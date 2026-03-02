Στην Αθήνα το παγκόσμιο συνέδριο για τα ογδόντα χρόνια της Boyden

Τα 80 χρόνια διεθνούς παρουσίας της συμπληρώνει η Boyden, μία από τις πλέον καταξιωμένες εταιρείες επιλογής ανωτάτων στελεχών και συμβουλευτικής σε θέματα διοίκησης και ανάπτυξης ηγετικών ομάδων παγκοσμίως και τα γιορτάζει με το ετήσιο Boyden World Conference 2026 που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 27 έως τις 29 Απριλίου 2026.Η επιλογή της Ελλάδας για τη φιλοξενία του παγκόσμιου συνεδρίου, αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στη δυναμική της χώρας ως τόπου στρατηγικού διαλόγου και διεθνούς επιχειρηματικής συνάντησης. Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν partners της Boyden από περισσότερες από 45 χώρες, καθώς και μέλη διοικητικών συμβουλίων και ανώτατα στελέχη του διεθνούς επιχειρηματικού γίγνεσθαι και κορυφαίοι ομιλητές από όλον τον κόσμο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κλειστές στρατηγικές συναντήσεις, θεματικές ενότητες με πυρήνα την επιχειρηματικότητα ανά κλάδο, συζητήσεις για τις σύγχρονες προκλήσεις της ηγεσίας και παράλληλες εκδηλώσεις.«Η επιλογή της Ελλάδας για τη διοργάνωση του παγκόσμιου συνεδρίου αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την περιοχή μας και αναγνώριση της συμβολής μας στο διεθνές δίκτυο της Boyden», σημειώνει ηManaging Partner της Boyden σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα. «Η περιοχή μας διανύει περίοδο ουσιαστικών μετασχηματισμών και οι οργανισμοί αναζητούν ηγέτες με διεθνή προσανατολισμό και στρατηγικό βάθος. Η Αθήνα θα αποτελέσει τον ιδανικό τόπο για έναν διάλογο που αφορά το μέλλον της ηγεσίας σε παγκόσμιο επίπεδο».Η πορεία των 80 ετών αντικατοπτρίζει τη συστηματική επένδυση της Boyden στη διεθνή συνεργασία, στη γνώση των αγορών και στην ποιότητα των τοποθετήσεων ανώτατων στελεχών. Στο πλαίσιο αυτό, το γραφείο Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας λειτουργεί ως αναπόσπαστο μέρος του παγκόσμιου δικτύου, μεταφέροντας τεχνογνωσία και διεθνή εμπειρία στις τοπικές αγορές.Με παρουσία σε 45 χώρες και περισσότερα από 75 γραφεία διεθνώς, η Boyden αποτελεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμβούλων και επιλογής ηγετικών στελεχών, που συνδέει δυναμικές εταιρείες με στελέχη υψηλού επιπέδου μέσω υπηρεσιών executive search, interim management και συμβουλευτικής ηγεσίας αξιοποιώντας το δίκτυο που διαθέτει σε όλες τις χώρες. Μεταξύ των πολλών διακρίσεών της, η εταιρεία συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο του Forbes με τις κορυφαίες εταιρείες executive recruiting για το 2025. Η Boyden δραστηριοποιείται δυναμικά σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, υποστηρίζοντας οργανισμούς σε κλάδους όπως η ναυτιλία, η ενέργεια, οι υποδομές, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η βιομηχανία και η τεχνολογία. Τα τελευταία χρόνια, έχει ενισχύσει την ομάδα της και έχει υλοποιήσει σημαντικές τοποθετήσεις ανώτατων στελεχών σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, αξιοποιώντας τη διασύνδεση με το παγκόσμιο δίκτυο της εταιρείας.