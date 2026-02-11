VENERGY Maritime: Επενδύει 1 δισ. δολάρια για τον στόλο του μέλλοντος
Ο πλοιοκτήτης Βύρων Βασιλειάδης χτίζει έναν σύγχρονο, ευέλικτο και φιλικό προς το περιβάλλον στόλο, στοχεύοντας στην αποδοτικότητα και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη
Η ελληνική αλλά και η διεθνής ναυτιλιακή αγορά παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον τη δυναμική επέκταση της VENERGY Maritime, η οποία μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο έχει δρομολογήσει επενδύσεις ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του στόλου της. Η στρατηγική της εταιρείας που είναι συμφερόντων του Βύρωνα Βασιλειάδη, o οποίος είναι αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας, εστιάζει στη δημιουργία πλοίων αποδοτικών, ευέλικτων και φιλικών προς το περιβάλλον, ικανών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των αγορών και των ρυθμιστικών αρχών για τις επόμενες δεκαετίες.
Στο πλαίσιο αυτό, η VENERGY, όπως έγραψε το newmoney, την περασμένη Παρασκευή, υπέγραψε πρόσφατα συμφωνία με το ναυπηγείο CSSC Huangpu Wenchong για την κατασκευή δύο containerships 1.900 TEU, με παράδοση το 2029, και δικαίωμα προαίρεσης-option για ακόμη δύο πλοία. Οι παραγγελίες αυτές έρχονται σε συνέχεια προηγούμενων συμφωνιών που αφορούν δεξαμενόπλοια και κοντέινερ, ενισχύοντας σταδιακά τη θέση της εταιρείας στον διεθνή ναυτιλιακό χάρτη.
Η VENERGY σήμερα διαθέτει στόλο 19 πλοίων, που περιλαμβάνει δεξαμενόπλοια και κοντέινερ, ενώ με την πλήρη αξιοποίηση των δικαιωμάτων προαίρεσης μπορεί να φτάσει τα 25 πλοία. Η OceanV, νεοσύστατη εταιρεία του Ομίλου V, αναλαμβάνει τη διαχείριση των κοντέινερ πλοίων, ενισχύοντας την οργανωτική δομή και την εξειδίκευση στις μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων.
