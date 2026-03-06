Ο Κ.Μ, οι «Πικραμένοι ΑΕ» και η Yoko Ono, το ΕΚΚΟΜΕΔ και ο Κοκλώνης, η περιοχή της Αθήνας με τα πιο ακριβά σπίτια, μπαράζ διαγωνισμών από το Υπερταμείο
Ο Κ.Μ, οι «Πικραμένοι ΑΕ» και η Yoko Ono, το ΕΚΚΟΜΕΔ και ο Κοκλώνης, η περιοχή της Αθήνας με τα πιο ακριβά σπίτια, μπαράζ διαγωνισμών από το Υπερταμείο
Xαίρετε, οι πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζονται, οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί υποστηρίζουν ότι βρίσκονται κοντά στην πλήρη «αμυντική εξάντληση» του Ιράν, πιθανώς να είναι κι έτσι
Φαίνεται ότι το να μην μπορεί έστω και στοιχειωδώς να αντεπιτίθεται το καθεστώς των μουλάδων μάλλον είναι κοντά, αυτό που ουδείς προβλέπει ή έστω εκτιμά με κάποια δείγματα αξιοπιστίας είναι η επόμενη ημέρα στο Ιράν. Καθίστε να δούμε πρώτα ποιοι θα είναι οι συνομιλητές της Δύσης, λένε οι αναλυτές, γιατί ο ρυθμός φυσικής εξόντωσής τους είναι μεγάλος. Κατά τα λοιπά, οι αγορές αντιδρούν μάλλον ψύχραιμα, ασφαλώς και οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν, αλλά ακόμα είναι νωρίς για συμπεράσματα. Η Αθήνα παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις, ο Μητσοτάκης μιλάει με όλους όσους πρέπει να μιλήσει, για την ώρα αντιμετωπίζεται η κρίση από τη χώρα σωστά. Τώρα βέβαια δεν ήταν ο Κ.Μ και… τόσο παλικάρι όσο ο σοσιαλιστής Σάντσεθ που μόλις του έτριξε λίγο τα δόντια ο Τραμπ έστειλε την πιο καλή φρεγάτα του, αλλά τι να κάνουμε. Όχι τίποτα άλλο, απογοήτευσε από τον Χάρη Δούκα μέχρι και τον Δημήτρη Αβραμόπουλο που δήλωσε ότι «ο Ισπανός πρωθυπουργός ύψωσε το ανάστημά του στις ΗΠΑ», αλλά στο μεταξύ δεν τον είχε ακούσει στην ελληνική tv ο Ισπανός πρωθυπουργός και έστειλε το πλοίο. Γενικώς πάντως τις τελευταίες ώρες υπάρχει μία αφωνία από την «Οι Πικραμένοι Α.Ε.-Αντώνης Σαμαράς, Κώστας Καραμανλής (Ραφήνα) και Σία πρώην Νέα Δημοκρατία». Ακούω από συναδέλφους ότι οι πρώτες ημέρες μετρήσεων δείχνουν μία «εκτίναξη» Μητσοτάκη και κυβέρνησης λόγω πολεμικής κρίσης, μου φαίνεται λογικό αλλά πρόσκαιρο μεν, όμως όχι χωρίς σημασία. Ο κόσμος πάντοτε «γράφει» στον σκληρό δίσκο ότι υπάρχει μία σταθερότητα και υπευθυνότητα στη στάση ενός πρωθυπουργού και αυτό το «δίνουν» στον Μητσοτάκη ακόμα και οι αντίπαλοί του, ότι έχει δηλαδή μία θεσμικότητα και σταθερότητα στις απόψεις του. Μεταξύ άλλων διάβασα χθες και τη δήλωση της Καρυστιανού για τα γεγονότα και παρότι ήταν μία συμπαθητική δήλωση «αξιώνουμε έναν κόσμο χωρίς πολέμους…», μου θύμισε κάτι σαν τη Yoko Ono και τους Beatles «imagine all the people living life in peace». Τι να σχολιάσεις;
Μητσοτάκης-Μακρόν
-Μπορεί να τα μαθαίνουμε από τους Γάλλους, αλλά καταλαβαίνω ότι το τηλεφώνημα Μητσοτάκη-Μακρόν ήταν αρκετά ενδιαφέρον ως προς τη λύση που ψάχνουν οι Γάλλοι για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και μετά για το Ορμούζ, όπου τα πράγματα είναι σαφώς πιο δύσκολα. Επειδή όσο περνάει ο καιρός η ανασφάλεια πλήττει την οικονομία, οι Ευρωπαίοι "ψάχνονται", σε επικοινωνία και με τους Αμερικανούς, για μια δύσκολη περιοχή. Ο Μακρόν στο τηλεφώνημα με τον Κ.Μ αναφέρθηκε ειδικά στην περίπτωση του Σουέζ, αλλά έχει ενδιαφέρον ότι αυτή την ώρα πήρε τηλέφωνο στην Αθήνα και στη Ρώμη. Σε κάθε περίπτωση και μόνο η σκέψη αυτή έχει αρκετές επιχειρησιακές δυσκολίες, από την κατάσταση στο πεδίο μέχρι το ποιος θα έχει το γενικό πρόσταγμα, αλλά οι διερευνητικές επαφές γίνονται.
