Στην τελική ευθεία το νέο voucher 750 ευρώ της ΔΥΠΑ για εξ αποστάσεως κατάρτιση

Ανοίγει η πρόσκληση της ΔΥΠΑ για 100.000 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα - Μάθετε τις προϋποθέσεις





Η δράση αφορά περισσότερους από 100.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, προσφέροντας μια ευκαιρία για την επαγγελματική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.



εκπαιδευτικό επίδομα voucher που αγγίζει τα 750 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται στους δικαιούχους μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την πιστοποίηση.







Τα χαρακτηριστικά της κατάρτισης: 100% εξ αποστάσεως και ευελιξία Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις ανάγκες του σύγχρονου εργαζόμενου, εξαλείφοντας τα εμπόδια φυσικής παρουσίας. Τα βασικά σημεία περιλαμβάνουν:



-Συνολική διάρκεια: 150 ώρες εκπαίδευσης.

-Μέθοδος υλοποίησης: Αποκλειστικά εξ αποστάσεως, επιτρέποντας την παρακολούθηση εκτός ωραρίου εργασίας.

-Πιστοποίηση: Οι συμμετέχοντες θα οδηγηθούν σε on-line εξετάσεις για την απόκτηση αναγνωρισμένης πιστοποίησης διεθνούς ισχύος.



Ο σχεδιασμός αυτός κρίνεται ιδιαίτερα ευέλικτος για άτομα που εργάζονται σε κυλιόμενα ωράρια ή βάρδιες, καθώς παρέχει τη δυνατότητα αυτορρύθμισης του χρόνου μελέτης.



Δικαιούχοι και αποκλεισμοί: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα εργαζομένων, ωστόσο υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια και περιορισμοί που πρέπει να προσεχθούν:



Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:



-Μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου ή ειδικότητας).

-Άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών.

-Απόφοιτοι τουλάχιστον Γυμνασίου (ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980).



Ποιοι εξαιρούνται: -Άνεργοι, Δημόσιοι υπάλληλοι, Αυτοαπασχολούμενοι και Ελεύθεροι επαγγελματίες.



-Όσοι έχουν ολοκληρώσει παρόμοιο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για ψηφιακές/πράσινες δεξιότητες (δράση 16913) από το 2022 έως σήμερα.



Η προτεραιότητα στην αίτηση Λόγω του εξαιρετικά υψηλού ενδιαφέροντος και της φύσης του προγράμματος, θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας (first come, first served). Αυτό σημαίνει πως η έγκαιρη υποβολή της αίτησης μόλις ανοίξει η πλατφόρμα είναι ο μοναδικός παράγοντας που εξασφαλίζει τη συμμετοχή.