EET: Στην κατηγορία 1 η μετατροπή του ελβετικού φράγκου για τα άτομα με ειδικές ανάγκες - Τι σημαίνει για τους δανειολήπτες

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ανακοίνωσε ότι οι τράπεζες μέλη της, θα εντάξουν την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ΑΜΕΑ (με πιστοποιημένη αναπηρία, τουλάχιστον 67%), στην κατηγορία 1 του άρθρου 128 του ν. 5264/2025,Δηλαδή θα τους εντάξουν στην ομάδα τηςΤο σχετικό πιστοποιητικό ένταξης στην Κατηγορία 1 βάσει του παραπάνω ποσοστού αναπηρίας θα εκδίδεται από την πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.Υπενθυμίζεται ότι οι δανειολήπτες της κατηγορίας 1 έχουν τη δυνατότητα μετατροπής της οφειλής σε ευρώ, στο σύνολό της, με τους ακόλουθους όρους:με ισοτιμία μετατροπής κατά πενήντα τοις εκατό (50%) βελτιωμένη σε σχέση με την τρέχουσα ισοτιμία, καιεπιτόκιο δανείου σε ευρώ δύο κόμμα τριάντα τοις εκατό (2,30%) ετησίως σταθερό για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου, το οποίο υπολογίζεται επί του εκάστοτε ανεξόφλητου κεφαλαίου.