Στο Παρίσι
-Μιας και λέω για τον Μακρόν να θυμίσω ότι ο Κ.Μ έχει προγραμματισμένο ταξίδι για την άλλη Τρίτη στο Παρίσι, για να συμμετάσχει στη Σύνοδο για την πυρηνική ενέργεια που συγκαλεί ο Γάλλος πρόεδρος. Θα πάει κανονικά, εκτός αν αλλάξουν πολύ οι γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή, οπότε ίσως έχει και κάποιο τετ-α-τετ με τον Μακρόν, ο οποίος υπό κανονικές συνθήκες θα έρθει μετά το Πάσχα στην Αθήνα για την ανανέωση της ελληνογαλλικής αμυντικής συνεργασίας.
Παπασταύρου-Σαμαράς
-Σας είχα γράψει τις προηγούμενες μέρες με αφορμή το "πέσιμο" του Σαμαρά στην κυβέρνηση για τις συμβάσεις με τη Chevron ότι έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι η επίθεση πιάνει και έναν δικό του άνθρωπο, τον υπουργό Ενέργειας Παπασταύρου. Μέχρι πριν από κάποιους μήνες ο Παπασταύρου έκανε προσπάθεια να λειτουργήσει ως "δίαυλος" της κυβέρνησης με τον Σαμαρά, αλλά καταλαβαίνω ότι τελευταία και οι σχέσεις των δύο έχουν χειροτερέψει. Σε αυτό το πλαίσιο άκουσα με ενδιαφέρον τον ΥΠΕΝ χθες από τη Βουλή να απαντά στην κριτική για τις συμβάσεις με τη Chevron, λέγοντας ότι η συμβατική πρόβλεψη ακόμα και ακραίων περιπτώσεων -και άρα η κατοχύρωση του Δημοσίου- είναι μια πάγια νομική πρακτική που δεν σημαίνει και αποδοχή ή αναγνώριση των περιπτώσεων αυτών.
ΕΚΚΟΜΕΔ-Κανάλια
-Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση (sic) εξελίσσεται αυτή την περίοδο γύρω από την κατανομή των πόρων του ΕΚΚΟΜΕΔ που αποτελούν βασικό "καύσιμο" για τα κανάλια. Θυμίζω ότι κάθε χρόνο περίπου το 1/3 των χρημάτων πάνε για την επιδότηση σειρών στα 6 ιδιωτικά κανάλια και τα 2/3 για σειρές σε πλατφόρμες και ξένες παραγωγές που γυρίζονται εν Ελλάδι. Πέρυσι, το πακέτο για τα ιδιωτικά κανάλια ήταν 20+ εκατομμύρια και μοιράστηκαν ισομερώς. Φέτος όμως κανάλια που δεν έχουν σίριαλ στον προγραμματισμό τους (ΣΚΑΪ, Star, Open) επιχειρούν να βάλουν στην εξίσωση και shows ή reality. Προφανώς, τα κριτήρια της επιδότησης τα καθορίζουν το υπουργείο Πολιτισμού και το ΕΚΚΟΜΕΔ και υπάρχει γενικώς «καλή διάθεση» του τύπου γιατί για παράδειγμα δεν είναι πρόγραμμα προς επιδότηση το Voice του ΣΚΑΪ ή το Master Chef του Star; Καταλαβαίνω βέβαια ότι οι περιπλοκές αρχίζουν στην περίπτωση του Open που επίσης ενδιαφέρεται καθώς δεν κάνει σίριαλ, αλλά έχει εκχωρήσει ουσιαστικά πλήρως το ψυχαγωγικό του πρόγραμμα στον Κοκλώνη που έχει ακόμα κάποιες φορολογικές και νομικές εκκρεμότητες. Αν "ανοίξουν" τα κριτήρια επιδότησης τέλος πάντων, ο διάβολος θα κρύβεται στις λεπτομέρειες των διατυπώσεων. Σημειώστε ότι εγώ ως καλών προθέσεων σχολιαστής αποκάλεσα το όλο θέμα «ενδιαφέρουσα συζήτηση». Κάποιος άλλος θα το έλεγε και «ενδιαφέρουσα συναλλαγή», γιατί εδώ που τα λέμε έρχονται και εκλογούλες, ε;
Οδυσσέας-Αδωνις-Σάντσεθ!
-Μεγάλη μάρκα ο Αρκάς βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, αλλά και αυτοί οι νεοδημοκράτες δεν έχουν τον... θεό τους: Όλοι μαζί έχουν βαλθεί να τον τρελάνουν τον Ανδρουλάκη. Ο Κωνσταντινόπουλος έκανε μια ανάρτηση που ήταν θεσμική και σοβαρή και έκραζε τους υποστηρικτές του «ηρωικού» Ισπανού σοσιαλιστή Σάντσεθ. Την τσίμπησε ο Άδωνις και τον... αποθέωσε δημοσίως και στηλιτεύοντας την υποκρισία της Αριστεράς με τον Ισπανό Πρωθυπουργό. Θυμίζω εδώ ότι ο Γεωργιάδης και ο Κωνσταντινόπουλος έχουν εξαιρετική σχέση από τότε που ήταν στο υπουργείο Ανάπτυξης, ως υπουργός και υφυπουργός αντίστοιχα, επί συγκυβέρνησης Σαμαροβενιζέλων. Θυμίζω επίσης ότι ο Οδυσσέας είχε στηρίξει ένθερμα τον Χάρη Δούκα στις εσωκομματικές εκλογές, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να διαχωρίσει πλήρως τη θέση του από τις αριστερίστικες εξάρσεις του δημάρχου Αθηναίων υπέρ Σάντσεθ. Γίνεται το πρώτο συμπούρμπουλο στο ΠΑΣΟΚ, έρχεται καπάκι και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης να... δέσει το γλυκό. Θύμισε ότι η Ισπανία «έχει επιλέξει να εξοπλίζει μια χώρα που διατηρεί ενεργό το εκτός οποιασδήποτε λογικής και διεθνούς δικαίου casus belli, έναντι μιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ που είναι η Ελλάδα» κάτι που «οι εγχώριοι ιδεοληπτικοί αμφισβητίες, επίσης κάνουν ότι το ξεχνάνε, γιατί βάζουν τις ιδεοληψίες τους πάνω από τα συμφέροντα της χώρας τους» και κατέληξε: «Όπως τα λέω εγώ, ίσως και καλύτερα από μένα, τα είπε και ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κωνσταντινόπουλος».
