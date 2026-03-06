Ο Κ.Μ, οι «Πικραμένοι ΑΕ» και η Yoko Ono, το ΕΚΚΟΜΕΔ και ο Κοκλώνης, η περιοχή της Αθήνας με τα πιο ακριβά σπίτια, μπαράζ διαγωνισμών από το Υπερταμείο

Κλείσιμο

Φαίνεται ότι το να μην μπορεί έστω και στοιχειωδώς να αντεπιτίθεται το καθεστώς των μουλάδων μάλλον είναι κοντά, αυτό που ουδείς προβλέπει ή έστω εκτιμά με κάποια δείγματα αξιοπιστίας είναι η επόμενη ημέρα στο Ιράν. Καθίστε να δούμε πρώτα ποιοι θα είναι οι συνομιλητές της Δύσης, λένε οι αναλυτές, γιατί ο ρυθμός φυσικής εξόντωσής τους είναι μεγάλος. Κατά τα λοιπά, οι αγορές αντιδρούν μάλλον ψύχραιμα, ασφαλώς και οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν, αλλά ακόμα είναι νωρίς για συμπεράσματα. Η Αθήνα παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις, ο Μητσοτάκης μιλάει με όλους όσους πρέπει να μιλήσει, για την ώρα αντιμετωπίζεται η κρίση από τη χώρα σωστά. Τώρα βέβαια δεν ήταν ο Κ.Μ και… τόσο παλικάρι όσο ο σοσιαλιστής Σάντσεθ που μόλις του έτριξε λίγο τα δόντια ο Τραμπ έστειλε την πιο καλή φρεγάτα του, αλλά τι να κάνουμε. Όχι τίποτα άλλο, απογοήτευσε από τον Χάρη Δούκα μέχρι και τον Δημήτρη Αβραμόπουλο που δήλωσε ότι «ο Ισπανός πρωθυπουργός ύψωσε το ανάστημά του στις ΗΠΑ», αλλά στο μεταξύ δεν τον είχε ακούσει στην ελληνική tv ο Ισπανός πρωθυπουργός και έστειλε το πλοίο. Γενικώς πάντως τις τελευταίες ώρες υπάρχει μία αφωνία από την «Οι Πικραμένοι Α.Ε.-Αντώνης Σαμαράς, Κώστας Καραμανλής (Ραφήνα) και Σία πρώην Νέα Δημοκρατία». Ακούω από συναδέλφους ότι οι πρώτες ημέρες μετρήσεων δείχνουν μία «εκτίναξη» Μητσοτάκη και κυβέρνησης λόγω πολεμικής κρίσης, μου φαίνεται λογικό αλλά πρόσκαιρο μεν, όμως όχι χωρίς σημασία. Ο κόσμος πάντοτε «γράφει» στον σκληρό δίσκο ότι υπάρχει μία σταθερότητα και υπευθυνότητα στη στάση ενός πρωθυπουργού και αυτό το «δίνουν» στον Μητσοτάκη ακόμα και οι αντίπαλοί του, ότι έχει δηλαδή μία θεσμικότητα και σταθερότητα στις απόψεις του. Μεταξύ άλλων διάβασα χθες και τη δήλωση της Καρυστιανού για τα γεγονότα και παρότι ήταν μία συμπαθητική δήλωση «αξιώνουμε έναν κόσμο χωρίς πολέμους…», μου θύμισε κάτι σαν τη Yoko Ono και τους Beatles «imagine all the people living life in peace». Τι να σχολιάσεις;Μητσοτάκης-Μακρόν-Μπορεί να τα μαθαίνουμε από τους Γάλλους, αλλά καταλαβαίνω ότι το τηλεφώνημα Μητσοτάκη-Μακρόν ήταν αρκετά ενδιαφέρον ως προς τη λύση που ψάχνουν οι Γάλλοι για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και μετά για το Ορμούζ, όπου τα πράγματα είναι σαφώς πιο δύσκολα. Επειδή όσο περνάει ο καιρός η ανασφάλεια πλήττει την οικονομία, οι Ευρωπαίοι "ψάχνονται", σε επικοινωνία και με τους Αμερικανούς, για μια δύσκολη περιοχή. Ο Μακρόν στο τηλεφώνημα με τον Κ.Μ αναφέρθηκε ειδικά στην περίπτωση του Σουέζ, αλλά έχει ενδιαφέρον ότι αυτή την ώρα πήρε τηλέφωνο στην Αθήνα και στη Ρώμη. Σε κάθε περίπτωση και μόνο η σκέψη αυτή έχει αρκετές επιχειρησιακές δυσκολίες, από την κατάσταση στο πεδίο μέχρι το ποιος θα έχει το γενικό πρόσταγμα, αλλά οι διερευνητικές επαφές γίνονται.Στο Παρίσι-Μιας και λέω για τον Μακρόν να θυμίσω ότι ο Κ.Μ έχει προγραμματισμένο ταξίδι για την άλλη Τρίτη στο Παρίσι, για να συμμετάσχει στη Σύνοδο για την πυρηνική ενέργεια που συγκαλεί ο Γάλλος πρόεδρος. Θα πάει κανονικά, εκτός αν αλλάξουν πολύ οι γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή, οπότε ίσως έχει και κάποιο τετ-α-τετ με τον Μακρόν, ο οποίος υπό κανονικές συνθήκες θα έρθει μετά το Πάσχα στην Αθήνα για την ανανέωση της ελληνογαλλικής αμυντικής συνεργασίας.