Η κινεζική Anta Sports εξαγόρασε το 29% της Puma από την οικογένεια Πινό έναντι 1,5 δισ. ευρώ

Η Anta ανακοίνωσε πως θα ζητήσει θέσεις στο διοικητικό συμβούλιο της Puma μόλις ολοκληρωθεί η συμφωνία, αλλά δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε πλήρη εξαγορά της εταιρείας