Πότε ανοίγουν οι προσφορές για το Λαύριο
Μητσοτάκης-Μακρόν
Πότε ανοίγουν οι προσφορές για το Λαύριο
-Στο τέλος του μήνα μεταφέρθηκε η συζήτηση των προσφυγών που κατατέθηκαν στο ΣτΕ για την παραχώρηση του λιμανιού στο Λαύριο, καθώς προχθές η διαδικασία αναβλήθηκε. Η υπόθεση έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί εκτός του ότι αφορά ένα μεγάλο project που αφορά την αναβάθμιση για το τρίτο μεγαλύτερο λιμάνι της Αττικής, υπάρχει το εξής ασυνήθιστο: οι προσφυγές δεν κατατέθηκαν κατά του Υπερταμείου, αλλά μεταξύ των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό. Συγκεκριμένα, προσφυγές κατέθεσαν η κοινοπραξία Olympic Marine – Cruise Terminal Investment (Όμιλος Προκοπίου και MSC) και η Jet Plan Shipping (συμφερόντων Μάριου Ηλιόπουλου) και όπως έλεγαν πηγές κοντά στη διαδικασία πρακτικά αφορούν τη νομιμότητα της εκατέρωθεν συμμετοχής τους, ήτοι κατά πόσον ο φάκελος είναι πλήρης, εάν υπάρχουν τα σωστά δικαιολογητικά κ.λπ. Τα υπόλοιπα σχήματα που πέρασαν στη δεύτερη φάση ήταν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - CELESTYAL, ΙΝΤΕΡΚΑΤ (Όμιλος Παπαϊωάννου) - Beaufort Sea Shipping Corporation - Newsphone (Θεοδόσης – Απέργης) και η Israel Shipyards Industries. Αν ξεμπερδέψει ο διαγωνισμός με τα δικαστικά-νομικά θέματα, μπορεί να αποσφραγιστούν οι δεσμευτικές προσφορές από το Υπερταμείο και μέσα στους επόμενους 1-2 μήνες να αναδειχθεί ο προτιμητέος επενδυτής. Για τον Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου πρόθεση είναι η πώληση τουλάχιστον 50% του μετοχικού κεφαλαίου συν μία μετοχή.
Υπερταμείο: Μπαράζ διαγωνισμών
-Με την ευκαιρία που είπαμε τα παραπάνω για το λιμάνι του Λαυρίου, να προσθέσουμε πως ο Γ. Παπαχρήστου του Υπερταμείου -αφού πέρασε μια περίοδο όπου τοποθέτησε κατάλληλους ανθρώπους από τον ιδιωτικό τομέα στα ΔΣ των εποπτευόμενων εταιρειών- έχει κινητοποιήσει τις δυνάμεις του Υπερταμείου για να προσελκύσει επενδύσεις. Μόνον αυτό το διάστημα τρέχει ο διαγωνισμός για την αξιοποίηση των Αλυκών όπου εμφανίστηκαν 9 επενδυτές. Παράλληλα, κινείται ο διαγωνισμός για το Τατόι στον οποίο δήλωσαν «παρών» πέντε ενδιαφερόμενοι, ενώ επιπλέον 4 επενδυτικά σχήματα εκδήλωσαν ενδιαφέρον στον διαγωνισμό για την παραχώρηση της δραστηριότητας κρουαζιέρας στους λιμένες Κατάκολου, Πάτρας και Καβάλας. Επίσης άλλοι 11 επενδυτές εμφανίστηκαν για το ακίνητο των 129 στρεμμάτων στο Ποσείδι της Χαλκιδικής, ενώ προχωρούν και οι διαδικασίες για μίσθωση πλαζ στην Αττική.
Ποια περιοχή της Αθήνας έχει τα πιο πολλά ακριβά σπίτια
-Ποια είναι η περιοχή όπου πλέον σχεδόν 1 στα 2 σπίτια πωλείται πάνω από 1 εκατ. ευρώ; Δεν είναι τα νότια προάστια, όπου μπορεί να έχουν ξεφύγει οι τιμές σε επίπεδα ακόμη και πάνω από 25.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για μεμονωμένες περιπτώσεις κατοικιών πάνω στη θάλασσα. Με βάση τα δεδομένα της ψηφιακής πλατφόρμας ακινήτων Prosperty και τα δημόσια διαθέσιμα στοιχεία της ΑΑΔΕ, η μεγαλύτερη αναλογία σε ακριβά σπίτια βρίσκεται στο Παλαιό Ψυχικό. Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία της εταιρείας, συνολικά τα σπίτια προς πώληση στην περιοχή του Παλαιού Ψυχικού είναι 367, με μια μέση τιμή στα 6.500 ευρώ ανά τ.μ.. Οι λιγοστές βίλες στο Π. Ψυχικό που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην αγορά, μόλις 9, πωλούνται με μία μέση τιμή στα 10.400 ευρώ, ενώ στις μονοκατοικίες, 118 στον αριθμό, το αντίστοιχο νούμερο αγγίζει τα 7.600 ευρώ ανά τ.μ.
