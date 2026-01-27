Η «λεπτή γραμμή» της Ολγας, το φρένο του Κ.Μ στο «οικο-έγκλημα» της Μήλου (και το καλό των media), ο λογιστής-κουμπάρος (παθήματα…) το σχέδιο Μπάκου για τη Δούρος

Κλείσιμο

Ό,τι και να πει κανείς είναι λίγο και δεν υπάρχει κανένα άλλο γεγονός που να μπορεί να συγκριθεί με ένα τόσο «άδικο πράγμα» στη ζωή. Μόνο να ευχηθούμε, αφού καταλογιστούν οι ευθύνες, να μην ξανασυμβεί. Κατά τα λοιπά, η κυβέρνηση ταλαιπωρείται ακόμα από την υπόθεση Κεφαλογιάννη που από την Παρασκευή αποτελεί το θέμα συζήτησης και κριτικής από στόμα σε στόμα, από σπίτι σε σπίτι. Σπανίως έχω δει τέτοια ένταση κοινωνικά, γιατί η αλήθεια είναι ότι το θέμα είναι πραγματικά πολύ ευαίσθητο και αγγίζει τον πυρήνα της οικογένειας, χωρισμένες μάνες αλλά και πατεράδες.Τι λέει το Μ.Μ-Στο Μ.Μ παρακολουθούν την εξέλιξή του, ο Μητσοτάκης είχε χθες ολιγόλεπτη συνάντηση με την υπουργό, ενώ το θέμα χειρίζεται και ο Γιώργος Μυλωνάκης. Σας μεταφέρω ότι από το Μ.Μ λέγεται ότι το θέμα είναι λεπτό, η διαχωριστική γραμμή μεταξύ μάνας με προβλήματα και υπουργού είναι επίσης δυσδιάκριτη και εξακολουθούν να στηρίζουν τη νομοθετική ρύθμιση που κατέθεσε ο Φλωρίδης. Όμως αυτό που δεν κρύβει κανείς είναι ότι υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια γιατί πρώτη η υπουργός έκανε χρήση της ρύθμισης αυτής και έτσι φαίνεται κάτι σαν «sur mesure» διάταξη. Αυτό που ίσως η ίδια η υπουργός, έστω και στην έντασή της πάνω, δεν έχει ακόμα καταλάβει είναι ότι τη μεγαλύτερη ζημιά την παθαίνει η ίδια από αυτή την πολύ δύσκολη υπόθεση. Όλοι καταλαβαίνουν ότι συνεπιμέλεια δεν σημαίνει ότι δυο τετράχρονα παιδάκια μπορεί να γίνονται «μπαλάκι» από γονιό σε γονιό και από σπίτι σε σπίτι μέρα παρά μέρα. Αλλά από την άλλη ισχύει ότι όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο και μάλιστα εν ενεργεία υπουργός πρέπει να σταθμίζεις τα πάντα και τα προσωπικά και τα οικογενειακά σου. Οπότε αν δεν γίνεται αλλιώς αφήνεις στην πάντα ή τα προσωπικά και οικογενειακά ή την πολιτική. Για την ώρα η Όλγα πήγε επαγγελματικό μέχρι την Ινδία και βλέπουμε…Η έκρηξη στο Υπουργικό-Η τραγωδία στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» σκίασε χθες τη συνεδρίαση του Υπουργικού. Όταν έκλεισαν οι κάμερες και άρχισε η συζήτηση, Άδωνις και Κεραμέως έκαναν μια πρώτη ενημέρωση τόσο για την κατάσταση των τραυματιών, όσο και για τους ελέγχους που είχε κάνει η Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025. Πέρυσι λοιπόν έγιναν τέσσερις επισκέψεις με παρατηρήσεις για θερμική καταπόνηση των εργαζόμενων, αλλά οι εγκαταστάσεις δεν είχαν κατά τα φαινόμενα πρόβλημα. Ασφαλώς είναι πολύ νωρίς για συμπεράσματα τα οποία φυσικά θα προκύψουν από τις Αρχές και πρωτίστως από τη Δικαιοσύνη.