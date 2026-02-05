EET: Στην κατηγορία 1 η μετατροπή του ελβετικού φράγκου για τα άτομα με ειδικές ανάγκες - Τι σημαίνει για τους δανειολήπτες
Εντάσσονται στην ομάδα της κατά 50% βελτιωμένης μετατροπής της ισοτιμίας, με σταθερό επιτόκιο 2,3% για όλη τη διάρκεια του δανείου
Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ανακοίνωσε ότι οι τράπεζες μέλη της, θα εντάξουν την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ΑΜΕΑ (με πιστοποιημένη αναπηρία, τουλάχιστον 67%), στην κατηγορία 1 του άρθρου 128 του ν. 5264/2025, χωρίς περαιτέρω έλεγχο των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.
Δηλαδή θα τους εντάξουν στην ομάδα της κατά 50% βελτιωμένης μετατροπής της ισοτιμίας, με σταθερό επιτόκιο 2,3% για όλη τη διάρκεια του δανείου.
Το σχετικό πιστοποιητικό ένταξης στην Κατηγορία 1 βάσει του παραπάνω ποσοστού αναπηρίας θα εκδίδεται από την πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
Υπενθυμίζεται ότι οι δανειολήπτες της κατηγορίας 1 έχουν τη δυνατότητα μετατροπής της οφειλής σε ευρώ, στο σύνολό της, με τους ακόλουθους όρους:
α) με ισοτιμία μετατροπής κατά πενήντα τοις εκατό (50%) βελτιωμένη σε σχέση με την τρέχουσα ισοτιμία, και
β) επιτόκιο δανείου σε ευρώ δύο κόμμα τριάντα τοις εκατό (2,30%) ετησίως σταθερό για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου, το οποίο υπολογίζεται επί του εκάστοτε ανεξόφλητου κεφαλαίου.