Έφοδος για απάτες με κρυπτονομίσματα
-Στην Κρήτη ταξίδεψε χθες κλιμάκιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για να συνδράμει το ελληνικό FBI στην επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλεκόταν σε απάτες με κρυπτονομίσματα. Τη συγκεκριμένη υπόθεση παρακολουθούσε το ελληνικό FBI εδώ και αρκετό καιρό, μέχρι και χθες που έγινε η συνδυασμένη έφοδος των Αρχών, η οποία οδήγησε σε 12 συλλήψεις. Η έφοδος πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο.
Ε, ε, έρχεται…
-Είναι γεγονός… «Το Barry’s κάνει την εμφάνισή του στην Αθήνα. Φροντίστε να εγγραφείτε στη λίστα για να ενημερώνεστε για αποκλειστικές συνδρομές πριν από το άνοιγμα, εκδηλώσεις και πολλά άλλα!». Αυτό αναφέρεται στην επίσημη σελίδα της φημισμένης αμερικανικής αλυσίδας γυμναστηρίων Barry's, στην οποία φιλοξενείται πλέον η προαναγγελία για το ελληνικό «υποκατάστημα». Με πρωταγωνιστή, όπως σας έχει ενημερώσει έγκαιρα η στήλη, τον Τάιλερ ΜακΜπέθ. Αν και περιπετειώδες αρχικά, το επιχειρηματικό εγχείρημα του συζύγου του Στέφανου Κασσελάκη μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία. Ακόμη βέβαια δεν υπάρχουν διαθέσιμες ημερομηνίες καθώς φαίνεται ότι το opening τοποθετείται περί τα τέλη του μήνα ή και μέσα στον Απρίλιο. Η στέγη του Barry’s Greece θα ήταν αρχικά επί της οδού Κανάρη στο Κολωνάκι, αλλά η υπόθεση στράβωσε και αναζητήθηκε νέο σημείο, το οποίο βρέθηκε πάνω στην πλατεία Συντάγματος σε κτήριο επί της οδού Όθωνος. Δηλαδή, πιο…κεντρικά δεν γίνεται. Βέβαια, αυτό έχει και το αντίστοιχο τίμημα σε επίπεδο ενοικίου που οι πληροφορίες το τοποθετούν γύρω στις 20.000 ευρώ μηνιαίως. Πάντως, όλα δείχνουν ότι ο Τάιλερ θα τα πάει μια χαρά αφού και οι συνδρομές θα είναι… αντίστοιχου επιπέδου, ενώ με τόσο ντόρο που έχει γίνει δεν θα προλαβαίνει την πελατεία… Σε κάθε περίπτωση, το brand τα «σπάει» τόσο στην Αμερική όσο και σε πολλές άλλες χώρες, καθώς έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο περιζήτητα boutique fitness studios του κόσμου. «Το Barry's δεν είναι μια τάση γυμναστικής. Είναι επιστήμη και λειτουργεί. Είναι ο παγκόσμιος προορισμός για να απολαύσετε την καλύτερη προπόνηση της ζωής σας», όπως αυτοσυστήνεται. Για την ιστορία, το Barry’s Bootcamp (τώρα γνωστό ως Barry’s) ιδρύθηκε το 1998 στην καρδιά του Δυτικού Χόλιγουντ από τον Barry Jay και τους John και Rachel Mumford, λανσάροντας πρωτοποριακά μαθήματα γυμναστικής με υψηλής έντασης διαλειμματική προπόνηση, σε ομαδικό περιβάλλον. Κεντρικό στοιχείο του όλου project είναι το Red Room, ένας χώρος με κόκκινο φωτισμό, δυνατή μουσική και πολλούς διαδρόμους τρεξίματος. Το 2011 η φίρμα κατέκτησε τη Ν. Υόρκη και την ίδια χρονιά εγκαινιάστηκε το πρώτο στούντιο εκτός ΗΠΑ στο Μπέργκεν της Νορβηγίας. Τα επόμενα χρόνια ακολούθησε θεαματική ανάπτυξη τόσο στην Αμερική, όσο και εκτός, σε Λονδίνο, Ντουμπάι, Μιλάνο, Στοκχόλμη και πολλές άλλες μεγάλες πόλεις, μετρώντας πλέον πάνω από 85 σημεία. Ε, ήρθε και η ώρα της Αθήνας… μέσω Τάιλερ.
