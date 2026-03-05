Χρυσή λίρα: Ο πόλεμος στο Ιράν εκτόξευσε την τιμή της
Χρυσή λίρα: Ο πόλεμος στο Ιράν εκτόξευσε την τιμή της
Το νέο ρεκόρ του χρυσού στις διεθνείς αγορές σπρώχνει τη χρυσή λίρα κοντά στα 1.200 ευρώ, με τη ζήτηση να αυξάνεται
Η αλματώδης άνοδος της τιμής του χρυσού στις διεθνείς αγορές οδηγεί σε νέα υψηλά και τη χρυσή λίρα στην Ελλάδα. Με το πολύτιμο μέταλλο να καταγράφει ιστορικά ρεκόρ τιμών, η αξία της χρυσής λίρας έχει εκτιναχθεί, πλησιάζοντας πλέον τα 1.200 ευρώ στην τιμή πώλησης από την Τράπεζα της Ελλάδος. Συγκεκριμένα η παλαιάς κοπής χρυσή λίρα και αυτή χρονολογίας 1973 & προγενέστερων ετών σύμφωνα με το δελτίο της ΤτΕ είχε τιμή πώλησης 1.183 ευρώ και τιμή αγοράς 1.010 ευρώ (τιμή 4/3), επιβεβαιώνοντας το ισχυρό ανοδικό momentum του πολύτιμου μετάλλου
Η ανοδική πορεία του χρυσού, που τροφοδοτείται από τις γεωπολιτικές εντάσεις, τον πληθωρισμό και τη στροφή των επενδυτών προς ασφαλή περιουσιακά στοιχεία, έχει μεταφερθεί σχεδόν άμεσα και στην ελληνική αγορά. Η τιμή της χρυσής λίρας έχει ακολουθήσει την παγκόσμια τάση, με αποτέλεσμα η αξία της να καταγράφει θεαματική άνοδο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
