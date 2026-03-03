Ghost Pitùr: Ποιος είναι ο «φαντομάς» που τη νύχτα σβήνει τα γκράφιτι από τους τοίχους
Μια μοναδική ιστορία για έναν άνθρωπο που έχει μοναδική αποστολή να καθαρίσει τις πόλεις από την ασχήμια
Ένα πινέλο και λίγη μπογιά: Αυτά είναι τα υπερόπλα του σύγχρονου υπερήρωα με μοναδική αποστολή την αποκατάσταση της οπτικής αρμονίας των πόλεων. Ο Ghost Pitùr, όπως είναι το ψευδώνυμό του, είναι ένας επαγγελματίας ελαιοχρωματιστής από την Μπρέσια της βόρειας Ιταλίας που την ημέρα βάφει σπίτια και τα βράδια ξεχύνεται στους δρόμους των ιταλικών πόλεων με ένα στόχο: Να σβήσει τα άσχημα γκράφιτι στους τοίχους.
Με το πρόσωπό του κρυμμένο κάτω από μια μαύρη κουκούλα, ο «φαντομάς» αφαιρεί τα ακαλαίσθητα γκράφιτι και τις λεγόμενες «ταγκιές», αφήνοντας έπειτα από κάθε επιχείρηση καθαριότητας το σημείωμα: «Αυτό είναι μια πράξη αστικής αγάπης». Ο Ιταλός αντί-Banksy συγκεντρώνει περισσότερους από 300.000 ακολούθους σε TikTok και Instagram, ενώ τα βίντεο που αναρτά έπειτα από κάθε δράση, έχουν προσελκύσει εκατομμύρια θεατές.