Το φιλί της ζωής στο ελληνικό Real Estate
-Οι βομβαρδισμοί στη Μέση Ανατολή και οι ασύμμετρες απειλές των Ιρανών αποδεικνύονται ισχυρό καύσιμο για την εκτίναξη της ελληνικής αγοράς ακινήτων. Κάθε νέος γύρος εντάσεων στην περιοχή μετατρέπει την Ελλάδα σε ό,τι πιο κοντινό, ασφαλές και φιλόξενο μπορεί να φανταστεί ένας ευκατάστατος κάτοικος του Τελ Αβίβ, της Βηρυτού ή της Κωνσταντινούπολης. Είναι μια τάση που έχει καταγραφεί και στο παρελθόν, αλλά τώρα αποκτά νέα δυναμική. Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της RE/MAX Ελλάς για το 2025, οι Ισραηλινοί αποτελούν πλέον την πλειονότητα των ξένων αγοραστών στην Αττική. Ακολουθούν Τούρκοι και Λιβανέζοι επενδυτές. Οι Ισραηλινοί κατέχουν και την πρώτη θέση στις αγοραπωλησίες της Θεσσαλονίκης. Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος επιβεβαιώνουν ότι οι εισροές ισραηλινών κεφαλαίων για αγορά ακινήτων ανήλθαν το 2024 στα 129 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά +46,5% σε ετήσια βάση, με συνολικές ισραηλινές επενδύσεις που εκτιμώνται ήδη πάνω από τα 700 εκατ. ευρώ. Σήμερα έχουν ήδη κατακτήσει το οχυρό του 1 δισ. ευρώ. Οι Ισραηλινοί με κάρτα διαμονής στην Ελλάδα υπερδιπλασιάστηκαν σε έναν μόλις χρόνο: από 661 το 2024 σε 1.355 το 2025, αύξηση 105%. Οι Τούρκοι επενδύουν στα ελληνικά ακίνητα με ρυθμό 300 εκατ. ευρώ ετησίως και τον Δεκέμβριο του 2025 κατείχαν τη δεύτερη θέση σε άδειες Golden Visa, πίσω μόνο από τους Κινέζους. Ασφάλεια, κλίμα, πολιτική σταθερότητα και τιμές που παραμένουν κατά 20 έως 30% χαμηλότερες σε σχέση με ανάλογες αγορές στη Μεσόγειο, είναι τα δυνατά σημεία του ελληνικού Real Estate. Το κόστος ζωής στην Ελλάδα είναι κατά 25-30% χαμηλότερο, η πτήση διαρκεί λιγότερο από τέσσερις ώρες, και η Golden Visa ανοίγει την πόρτα της Ευρώπης.
Η ελληνική ναυτιλία ως barometer ρίσκου στα Στενά του Ορμούζ
-Την ώρα που η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα κρατά αποστάσεις από τα επικίνδυνα νερά του Περσικού Κόλπου, μια ελληνική εταιρεία φαίνεται να σηκώνει το γάντι. Η Dynacom Tankers Management, σύμφωνα με πληροφορίες από διεθνείς πλατφόρμες που καταγράφουν κινήσεις πλοίων, πέρασε πέντε πλοία από τα στενά του Ορμούζ προς τον Περσικό Κόλπο, σε μια περίοδο που η διέλευση έχει σχεδόν παγώσει λόγω της πολεμικής σύρραξης. Στην πράξη, η στρατηγική αυτή είναι παλιά ελληνική ναυτιλιακή σχολή. Ρίσκο, timing και γεωπολιτική ανάγνωση. Όσο λιγότερα πλοία μπαίνουν στον Κόλπο, τόσο μεγαλύτερη η διαπραγματευτική δύναμη για όσους το κάνουν. Και δεν μιλάμε για μικρό στόλο. Στο πέρασμα μπήκαν τα suezmax Pola και Smyrni, αλλά και τρία LR1 product tankers, Kerala, Kavomaleas και Athina. Δεν είναι η πρώτη φορά που ελληνικά συμφέροντα μπαίνουν μπροστά σε δύσκολες θάλασσες. Από τον Περσικό μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα, η ελληνική ναυτιλία έχει αποδείξει ότι συχνά λειτουργεί ως barometer ρίσκου της αγοράς. Η εικόνα στην περιοχή θυμίζει αναμονή πριν από καταιγίδα. Δεκάδες tankers έχουν αγκυροβολήσει στον Gulf of Oman και την Arabian Sea, μεταφέροντας δυναμικότητα που ισοδυναμεί με πάνω από 500 εκατ. βαρέλια πετρελαίου. Οι περισσότεροι πλοιοκτήτες προτιμούν να περιμένουν.
Ο Κ. Κωνσταντακόπουλος και η πειθαρχία κεφαλαίου που προτιμά το NYSE
-Στην αγορά των containerships οι πιο ενδιαφέρουσες κινήσεις δεν είναι πάντα αυτές που κάνουν θόρυβο, αλλά εκείνες που αποκαλύπτουν στρατηγική σκέψη. Και η τελευταία κίνηση της Costamare του Κωστή Κωνσταντακόπουλου φαίνεται να είναι ακριβώς τέτοια. Η εταιρεία, εισηγμένη στη New York Stock Exchange, πρόσθεσε τέσσερα νεότευκτα containerships των 3.100 teu στο βιβλίο παραγγελιών της, αυξάνοντας τη χωρητικότητα του orderbook κατά 12.400 teu. Σε πρώτη ανάγνωση πρόκειται για μια ακόμη επένδυση στον στόλο. Σε δεύτερη, όμως, είναι μια κίνηση που θυμίζει περισσότερο τη λογική επενδυτή της Wall Street παρά παραδοσιακού πλοιοκτήτη. Τα πλοία ανήκουν στην κατηγορία των feeder, ένα τμήμα της αγοράς που εξυπηρετεί τα μεγάλα hubs λιμάνια και συνήθως προσφέρει πιο σταθερή ζήτηση και μακροχρόνιες ναυλώσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι και τα δέκα πλοία που έχει υπό ναυπήγηση η Costamare, τα έξι που παρήγγειλε πέρυσι και τα τέσσερα που υπεγράφησαν πρόσφατα, έχουν ήδη εξασφαλισμένη απασχόληση πριν παραληφθούν. Με άλλα λόγια, η εταιρεία επεκτείνει τον στόλο της χωρίς να παίρνει καθαρό ρίσκο στον κύκλο των ναύλων, αλλά με «κλειδωμένα» έσοδα για χρόνια. Αυτή η προσέγγιση, που μειώνει την έκθεση στη μεταβλητότητα της αγοράς, είναι ακριβώς το είδος πειθαρχίας κεφαλαίου που προτιμούν οι Αμερικανοί επενδυτές. Το μήνυμα που εκπέμπεται προς την αγορά είναι σαφές. Η Costamare δεν κυνηγά το επόμενο ναυτιλιακό boom, αλλά χτίζει σταδιακά μια βάση προβλέψιμων ταμειακών ροών σε ένα segment με διαρθρωτική ζήτηση. Και σε μια αγορά που παραμένει βαθιά κυκλική, αυτή η «ήσυχη» στρατηγική είναι συχνά εκείνη που αποδεικνύεται πιο ανθεκτική στον χρόνο.
