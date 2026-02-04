Κατώτατος μισθός: Σενάρια για αύξηση έως 70 ευρώ από τον Απρίλιο – Η ημερομηνία για τα 950 ευρώ

Κλείσιμο

Η συζήτηση για την επόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα εισέρχεται στην τελική ευθεία, καθώς οι φορείς της αγοράς εργασίας και η κυβέρνηση προετοιμάζουν τα τελικά σενάρια που θα καθορίσουν τις αποδοχές εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων για το 2026. Το τραπέζι των διαβουλεύσεων περιλαμβάνει διαφορετικές εκδοχές για το ύψος της αύξησης, καθώς στόχος είναι να βελτιωθεί η αγοραστική δύναμη των χαμηλόμισθων χωρίς να διαταραχθεί η δημοσιονομική ισορροπία. Η τελική απόφαση που θα ληφθεί εντός των επόμενων εβδομάδων θα κρίνει την έκταση της προσαρμογής των κατώτατων αποδοχών από την 1η Απριλίου 2026, σε μια περίοδο που η κυβέρνηση δεσμεύεται να οδηγήσει τον κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ έως το 2027.Η αύξηση των κατώτατων αμοιβών αποτελεί έναν από τους πυλώνες της κυβερνητικής πολιτικής για την ενδυνάμωση των εργαζομένων με χαμηλά εισοδήματα, στο πλαίσιο ενός σταδιακού σχεδιασμού που αποσκοπεί στη σταθερή βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και της αγοραστικής τους δύναμης, ενώ παράλληλα συνδέεται με τις γενικότερες προοπτικές της ελληνικής αγοράς εργασίας.Τα σενάρια αύξησης και οι επιλογέςΣτα σενάρια που εξετάζονται σήμερα περιλαμβάνονται δύο βασικές εκδοχές για το ύψος της αύξησης που θα ισχύσει από Απρίλιο:1. Συντηρητικό σενάριο: Μια αύξηση της τάξης των 50 ευρώ το μήνα, που θα φέρει τον κατώτατο μισθό στα περίπου 930 ευρώ από τα περίπου 880 ευρώ που είναι σήμερα, δίνοντας μετρημένη αλλά σταθερή ενίσχυση στο εισόδημα των εργαζομένων και ανοίγοντας τον δρόμο για το όριο των 950 ευρώ εντός του προγραμματισμένου χρονικού πλαισίου.2. Επιθετικό σενάριο: Μια μεγαλύτερη αύξηση έως και 70 ευρώ το μήνα, που θα οδηγήσει τον κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ ήδη από τον Απρίλιο του 2026, έναν χρόνο νωρίτερα από τον αρχικό στόχο. Αυτή η εκδοχή στηρίζεται σε εκτιμήσεις για τα δημοσιονομικά περιθώρια και τις δυνατότητες της οικονομίας, ενώ υπόσχεται άμεση ενίσχυση της κατανάλωσης και αύξηση της αγοραστικής δύναμης των χαμηλόμισθων.Η επιλογή μεταξύ αυτών των σεναρίων θα κριθεί από τους κοινωνικούς εταίρους, τις εκθέσεις των επιστημονικών επιτροπών και τις τελικές συζητήσεις στο υπουργικό συμβούλιο.Επιπτώσεις στην αγορά εργασίαςΗ προσαρμογή του κατώτατου μισθού επηρεάζει ένα σημαντικό τμήμα της αγοράς εργασίας. Μια αύξηση, είτε μέτρια είτε πιο σημαντική, θα έχει άμεσο αντίκτυπο όχι μόνο στους χαμηλόμισθους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα αλλά και στους δημόσιους υπαλλήλους, καθώς στον Δημόσιο Τομέα ο μισθός εισαγωγής έχει εξισωθεί με τον κατώτατο μισθό του ιδιωτικού τομέα και θα αυξηθεί οριζόντια.Οι αλλαγές αυτές αναμένεται να μεταφραστούν και σε ευρύτερες δονήσεις στον εργασιακό χώρο, επηρεάζοντας μισθούς, υπερωρίες και επιδόματα που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον κατώτατο μισθό, αλλά και να ασκήσουν ανοδική πίεση σε συναφείς μικρότερους μισθούς και ωρομίσθια.Πότε «κλειδώνει» η απόφασηΗ διαδικασία για τον καθορισμό της νέας τιμής βρίσκεται στο τελικό στάδιο, με τις προτάσεις των κοινωνικών εταίρων να έχουν ήδη υποβληθεί και τις επιτροπές να προετοιμάζουν τα τελικά τους συμπεράσματα. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα των αρμοδίων, η οριστική απόφαση για το ύψος της αύξησης αναμένεται να ληφθεί μέχρι τα μέσα Μαρτίου 2026, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Απριλίου 2026.