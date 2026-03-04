Πετρέλαιο: Αλλάζει ο παγκόσμιος χάρτης, η Κίνα χάνει το ιρανικό discount
Στερεύουν οι «γκρίζες» προμήθειες πετρελαίου για Ινδία και Κίνα καθώς για χρόνια το Πεκίνο αξιοποίησε το φθηνό πετρέλαιο από Ιράν και Βενεζουέλα - Πώς μπορεί να επωφεληθεί η Ευρώπη

Συμέλα Τουχτίδου
Για δεκαετίες, η διεθνής αγορά πετρελαίου έμοιαζε χωρισμένη σε δύο κόσμους: τη «λευκή» αγορά, όπου το πετρέλαιο διακινούνταν νόμιμα και διαφανώς, και τη «γκρίζα», όπου κατέληγαν οι ροές υπό καθεστώς κυρώσεων — από χώρες όπως η Βενεζουέλα, η Ρωσία και το Ιράν. Όσοι αγόραζαν στη γκρίζα αγορά επωφελούνταν από σημαντικές εκπτώσεις- χωρίς στην πραγματικότητα να αντιμετωπίζουν υψηλό ρίσκο για την επιλογή αυτή.
Αυτό το τοπίο φαίνεται ότι αλλάζει λόγω των πολιτικών Τραμπ.

Κίνα: Χάνεται το ιρανικό discount

Δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι ένας από τους βασικούς στόχους των αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν βρίσκεται – στην πραγματικότητα- πολλά χιλιόμετρα μακριά από το ιρανικό έδαφος. Είναι η οικονομία της Κίνας. Για χρόνια, το Πεκίνο αξιοποίησε το φθηνό πετρέλαιο από Ιράν και Βενεζουέλα, το οποίο διακινούνταν εκτός επίσημων καναλιών, με μεγάλες εκπτώσεις και συχνά μέσω «σκιώδους» στόλου.

Σχεδόν όλο το εξαγόμενο πετρέλαιο του Ιράν, και περισσότερο από το μισό της Βενεζουέλας, πήγε πέρυσι στην Κίνα. Οι δύο χώρες αντιπροσώπευαν συνολικά περίπου το 17% των συνολικών αγορών πετρελαίου της Κίνας, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας αναλύσεων Kpler.

Με το σημερινό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και την ανατροπή του Μαδούρο, η εικόνα αλλάζει ριζικά. Το ενεργειακό κόστος της Κίνας αυξάνεται, σε μια περίοδο που η οικονομία της επιβραδύνεται και η βιομηχανική της ανταγωνιστικότητα δοκιμάζεται.