Οι κινήσεις των Ελλήνων που διάβασαν την αγορά
-Συγκρατημένη αλλά απολύτως στοχευμένη είναι, σύμφωνα με χρηματοοικονομικούς αναλυτές της ναυτιλιακής αγοράς, η δραστηριότητα των Ελλήνων εφοπλιστών στην αγορά μεταχειρισμένων πλοίων αυτή την εβδομάδα. Οι λίστες αγοραπωλησιών μεταχειρισμένων δεν κατέγραψαν ελληνικές αγορές σε dry bulk, containerships ή gas carriers, με το ενδιαφέρον να συγκεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά στην αγορά των tankers, επιβεβαιώνοντας ότι οι Έλληνες συνεχίζουν να βλέπουν προοπτικές στο συγκεκριμένο segment. Η πιο χαρακτηριστική ήταν η αγορά του Suezmax STENA SUNSHINE (159.039 dwt, κατασκευής 2013 στα ναυπηγεία Samsung Heavy Industries στη Νότια Κορέα), το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες πέρασε σε ελληνικά χέρια έναντι περίπου 63,5 εκατ. δολαρίων. Το πλοίο διαθέτει scrubber και eco κύρια μηχανή, στοιχεία που όπως σημειώνουν οι αναλυτές το καθιστούν ελκυστικό σε μια περίοδο όπου η ενεργειακή αποδοτικότητα και οι κανονισμοί εκπομπών παίζουν ολοένα μεγαλύτερο ρόλο στις αποφάσεις επένδυσης. Την ίδια στιγμή, ελληνικά συμφέροντα εμφανίστηκαν και στην πλευρά των πωλητών. Το product/chemical tanker TIGRIS (12.920 dwt, 2009, STX Offshore & Shipbuilding) πουλήθηκε σε αγοραστές με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έναντι περίπου 9,6 εκατ. δολαρίων. Στο dry bulk άλλαξαν χέρια δύο Supramax: το KAPTA MATHIOS (58.743 dwt, 2009, Tsuneishi Zhoushan) που κατευθύνθηκε σε Κινέζους αγοραστές περίπου στα 13,75 εκατ. δολάρια και το THEODORA (53.569 dwt, 2008, Iwagi Zosen) που πουλήθηκε γύρω στα 13 εκατ. δολάρια σε αγοραστές που δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί. Παράλληλα, οι Έλληνες εφοπλιστές παρέμειναν ενεργοί και στην αγορά νεότευκτων. Στον τομέα του αργού πετρελαίου η Cape Shipping παρήγγειλε ένα VLCC χωρητικότητας 319.000 dwt στα ναυπηγεία CSSC Beihai Shipbuilding στην Κίνα, με παράδοση το 2029. Στον τομέα του LNG, η Tsakos Energy Navigation έκλεισε ένα LNG carrier χωρητικότητας 174.000 κυβικών μέτρων με option για ακόμη ένα, στα ναυπηγεία Samsung Heavy Industries στη Νότια Κορέα, με αναφερόμενη τιμή περίπου 255 εκατ. δολάρια και παράδοση το 2028.
Η επόμενη «σφαγή» στον χώρο της Πληροφορικής
-Τα μεγάλα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης τελειώνουν και η προσοχή των εταιρειών πληροφορικής στρέφεται στις επόμενες μεγάλες επενδύσεις του Ελληνικού Δημοσίου στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ένα έργο που θα εξελιχθεί σε μεγάλο θρίλερ των επόμενων ημερών, εβδομάδων και μηνών είναι το νέο Εθνικό Σύστημα Κρίσιμων Ασύρματων Επικοινωνιών (MCNGR) που έχει προϋπολογισμό 90 εκατ. ευρώ, αλλά μπορεί να φτάσει και τα 180 εκατ. ευρώ (περιλαμβανομένης προαίρεσης και ΦΠΑ). Στις 29 Μαρτίου 2026 ολοκληρώνεται η δημόσια διαβούλευση για το τεύχος προκήρυξης του διεθνούς διαγωνισμού που θα διενεργηθεί από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ). Τα μαχαίρια ωστόσο έχουν ήδη βγει από τις θήκες. Αντικείμενο του έργου αποτελεί ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η επιχειρησιακή λειτουργία ενός ενιαίου εθνικού συστήματος κρίσιμων ασύρματων επικοινωνιών για τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας και συναρμόδιων φορέων που επιχειρούν στο πεδίο και συμβάλλουν σε επιχειρήσεις ασφάλειας, σε αποστολές έρευνας και διάσωσης και στη διαχείριση συνόρων. Το νέο ενοποιημένο σύστημα θα αξιοποιεί εναλλακτικές τεχνολογίες ράδιο-δικτύων, υφιστάμενες υποδομές, δορυφορικές και VHF/UHF λύσεις, εξασφαλίζοντας πλήρη γεωγραφική κάλυψη της επικράτειας (χερσαίας, θαλάσσιας και εναέριας) για να μεταδίδει φωνή, εικόνα και δεδομένα.
