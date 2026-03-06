Ελληνικό: Ολο το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των έργων – Η ολοκλήρωση του Πύργου και τα… μαθήματα που πήρε η LAMDA
Ολα όσα ανέφερε χθες (5/3) στην ενημέρωση των αναλυτών ο διευθύνων σύμβουλος κ. Οδυσσέας Αθανασίου
Το καλοκαίρι του 2027 αναμένεται να μπουν οι πρώτοι ιδιοκτήτες στον Πύργο Κατοικιών εντός του μεγάλου project ανάπλασης στην έκταση του πρώην αεροδρόμιου του Ελληνικού, «με την κατασκευή τώρα να έχει επιταχύνει ρυθμούς και μέχρι το Μάιο να έχει ολοκληρωθεί και ο 50ος όροφος».
Αυτό ανέφερε χθες στη διάρκεια της ενημέρωσης των αναλυτών για τα αποτελέσματα του 2026 ο διευθύνων σύμβουλος της LAMDA Development κ. Οδυσσέας Αθανασίου, δίνοντας και το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για σειρά έργων που είναι αυτή την στιγμή σε εξέλιξη εντός του project του Ελληνικού.
«Ηταν μία πολύ καλή χρονιά σε όλα τα επίπεδα το 2025 για τον όμιλο και ακόμη και στον τομέα των μαρινών όπου έχει μειωθεί η χωρητικότητα ειδικά στη μαρίνα του Αγίου Κοσμά λόγω των εργασιών αναβάθμισης, έχουμε περαιτέρω άνοδο», ήταν ένα πρώτο σχόλιο χθες από τον CEO της LAMDA.
