Η κινεζική Anta Sports εξαγόρασε το 29% της Puma από την οικογένεια Πινό έναντι 1,5 δισ. ευρώ
Η Anta ανακοίνωσε πως θα ζητήσει θέσεις στο διοικητικό συμβούλιο της Puma μόλις ολοκληρωθεί η συμφωνία, αλλά δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε πλήρη εξαγορά της εταιρείας
Η κινεζική εταιρεία αθλητικών ειδών Anta Sports ανακοίνωσε την εξαγορά του 29,06% της Puma από την οικογένεια Πινό, για 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας την μεγαλύτερο μέτοχο του γερμανικού κολοσσού αθλητικών ειδών.
Σύμφωνα με το Reuters, η συμφωνία αναμένεται να ενισχύσει τις πωλήσεις της Puma στην Κίνα, ενώ θα βοηθήσει την Anta στην προσπάθειά της να επεκταθεί στην παγκόσμια αγορά. Η εταιρεία αθλητικών ειδών, η οποία είναι εισηγμένη στο Χονγκ Κονγκ και έχει αξία 27,8 δισεκατομμύρια δολάρια, θα πληρώσει 35 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά στην εταιρεία χαρτοφυλακίου της οικογένειας Pinault, Artemis, η οποία ελέγχει επίσης τον πολυτελή όμιλο Kering.
Παράλληλα, η συμφωνία θα βοηθήσει την Artemis, την εταιρεία συμμετοχών της οικογένειας Πινό, να μειώσει το υψηλό χρέος της.
Η Puma επιδιώκει την αναβίωση των πωλήσεών της μετά την απώλεια εδάφους απέναντι σε ανταγωνιστές όπως η Nike και η Adidas, ενώ αντιμετωπίζει ανταγωνισμό από ταχύτατα αναπτυσσόμενες μάρκες όπως η New Balance και η Hoka.
Ο πρόεδρος της Anta, Ντίγκ Σιζχόνγκ, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι πιστεύει πως η τιμή μετοχής της Puma τις τελευταίες εβδομάδες δεν αντικατοπτρίζει πλήρως τη μακροπρόθεσμη δυναμική του brand. «Έχουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα διοίκησης και τη στρατηγική της μεταρρύθμισης», είπε.
Η Anta, δήλωσε πως η Puma είναι μια παγκόσμια επιχείρηση που συμπληρώνει τα υπάρχοντα brands της και μπορεί να ενισχύσει την διεθνή ανταγωνιστικότητά της. Η Anta κατέχει ήδη τη Fila, την Jack Wolfskin, την Kolon Sport και την Maia Active, ενώ είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της Amer Sports (AS.N), που περιλαμβάνει τα brands Salomon, Wilson, Peak Performance και Atomic.
«Η ισχυρή εκτέλεση και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της Anta μετά την εξαγορά μας δίνει επίσης εμπιστοσύνη στην αναζωογόνηση της επιχείρησης της Puma στο μέλλον», δήλωσαν αναλυτές της Citigroup.
Η Anta ανακοίνωσε πως θα ζητήσει θέσεις στο διοικητικό συμβούλιο της Puma μόλις ολοκληρωθεί η συμφωνία, αλλά δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε πλήρη εξαγορά της εταιρείας.
Η συμφωνία έρχεται τη στιγμή που η γερμανική αθλητική εταιρεία προσπαθεί να αναζωογονήσει τις πωλήσεις και την εμπιστοσύνη των επενδυτών υπό τη νέα της CEO, Άρθουρ Χόελντ. Η Puma αντιμετωπίζει πιέσεις καθώς η ζήτηση έχει εξασθενήσει, και οι πρόσφατες λανσαρισμένες υποδηματικές σειρές, όπως η Speedcat, δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν την επιθυμητή δυναμική.