Επιστολική ψήφος-Αρκετή συζήτηση έγινε και μετά την παρουσίαση που έκανε ο Λιβάνιος για την επέκταση του δικαιώματος της επιστολικής ψήφου στους απόδημους και για τις εθνικές εκλογές. Μου λένε ότι αρκετοί υπουργοί ανέφεραν ότι πρέπει τα άλλα κόμματα και ειδικά το ΠΑΣΟΚ να τεθούν προ των ευθυνών τους, με δεδομένο ότι υπάρχει το καλό προηγούμενο εφαρμογής στις ευρωεκλογές. Και μάλιστα οι υπουργοί εκτιμούν ότι και το ενδιαφέρον των απόδημων θα είναι μεγαλύτερο αυτή τη φορά, λόγω του ισχυρότερου διακυβεύματος. Να σας πω ότι με βάση την ιδέα Λιβάνιου, η οποία θα παρουσιαστεί εκτενέστερα την Πέμπτη σε άτυπη Διακομματική, κάθε κόμμα θα έχει ένα ψηφοδέλτιο με ως 5 υποψηφίους και οι εκτός Ελλάδος εκλογείς θα βάζουν σταυρό προτίμησης. Με δεδομένο ότι η εν λόγω περιφέρεια θα λειτουργεί όπως οι τριεδρικές, το κεντρικό σενάριο είναι ότι τα τρία πρώτα κόμματα θα παίρνουν από έναν έξτρα βουλευτή Επικρατείας.Μήλος – οικολογική καταστροφή – περίεργα πράγματα…-Έναν χρόνο πριν αποκαλύπταμε ότι στη Μήλο, στο Σαρακήνικο, ένας απίθανος τύπος – τουριστικός «επιχειρηματίας» άνοιξε, με άδεια από την Πολεοδομία, μια τρύπα για να ξεκινήσει ξενοδοχείο σε τόπο και τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Και τότε η κυβέρνηση το σταμάτησε. Έως χθες, ούτε 2 χλμ. πιο κάτω, σε ευθεία γραμμή και πάνω στη θάλασσα, μια μεγάλη εταιρεία real estate σχεδόν θα ολοκλήρωνε ένα καινούργιο οικολογικό-περιβαλλοντολογικό και αισθητικό έγκλημα. Εφτιαχνε (μέσω επέκτασης) ένα ξενοδοχείο-βουνό από μπετόν με δεκάδες πισίνες, λες και μας περισσεύει το νερό. Ο δήμαρχος λέει ότι «εγώ έκανα ό,τι μπορούσα, προσφυγές, διαμαρτυρίες κ.λπ.» αλλά, όπως αποκαλύπτεται τώρα, την αναστολή κατά της άδειας, παρ’ ό,τι το ξενοδοχείο – θηρίο επεκτεινόταν εδώ και δέκα μήνες, την έκανε παραμονή της Πρωτοχρονιάς 2026, αλλά δεν την κοινοποίησε καν στη δική του Υπηρεσία (ΥΔΟΜ), οπότε και δεν ενεργοποιήθηκε η αναστολή! Περίεργα πράγματα, έτσι; Εν πάση περιπτώσει, το θέμα πήρε μεγάλη δημοσιότητα από προχθές και ο Κ.Μ ζήτησε ενημέρωση από τον Παπασταύρου, αλλά και από το γραφείο του (Μυλωνάκης) και, φυσικά, όταν κατάλαβαν τι συμβαίνει (δεν είναι δα και δύσκολο, ένα βίντεο να έβλεπες αρκούσε), έκαναν αυτό που έπρεπε. Ανέστειλαν την άδεια και στέλνουν τις Αρχές. Και, σαφώς, από την άμεση αντίδρασή τους φαίνεται και η πρόθεσή τους. Το ζήτημα είναι ότι, δυστυχώς, στις Κυκλάδες αλλά και σχεδόν σ’ όλη την Ελλάδα… δεν προλαβαίνεις. Ένα γράφουν τα media και σταματάει… δέκα ξεφυτρώνουν.Καθολική αντίδραση media…-Και επειδή συνεχώς κατηγορούμε τα… εξωνημένα media, να λέμε και τα καλά τους καμιά φορά. Το ρεπορτάζ για τη Μήλο το έπαιξαν και το ανέδειξαν, πλην ημών, η Καθημερινή, το Mega, ο ΣΚΑΪ, το ieidiseis και προφανώς άλλα ακόμα Μέσα που ξεχνάω. Μην έχετε αμφιβολίες ότι βοήθησαν να δράσει ακαριαία το Μ.Μ και ο Παπασταύρου.Κάτι πιο ριζικό;