Τα νερά στο προσκήνιο
-Ολοταχώς προς την κεφαλαιοποίηση του 1 δισ. ευρώ οδεύει η μετοχή της ΕΥΔΑΠ (+0,94% στα €8,63) μετά το deal Πόλσον-Περιστέρη. Νέα άνοδος για τη μετοχή της ΕΥΑΘ (+1,06% στα €3,83) που φτάνει στα 140 εκατ. ευρώ, αλλά πιο εντυπωσιακή η άνοδος της τιμής της UNIBIOS (+3,52% στα €3,52) η οποία με κεφαλαιοποίηση μόλις 40 εκατ. ευρώ βλέπει τα όνειρά της να γίνονται πραγματικότητα. Το νερό γίνεται ο απόλυτος πρωταγωνιστής και στη Μέση Ανατολή. Όλοι μιλούν για τις τιμές του πετρελαίου, ελάχιστα ασχολούνται με το νερό, το πραγματικά ζωτικής σημασίας στοιχείο στη Μέση Ανατολή. Το Κουβέιτ προμηθεύεται το 90% του πόσιμου νερού του από μονάδες αφαλάτωσης. Το Ομάν, το 86%. Η Σαουδική Αραβία, περίπου, το 70%. Σε ολόκληρη την Αραβική Χερσόνησο ο πληθυσμός πίνει νερό που παράγεται από τη θάλασσα. Εκεί όλοι φοβούνται μια βομβιστική επίθεση όχι σε πετρελαιοπηγή, αλλά σε υποδομή αφαλάτωσης. Εδώ στην Ευρώπη, οι τεχνολογίες σ’ αυτόν τον τομέα εξελίσσονται ραγδαία, το θέμα απασχολεί κυβερνήσεις και τοπικούς παράγοντες. Το επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για το φαινομενικά «αμελητέο» ποσοστό 9,71% στην ΕΥΔΑΠ, τώρα θα μεταφερθεί και σε άλλες εταιρείες που σχετίζονται με τον κλάδο.
Η μεγάλη ευκαιρία για τα διυλιστήρια
-Motor Oil (+3,03% στα €35,42) και HelleniQ Energy (+1,72% στα €8,7) ξεχωρίζουν σαν τη μύγα μέσα στο γάλα σ’ αυτή τη χρηματιστηριακή αναταραχή. Δεν είναι μόνον οι διεθνείς τιμές πετρελαίου που ανεβάζουν τα περιθώρια διύλισης και κερδοφορίας λόγω ανατίμησης των αποθεμάτων. Υπάρχει ακόμη μία σημαντική λεπτομέρεια. Το jet fuel, το καύσιμο που χρησιμοποιούν τα αεροσκάφη, είδε την τιμή του να υπερδιπλασιάζεται. Από τα 30,8 δολάρια/βαρέλι την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου, εκτοξεύτηκε πάνω από τα 70 δολάρια μέσα σε 72 ώρες. Τα πολεμικά αεροσκάφη των ΗΠΑ και του Ισραήλ πετούν ασταμάτητα και χρειάζονται ειδικά καύσιμα. Είναι γεγονός ότι Motor Oil και HelleniQ Energy εμφανίζονται βραχυπρόθεσμα ωφελημένες, καθώς τα αποθέματα που έχουν αποκτηθεί σε χαμηλότερες τιμές αποκτούν υψηλότερη αξία, δημιουργώντας θετική επίδραση στα περιθώρια κέρδους τους. Αλλά δεν είναι μόνον αυτό. Η Motor Oil διαθέτει την υψηλότερη απόδοση σε αεροπορικό καύσιμο από κάθε διυλιστήριο στη Μεσόγειο. Έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις άνω των 200 εκατ. ευρώ σ’ αυτόν τον τομέα. Αντίστοιχο πλεονέκτημα δημιουργείται και στη HelleniQ Energy που έχει δουλέψει στο μείγμα καυσίμων, από το μακρινό παρελθόν, όταν τα αεροσκάφη με κινητήρες εμβόλων (piston engines) χρησιμοποιούσαν υψηλής ποιότητας βενζίνη αεροπορίας (avgas) σε συνδυασμό με λιπαντικά έλαια (motor engine oil) για τη διασφάλιση της λειτουργίας (των κινητήρων) υπό ακραίες συνθήκες.
