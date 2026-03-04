Πετρέλαιο: Αλλάζει ο παγκόσμιος χάρτης, η Κίνα χάνει το ιρανικό discount

Στερεύουν οι «γκρίζες» προμήθειες πετρελαίου για Ινδία και Κίνα καθώς για χρόνια το Πεκίνο αξιοποίησε το φθηνό πετρέλαιο από Ιράν και Βενεζουέλα - Πώς μπορεί να επωφεληθεί η Ευρώπη