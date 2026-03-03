Η Rolex άνοιξε σχολή και η εισαγωγή είναι τόσο δύσκολη όσο στο Harvard
Με ποσοστό αποδοχής περίπου 5%, η νέα σχολή ωρολογοποιίας της Rolex στο Ντάλας συγκαταλέγεται στα πιο επιλεκτικά εκπαιδευτικά προγράμματα στις ΗΠΑ
Η σχολή ιδρύθηκε το 2023 και λειτουργεί στον ίδιο χώρο με επίσημο service center της εταιρείας. Το πρόγραμμα διαρκεί 18 μήνες, είναι πλήρους φοίτησης και παρέχει οικονομική ενίσχυση στους σπουδαστές. Για τις 27 θέσεις που παρέχει η σχολή κατατέθηκαν πάνω από 560 αιτήσεις, ποσοστό εισαγωγής συγκρίσιμο με κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ.
