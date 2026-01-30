LIVE UPDATE
Ο Κανόνας του 72: Ο απλός τρόπος να γνωρίζεις πότε διπλασιάζονται τα λεφτά σου
Τι σημαίνει, από πού προέρχεται, πότε δουλεύει και πότε πρέπει να τον αντιμετωπίζεις με επιφύλαξη
Κυκλοφορεί πολύ έντονα σε βίντεο, κυρίως, στο TikTok, όπου τον αναφέρουν ειδικοί της οικονομίας, επενδυτές και δημοσιογράφοι, όταν μιλούν για αποδόσεις του χρηματιστηρίου. Αναλύεται σε διάφορα webinars από επενδυτές, που τον χρησιμοποιούν ως απλό κανόνα για να εξηγήσουν πώς λειτουργεί ο χρόνος στις επενδύσεις. Αλλά ο «κανόνας του 72», αν και απλός, δεν είναι ένας μύθος του διαδικτύου, ούτε μια εφεύρεση κάποιου γκουρού των επενδύσεων.
Ενας πραγματικός κανόνας εμπειρίας
Τον «κανόνα του 72» τον χρησιμοποιούν χρηματοοικονομικοί επαγγελματίες, επενδυτές και αναλυτές εδώ και δεκαετίες. Ο σκοπός τους είναι να αποκτήσουν γρήγορα και εύκολα μια πρώτη εκτίμηση για το πότε μια επένδυση πιθανώς θα διπλασιαστεί σε αξία, χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν υπολογιστή ή κομπιουτεράκι.
Η ιδέα είναι τόσο απλή που μοιάζει τετριμμένη: Ο αριθμός 72 διαιρείται με το ετήσιο ποσοστό απόδοσης που περιμένει κάποιος από μια επένδυση. Το αποτέλεσμα αυτής της διαίρεσης δίνει μια προσεγγιστική εικόνα για τον αριθμό των ετών που θα χρειαστούν μέχρι να διπλασιαστεί το αρχικό κεφάλαιο. Αν, για παράδειγμα, θεωρεί κάποιος ότι μια επένδυση στο χρηματιστήριο μπορεί να αποδίδει κατά μέσο όρο 8% ετησίως, τότε σύμφωνα με αυτόν τον κανόνα θα χρειαστούν περίπου 9 χρόνια για να δει τα χρήματά του να έχουν διπλασιαστεί. Είναι μια γρήγορη εκτίμηση που βοηθά τον μέσο επενδυτή να έχει μια εικόνα του χρόνου και της δύναμης του ανατοκιζόμενου επιτοκίου, χωρίς περίπλοκους υπολογισμούς.
