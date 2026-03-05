Στην τελική ευθεία το νέο voucher 750 ευρώ της ΔΥΠΑ για εξ αποστάσεως κατάρτιση
Ανοίγει η πρόσκληση της ΔΥΠΑ για 100.000 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα - Μάθετε τις προϋποθέσεις
Στην τελική ευθεία για τη δημοσίευση της επίσημης πρόσκλησης βρίσκεται η ΔΥΠΑ, η οποία ετοιμάζεται να υλοποιήσει ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα κατάρτισης των τελευταίων ετών.
Η δράση αφορά περισσότερους από 100.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, προσφέροντας μια ευκαιρία για την επαγγελματική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.
Πέρα από την απόκτηση νέων εφοδίων, το πρόγραμμα συνοδεύεται από ένα σημαντικό κίνητρο: ένα εκπαιδευτικό επίδομα voucher που αγγίζει τα 750 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται στους δικαιούχους μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την πιστοποίηση.
-Συνολική διάρκεια: 150 ώρες εκπαίδευσης.
-Μέθοδος υλοποίησης: Αποκλειστικά εξ αποστάσεως, επιτρέποντας την παρακολούθηση εκτός ωραρίου εργασίας.
-Αντικείμενο: Εστίαση σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, καθώς και στον οικονομικό εγγραμματισμό.
-Πιστοποίηση: Οι συμμετέχοντες θα οδηγηθούν σε on-line εξετάσεις για την απόκτηση αναγνωρισμένης πιστοποίησης διεθνούς ισχύος.
Ο σχεδιασμός αυτός κρίνεται ιδιαίτερα ευέλικτος για άτομα που εργάζονται σε κυλιόμενα ωράρια ή βάρδιες, καθώς παρέχει τη δυνατότητα αυτορρύθμισης του χρόνου μελέτης.
Τα χαρακτηριστικά της κατάρτισης: 100% εξ αποστάσεως και ευελιξίαΤο πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις ανάγκες του σύγχρονου εργαζόμενου, εξαλείφοντας τα εμπόδια φυσικής παρουσίας. Τα βασικά σημεία περιλαμβάνουν:
Δικαιούχοι και αποκλεισμοί: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτησηΤο πρόγραμμα απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα εργαζομένων, ωστόσο υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια και περιορισμοί που πρέπει να προσεχθούν:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
-Μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου ή ειδικότητας).
-Άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών.
-Απόφοιτοι τουλάχιστον Γυμνασίου (ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980).
-Όσοι έχουν ολοκληρώσει παρόμοιο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για ψηφιακές/πράσινες δεξιότητες (δράση 16913) από το 2022 έως σήμερα.
Ποιοι εξαιρούνται:-Άνεργοι, Δημόσιοι υπάλληλοι, Αυτοαπασχολούμενοι και Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Η προτεραιότητα στην αίτησηΛόγω του εξαιρετικά υψηλού ενδιαφέροντος και της φύσης του προγράμματος, θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας (first come, first served). Αυτό σημαίνει πως η έγκαιρη υποβολή της αίτησης μόλις ανοίξει η πλατφόρμα είναι ο μοναδικός παράγοντας που εξασφαλίζει τη συμμετοχή.