Nέες θέσεις εργασίας από τη ΔΥΠΑ στα Επιχειρηματικά Πάρκα
-Η ΔΥΠΑ -ο πρώην ΟΑΕΔ, δηλαδή- πέρασε στη νέα εποχή και αντί για επιδόματα, προσφέρει δυνατότητες εκπαίδευσης και καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, Υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ με στόχο την προσφορά πληρωμένης μαθητείας σε 22.500 νέους (ηλικία 16-29), σε όλη την Ελλάδα. Οι νέοι αυτοί θα εκπαιδευτούν στις σχολές της ΔΥΠΑ, παντού στην Ελλάδα, σε ειδικότητες που υπάρχουν τα Επιχειρηματικά Πάρκα της ΕΤΒΑ. Δουλειές που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της βιομηχανίας. Η ΕΤΒΑ έχει φτιάξει ειδική πλατφόρμα ώστε οι Εγκατεστημένες στις ΒΙΠΕ Βιομηχανίες να επιλέξουν ειδικότητες και αριθμό ανθρώπων που χρειάζονται βάσει των προσφερόμενων ειδικοτήτων, ενώ, αν υπάρχουν ειδικότητες που δεν προβλέπονται θα δημιουργηθούν σύμφωνα με τις ανάγκες της Βιομηχανίας ad hoc. Θα αμείβονται από την πρώτη μέρα, θα έχουν και εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση. Τα κόστη θα καλύπτονται από τη ΔΥΠΑ. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται -για πρώτη φορά- οργανωμένη προσπάθεια για δημιουργία δυναμικού βιομηχανικού «blue collar» εργατικού δυναμικού. Οι εποχές αλλάζουν και οι σύγχρονες ειδικότητες στη βιομηχανία πληρώνουν μέχρι και 40% περισσότερα από μία θέση γραφείου.
Τέλος εποχής για την τεχνική ανάλυση;
-Ο Stanley Druckenmiller είναι ένας χρηματιστής της Wall Street που έγινε γνωστός για τις σωστές τοποθετήσεις του οι οποίες ήταν βασισμένες σε μεγάλο βαθμό στην τεχνική ανάλυση. Σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη δήλωσε ότι σήμερα η αποτελεσματικότητα της τεχνικής ανάλυσης έχει πλέον περιοριστεί στο 20% σε σύγκριση με πριν από 30 χρόνια. Τότε, κανείς δεν τη χρησιμοποιούσε. Σήμερα όλοι τη χρησιμοποιούν. Επομένως, δεν υπάρχει συγκριτικό πλεονέκτημα ή μοναδικότητα στην αντίδραση. Σήμερα, ο Druckenmiller επιστρέφει αναγκαστικά στα θεμελιώδη στοιχεία. Αυτό που πραγματικά έχει σημασία είναι να αγοράζεις υγιείς εταιρείες και να αποφεύγεις να πληρώνεις υπερβολικά για αυτές. Όπως έλεγε ο Peter Lynch, μακροπρόθεσμα η τιμή μιας μετοχής θα ακολουθεί τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, ανεξάρτητα από τα «σχέδια» πάνω σε ένα γράφημα. Το πραγματικό πλεονέκτημα του αναλυτή είναι η κατανόηση των επιχειρήσεων και των προοπτικών τους.
Ο πόλεμος βομβαρδίζει το πορτοφόλι των Αμερικανών
-Προεκλογικά, ο Πρόεδρος Τραμπ είχε υποσχεθεί ότι θα κατεβάσει το κόστος της βενζίνης στα 2 δολάρια το γαλόνι (ένα γαλόνι, 3,8 λίτρα). Σήμερα, η προεκλογική υπόσχεση καταρρέει με πάταγο. Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο (WTI) χθες ξεπέρασε τα 78 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο +43% από τον Δεκέμβριο. Από τις αρχές Ιανουαρίου, τα futures στο ντίζελ έχουν εκτοξευτεί κατά +56%, στα 3,29 δολάρια το γαλόνι. Τα αντίστοιχα συμβόλαια μελλοντικής παράδοσης της βενζίνης κινούνται +48% υψηλότερα, στα 251 σεντς. Ο εθνικός μέσος όρος της αμόλυβδης έφτασε τα 3,11 δολάρια το γαλόνι, με άλμα 11 σεντς μέσα σε μία νύχτα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ημερήσια άνοδος από τον Μάρτιο του 2022. Η Goldman Sachs ανέβασε ήδη την πρόβλεψή της για το πετρέλαιο Brent στα 76 δολάρια το βαρέλι για το δεύτερο τρίμηνο, με σενάριο τα 100 δολάρια, αν τα Στενά παραμείνουν κλειστά για 5 εβδομάδες, ενώ η JP Morgan βλέπει ακόμη και τα 120 δολάρια. Οι ΗΠΑ είναι η μεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγός χώρα στον κόσμο, αλλά το αμερικανικό αργό είναι κατάλληλο κυρίως για βενζίνη, όχι για ντίζελ, κηροζίνη και βαρύτερα καύσιμα. Επομένως, η χώρα εξαρτάται από εισαγωγές για αυτά τα προϊόντα, γεγονός που εξηγεί τη δυσανάλογη άνοδο στα futures του ντίζελ. Οι υψηλότερες τιμές πετρελαίου συνεπάγονται υψηλότερα ναύλα, περισσότερα έξοδα για αεροπορικά καύσιμα, υψηλότερο κόστος διανομής και στο τέλος ακριβότερες τιμές για τον Αμερικανό καταναλωτή. Στα βενζινάδικα της Αμερικής οι οδηγοί θυμούνται την προεκλογική υπόσχεση για τα 2 δολάρια. Τα 3,25 δολάρια/γαλόνι είναι η νέα πραγματικότητα.
Πηγή: newmoney.gr