Παπασταύρου-Σαμαράς-Σας είχα γράψει τις προηγούμενες μέρες με αφορμή το "πέσιμο" του Σαμαρά στην κυβέρνηση για τις συμβάσεις με τη Chevron ότι έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι η επίθεση πιάνει και έναν δικό του άνθρωπο, τον υπουργό Ενέργειας Παπασταύρου. Μέχρι πριν από κάποιους μήνες ο Παπασταύρου έκανε προσπάθεια να λειτουργήσει ως "δίαυλος" της κυβέρνησης με τον Σαμαρά, αλλά καταλαβαίνω ότι τελευταία και οι σχέσεις των δύο έχουν χειροτερέψει. Σε αυτό το πλαίσιο άκουσα με ενδιαφέρον τον ΥΠΕΝ χθες από τη Βουλή να απαντά στην κριτική για τις συμβάσεις με τη Chevron, λέγοντας ότι η συμβατική πρόβλεψη ακόμα και ακραίων περιπτώσεων -και άρα η κατοχύρωση του Δημοσίου- είναι μια πάγια νομική πρακτική που δεν σημαίνει και αποδοχή ή αναγνώριση των περιπτώσεων αυτών.ΕΚΚΟΜΕΔ-Κανάλια-Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση (sic) εξελίσσεται αυτή την περίοδο γύρω από την κατανομή των πόρων του ΕΚΚΟΜΕΔ που αποτελούν βασικό "καύσιμο" για τα κανάλια. Θυμίζω ότι κάθε χρόνο περίπου το 1/3 των χρημάτων πάνε για την επιδότηση σειρών στα 6 ιδιωτικά κανάλια και τα 2/3 για σειρές σε πλατφόρμες και ξένες παραγωγές που γυρίζονται εν Ελλάδι. Πέρυσι, το πακέτο για τα ιδιωτικά κανάλια ήταν 20+ εκατομμύρια και μοιράστηκαν ισομερώς. Φέτος όμως κανάλια που δεν έχουν σίριαλ στον προγραμματισμό τους (ΣΚΑΪ, Star, Open) επιχειρούν να βάλουν στην εξίσωση και shows ή reality. Προφανώς, τα κριτήρια της επιδότησης τα καθορίζουν το υπουργείο Πολιτισμού και το ΕΚΚΟΜΕΔ και υπάρχει γενικώς «καλή διάθεση» του τύπου γιατί για παράδειγμα δεν είναι πρόγραμμα προς επιδότηση το Voice του ΣΚΑΪ ή το Master Chef του Star; Καταλαβαίνω βέβαια ότι οι περιπλοκές αρχίζουν στην περίπτωση του Open που επίσης ενδιαφέρεται καθώς δεν κάνει σίριαλ, αλλά έχει εκχωρήσει ουσιαστικά πλήρως το ψυχαγωγικό του πρόγραμμα στον Κοκλώνη που έχει ακόμα κάποιες φορολογικές και νομικές εκκρεμότητες. Αν "ανοίξουν" τα κριτήρια επιδότησης τέλος πάντων, ο διάβολος θα κρύβεται στις λεπτομέρειες των διατυπώσεων. Σημειώστε ότι εγώ ως καλών προθέσεων σχολιαστής αποκάλεσα το όλο θέμα «ενδιαφέρουσα συζήτηση». Κάποιος άλλος θα το έλεγε και «ενδιαφέρουσα συναλλαγή», γιατί εδώ που τα λέμε έρχονται και εκλογούλες, ε;Οδυσσέας-Αδωνις-Σάντσεθ!-Μεγάλη μάρκα ο Αρκάς βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, αλλά και αυτοί οι νεοδημοκράτες δεν έχουν τον... θεό τους: Όλοι μαζί έχουν βαλθεί να τον τρελάνουν τον Ανδρουλάκη. Ο Κωνσταντινόπουλος έκανε μια ανάρτηση που ήταν θεσμική και σοβαρή και έκραζε τους υποστηρικτές του «ηρωικού» Ισπανού σοσιαλιστή Σάντσεθ. Την τσίμπησε ο Άδωνις και τον... αποθέωσε δημοσίως και στηλιτεύοντας την υποκρισία της Αριστεράς με τον Ισπανό Πρωθυπουργό. Θυμίζω εδώ ότι ο Γεωργιάδης και ο Κωνσταντινόπουλος έχουν εξαιρετική σχέση από τότε που ήταν στο υπουργείο Ανάπτυξης, ως υπουργός και υφυπουργός αντίστοιχα, επί συγκυβέρνησης Σαμαροβενιζέλων. Θυμίζω επίσης ότι ο Οδυσσέας είχε στηρίξει ένθερμα τον Χάρη Δούκα στις εσωκομματικές εκλογές, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να διαχωρίσει πλήρως τη θέση του από τις αριστερίστικες εξάρσεις του δημάρχου Αθηναίων υπέρ Σάντσεθ. Γίνεται το πρώτο συμπούρμπουλο στο ΠΑΣΟΚ, έρχεται καπάκι και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης να... δέσει το γλυκό. Θύμισε ότι η Ισπανία «έχει επιλέξει να εξοπλίζει μια χώρα που διατηρεί ενεργό το εκτός οποιασδήποτε λογικής και διεθνούς δικαίου casus belli, έναντι μιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ που είναι η Ελλάδα» κάτι που «οι εγχώριοι ιδεοληπτικοί αμφισβητίες, επίσης κάνουν ότι το ξεχνάνε, γιατί βάζουν τις ιδεοληψίες τους πάνω από τα συμφέροντα της χώρας τους» και κατέληξε: «Όπως τα λέω εγώ, ίσως και καλύτερα από μένα, τα είπε και ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κωνσταντινόπουλος».