Χρηματιστήριο: Διάλειμμα από τα ρεκόρ, ξανά στα ύψη ο τζίρος λόγω MSCI
Κρατά επαφή με το υψηλό 16ετίας των 2.350 μονάδων - Πάνω από τα 600 εκατ. ευρώ η αξία των συναλλαγών - Στο επίκεντρο των τραπεζικών ρευστοποιήσεων η Eurobank και η Alpha Bank - Ποιες μετοχές ξεχώρισαν
Σημάδια κόπωσης παρουσίασε σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς διόρθωσε μετά τις απανωτές υπερβάσεις στα υψηλά 16 ετών (Δεκέμβριος 2009), με αιχμή τις τραπεζικές μετοχές οι οποίες δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις. Οι πωλητές βγήκαν στο προσκήνιο μετά τις 14:00, ενώ η μεταβλητότητα «χτύπησε κόκκινο» με τον Γενικό Δείκτη να κινείται σε εύρος 40 μονάδων.
Ταυτόχρονα, η επίσπευση της διαδικασίας αναβάθμισης της Ελλάδας σε αναπτυγμένη αγορά από τον MSCI άφησε και σήμερα το αποτύπωμά της, επιταχύνοντας την εισροή ξένων κεφαλαίων, κάτι που γίνεται αντιληπτό από τον υψηλό τζίρο του τελευταίου τριημέρου, δηλαδή από τότε που προέβη σε ανακοινώσεις ο index provider (πάροχος δεικτών). Σήμερα οι συναλλαγές ξεπέρασαν τα 600 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (29/1), ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 12,57 μονάδες ή -0,54% και έκλεισε στις 2.334,66 μονάδες, ενώ κινήθηκε μεταξύ των 2.331,68 (χαμηλό ημέρας) και των 2.372,29 μονάδων (υψηλό ημέρας). Άνοδο +10,09% καταγράφει ο ΓΔ τον Ιανουάριο, με μόλις μία συνεδρίαση να απομένει για να ολοκληρωθεί ο μήνας και με το January Effect να επιβεβαιώνεται για ακόμη μία χρονιά.
Οι τράπεζες συνεχίζουν να είναι ο τομέας που ξεχωρίζει, παρά το σημερινό ισχυρό profit taking, «τρέχοντας» με ρυθμό +20%. Η Eurobank και η Alpha Bank ηγήθηκαν των απωλειών χάνοντας -3% και -4%, αντίστοιχα, και η ΕΤΕ ακολούθησε στο -2%, ενώ η Optima bank κράτησε αποστάσεις με κέρδη άνω του +3%.
Με ράλι πέριξ του +2% ξεχώρισε η Metlen και ακολούθησε ο ΟΠΑΠ στο +1,6%. Στην περιοχή των 20 ευρώ βρέθηκε η ΔΕΗ, σε νέο υψηλό 18 ετών (Ιούλιος 2008). Με κέρδη άνω του +1% που συνοδεύθηκαν από νέα ιστορικά ρεκόρ ακολούθησαν η Titan -με ώθηση από την έκδοση ομολόγου ύψους 350 εκατ. ευρώ-, η Cenergy -πάνω από τα 19 ευρώ- και ο ΔΑΑ. Αξιόλογη άνοδο κατέγραψαν επίσης η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η ElvalHalcor, κλείνοντας σε νέο ρεκόρ 26ετίας (Νοέμβριος 1999) και 19ετίας (Ιούλιος 2007), αντίστοιχα.
Το ομόλογο της Titan, οι εξελίξεις σε ΔΕΗ-Melten και η επιστροφή κεφαλαίου της Ideal
Η S&P αναβάθμισε το outlook της ΔΕΗ από σταθερό σε θετικό, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική της αξιολόγηση στο «BB-». Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί τη βελτίωση δυναμικής του ομίλου και αυξάνει την πιθανότητα αναβάθμισης του rating, εφόσον διατηρηθούν οι τρέχουσες τάσεις.
Στην έκδοση νέου ομολόγου προχώρησε η Titan, αντλώντας 350 εκατ. ευρώ από τη διαδικασία. Το ομόλογο 5ετούς διάρκειας τιμολογήθηκε με απόδοση 3,5%, αισθητά χαμηλότερα από το αρχικό guidance που είχε τεθεί στο 4%. Ισχυρή ήταν η ζήτηση, με τις προσφορές να αγγίζουν τα 3,2 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά 9 φορές.
Ένας από τους έξι υποψήφιους «μνηστήρες» είναι η Metlen για το μεγαλύτερο χυτήριο αλουμινίου της Ευρώπης, Aluminium Dunkerque. Όπως αναφέρει η γαλλική εφημερίδα Les Echos, η πιθανή εξαγορά της Aluminium Dunkerque μπορεί να αυξήσει κατά 2,5 φορές την παραγωγή αλουμινίου της Metlen.
Χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,15 ευρώ ανά μετοχή διαπραγματευόταν σήμερα η Ideal Holdings. Το συνολικό ποσό της επιστροφής υπολογίζεται σε 8,4 εκατ. ευρώ. Στο 1,55 ευρώ ανέρχεται η νέα ονομαστική αξία της μετοχής. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής έχει οριστεί η Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου.
Τεχνολογικό sell off στη Wall Street – Ανοδικά οι ευρωαγορές
Έντονη μεταβλητότητα επικρατεί στη Wall Street, η οποία ωστόσο παραμένει κοντά στις κορυφές της, με τους επενδυτές να αξιολογούν το pause της Fed στα επιτόκια (στο εύρος του 3,5% με 3,75%) και τα αποτελέσματα των Big Tech. Παράλληλα, ο πρόεδρος της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, απέφυγε να δώσει οποιοδήποτε σήμερα για άμεση επανεκκίνηση της νομισματικής χαλάρωσης. Στο «κόκκινο» διαπραγματεύεται σήμερα η αμερικανική αγορά, με τους πωλητές να θέτουν στο στόχαστρο τις τεχνολογικές μετοχές. Ο Dow Jones κινείται πτωτικά κατά -0,2%, ο S&P 500 χάνει -0,8% και ο Nasdaq διολισθαίνει -1,7%.
Θετικές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να παρακολουθούν την εικόνα των εταιρικών επιδόσεων μετά τα αποτελέσματα των τεχνολογικών «κολοσσών» (Microsoft, Meta, Tesla) που ανακοινώθηκαν χθες. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά +0,1%, ο βρετανικός FTSE 100 κερδίζει +0,7%, ο γαλλικός CAC 40 κινείται ανοδικά κατά +0,3%, ενώ ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά -1,6%.
