριου real estate.
Διαβάστε αναλυτικά και δείτε σχετικό πίνακα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα