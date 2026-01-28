Οι δύο κορυφαίοι ψήστες στον κόσμο που δάμασαν τη φωτιά
Οι δύο κορυφαίοι ψήστες στον κόσμο που δάμασαν τη φωτιά
Τα μυστικά και η φιλοσοφία γύρω από τη φωτιά, από τους δυο κορυφαίους ψήστες στον κόσμο
Η ιστορία της γαστρονομίας είναι μια αέναη εξελικτική διαδικασία, ένα συνεχές και ανελέητο τεχνολογικό κυνηγητό. Η φωτιά, μια αρχέγονη αναγκαιότητα με διαχρονική μαγειρική σπουδαιότητα, για αρκετές δεκαετίες σιγόκαιγε στο παρασκήνιο. Αλλά, για τον Victor Arguinzoniz και τον Francis Mallmann η φωτιά ήταν ανέκαθεν η απόλυτη πολυτέλεια. Εκεί στις παρυφές του γαστρονομικού κόσμου, στις ορεινές κοιλάδες της Χώρας των Βάσκων και στις ανεμοδαρμένες πεδιάδες της Παταγονίας, γεννήθηκαν οι δύο πιο επιδραστικοί ψήστες σε αυτόν τον πλανήτη με σκοπό της ζωής τους να κρατήσουν ζωντανό ένα αρχέγονο συστατικό. Τη φωτιά. Πηγή ζωής, ζεστασιάς αλλά και θρέψης.
Ενώ και οι δυο εργάζονται με το ίδιο στοιχείο, οι φιλοσοφίες τους είναι αρκετά διαφορετικές. Προσωπικά είχα την τύχη και την τιμή να πάρω ένα μικρό δείγμα της μαγειρικής ψυχής και φιλοσοφίας του Victor όταν τον επισκέφθηκα στο εστιατόριό του στο χωριό Axpe, 30 λεπτά με το αυτοκίνητο από το Μπιλμπάο. Εκεί έγινα κοινωνός της ιερής φλόγα της κουζίνας του Asador Extebarri.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ενώ και οι δυο εργάζονται με το ίδιο στοιχείο, οι φιλοσοφίες τους είναι αρκετά διαφορετικές. Προσωπικά είχα την τύχη και την τιμή να πάρω ένα μικρό δείγμα της μαγειρικής ψυχής και φιλοσοφίας του Victor όταν τον επισκέφθηκα στο εστιατόριό του στο χωριό Axpe, 30 λεπτά με το αυτοκίνητο από το Μπιλμπάο. Εκεί έγινα κοινωνός της ιερής φλόγα της κουζίνας του Asador Extebarri.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα