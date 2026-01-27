Η «λεπτή γραμμή» της Ολγας, το φρένο του Κ.Μ στο «οικο-έγκλημα» της Μήλου (και το καλό των media), ο λογιστής-κουμπάρος (παθήματα…) το σχέδιο Μπάκου για τη Δούρος
Η «λεπτή γραμμή» της Ολγας, το φρένο του Κ.Μ στο «οικο-έγκλημα» της Μήλου (και το καλό των media), ο λογιστής-κουμπάρος (παθήματα…) το σχέδιο Μπάκου για τη Δούρος
Χαίρετε, η χθεσινή ημέρα επισκιάστηκε από το τραγικό δυστύχημα που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε γυναίκες που εργάζονταν νύχτα σε μια βιομηχανία στα Τρίκαλα
Ό,τι και να πει κανείς είναι λίγο και δεν υπάρχει κανένα άλλο γεγονός που να μπορεί να συγκριθεί με ένα τόσο «άδικο πράγμα» στη ζωή. Μόνο να ευχηθούμε, αφού καταλογιστούν οι ευθύνες, να μην ξανασυμβεί. Κατά τα λοιπά, η κυβέρνηση ταλαιπωρείται ακόμα από την υπόθεση Κεφαλογιάννη που από την Παρασκευή αποτελεί το θέμα συζήτησης και κριτικής από στόμα σε στόμα, από σπίτι σε σπίτι. Σπανίως έχω δει τέτοια ένταση κοινωνικά, γιατί η αλήθεια είναι ότι το θέμα είναι πραγματικά πολύ ευαίσθητο και αγγίζει τον πυρήνα της οικογένειας, χωρισμένες μάνες αλλά και πατεράδες.
Τι λέει το Μ.Μ
-Στο Μ.Μ παρακολουθούν την εξέλιξή του, ο Μητσοτάκης είχε χθες ολιγόλεπτη συνάντηση με την υπουργό, ενώ το θέμα χειρίζεται και ο Γιώργος Μυλωνάκης. Σας μεταφέρω ότι από το Μ.Μ λέγεται ότι το θέμα είναι λεπτό, η διαχωριστική γραμμή μεταξύ μάνας με προβλήματα και υπουργού είναι επίσης δυσδιάκριτη και εξακολουθούν να στηρίζουν τη νομοθετική ρύθμιση που κατέθεσε ο Φλωρίδης. Όμως αυτό που δεν κρύβει κανείς είναι ότι υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια γιατί πρώτη η υπουργός έκανε χρήση της ρύθμισης αυτής και έτσι φαίνεται κάτι σαν «sur mesure» διάταξη. Αυτό που ίσως η ίδια η υπουργός, έστω και στην έντασή της πάνω, δεν έχει ακόμα καταλάβει είναι ότι τη μεγαλύτερη ζημιά την παθαίνει η ίδια από αυτή την πολύ δύσκολη υπόθεση. Όλοι καταλαβαίνουν ότι συνεπιμέλεια δεν σημαίνει ότι δυο τετράχρονα παιδάκια μπορεί να γίνονται «μπαλάκι» από γονιό σε γονιό και από σπίτι σε σπίτι μέρα παρά μέρα. Αλλά από την άλλη ισχύει ότι όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο και μάλιστα εν ενεργεία υπουργός πρέπει να σταθμίζεις τα πάντα και τα προσωπικά και τα οικογενειακά σου. Οπότε αν δεν γίνεται αλλιώς αφήνεις στην πάντα ή τα προσωπικά και οικογενειακά ή την πολιτική. Για την ώρα η Όλγα πήγε επαγγελματικό μέχρι την Ινδία και βλέπουμε…
Η έκρηξη στο Υπουργικό
-Η τραγωδία στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» σκίασε χθες τη συνεδρίαση του Υπουργικού. Όταν έκλεισαν οι κάμερες και άρχισε η συζήτηση, Άδωνις και Κεραμέως έκαναν μια πρώτη ενημέρωση τόσο για την κατάσταση των τραυματιών, όσο και για τους ελέγχους που είχε κάνει η Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025. Πέρυσι λοιπόν έγιναν τέσσερις επισκέψεις με παρατηρήσεις για θερμική καταπόνηση των εργαζόμενων, αλλά οι εγκαταστάσεις δεν είχαν κατά τα φαινόμενα πρόβλημα. Ασφαλώς είναι πολύ νωρίς για συμπεράσματα τα οποία φυσικά θα προκύψουν από τις Αρχές και πρωτίστως από τη Δικαιοσύνη.
Επιστολική ψήφος
-Αρκετή συζήτηση έγινε και μετά την παρουσίαση που έκανε ο Λιβάνιος για την επέκταση του δικαιώματος της επιστολικής ψήφου στους απόδημους και για τις εθνικές εκλογές. Μου λένε ότι αρκετοί υπουργοί ανέφεραν ότι πρέπει τα άλλα κόμματα και ειδικά το ΠΑΣΟΚ να τεθούν προ των ευθυνών τους, με δεδομένο ότι υπάρχει το καλό προηγούμενο εφαρμογής στις ευρωεκλογές. Και μάλιστα οι υπουργοί εκτιμούν ότι και το ενδιαφέρον των απόδημων θα είναι μεγαλύτερο αυτή τη φορά, λόγω του ισχυρότερου διακυβεύματος. Να σας πω ότι με βάση την ιδέα Λιβάνιου, η οποία θα παρουσιαστεί εκτενέστερα την Πέμπτη σε άτυπη Διακομματική, κάθε κόμμα θα έχει ένα ψηφοδέλτιο με ως 5 υποψηφίους και οι εκτός Ελλάδος εκλογείς θα βάζουν σταυρό προτίμησης. Με δεδομένο ότι η εν λόγω περιφέρεια θα λειτουργεί όπως οι τριεδρικές, το κεντρικό σενάριο είναι ότι τα τρία πρώτα κόμματα θα παίρνουν από έναν έξτρα βουλευτή Επικρατείας.
Μήλος – οικολογική καταστροφή – περίεργα πράγματα…
-Έναν χρόνο πριν αποκαλύπταμε ότι στη Μήλο, στο Σαρακήνικο, ένας απίθανος τύπος – τουριστικός «επιχειρηματίας» άνοιξε, με άδεια από την Πολεοδομία, μια τρύπα για να ξεκινήσει ξενοδοχείο σε τόπο και τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Και τότε η κυβέρνηση το σταμάτησε. Έως χθες, ούτε 2 χλμ. πιο κάτω, σε ευθεία γραμμή και πάνω στη θάλασσα, μια μεγάλη εταιρεία real estate σχεδόν θα ολοκλήρωνε ένα καινούργιο οικολογικό-περιβαλλοντολογικό και αισθητικό έγκλημα. Εφτιαχνε (μέσω επέκτασης) ένα ξενοδοχείο-βουνό από μπετόν με δεκάδες πισίνες, λες και μας περισσεύει το νερό. Ο δήμαρχος λέει ότι «εγώ έκανα ό,τι μπορούσα, προσφυγές, διαμαρτυρίες κ.λπ.» αλλά, όπως αποκαλύπτεται τώρα, την αναστολή κατά της άδειας, παρ’ ό,τι το ξενοδοχείο – θηρίο επεκτεινόταν εδώ και δέκα μήνες, την έκανε παραμονή της Πρωτοχρονιάς 2026, αλλά δεν την κοινοποίησε καν στη δική του Υπηρεσία (ΥΔΟΜ), οπότε και δεν ενεργοποιήθηκε η αναστολή! Περίεργα πράγματα, έτσι; Εν πάση περιπτώσει, το θέμα πήρε μεγάλη δημοσιότητα από προχθές και ο Κ.Μ ζήτησε ενημέρωση από τον Παπασταύρου, αλλά και από το γραφείο του (Μυλωνάκης) και, φυσικά, όταν κατάλαβαν τι συμβαίνει (δεν είναι δα και δύσκολο, ένα βίντεο να έβλεπες αρκούσε), έκαναν αυτό που έπρεπε. Ανέστειλαν την άδεια και στέλνουν τις Αρχές. Και, σαφώς, από την άμεση αντίδρασή τους φαίνεται και η πρόθεσή τους. Το ζήτημα είναι ότι, δυστυχώς, στις Κυκλάδες αλλά και σχεδόν σ’ όλη την Ελλάδα… δεν προλαβαίνεις. Ένα γράφουν τα media και σταματάει… δέκα ξεφυτρώνουν.
Καθολική αντίδραση media…
-Και επειδή συνεχώς κατηγορούμε τα… εξωνημένα media, να λέμε και τα καλά τους καμιά φορά. Το ρεπορτάζ για τη Μήλο το έπαιξαν και το ανέδειξαν, πλην ημών, η Καθημερινή, το Mega, ο ΣΚΑΪ, το ieidiseis και προφανώς άλλα ακόμα Μέσα που ξεχνάω. Μην έχετε αμφιβολίες ότι βοήθησαν να δράσει ακαριαία το Μ.Μ και ο Παπασταύρου.
Κάτι πιο ριζικό;
Τι λέει το Μ.Μ
-Στο Μ.Μ παρακολουθούν την εξέλιξή του, ο Μητσοτάκης είχε χθες ολιγόλεπτη συνάντηση με την υπουργό, ενώ το θέμα χειρίζεται και ο Γιώργος Μυλωνάκης. Σας μεταφέρω ότι από το Μ.Μ λέγεται ότι το θέμα είναι λεπτό, η διαχωριστική γραμμή μεταξύ μάνας με προβλήματα και υπουργού είναι επίσης δυσδιάκριτη και εξακολουθούν να στηρίζουν τη νομοθετική ρύθμιση που κατέθεσε ο Φλωρίδης. Όμως αυτό που δεν κρύβει κανείς είναι ότι υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια γιατί πρώτη η υπουργός έκανε χρήση της ρύθμισης αυτής και έτσι φαίνεται κάτι σαν «sur mesure» διάταξη. Αυτό που ίσως η ίδια η υπουργός, έστω και στην έντασή της πάνω, δεν έχει ακόμα καταλάβει είναι ότι τη μεγαλύτερη ζημιά την παθαίνει η ίδια από αυτή την πολύ δύσκολη υπόθεση. Όλοι καταλαβαίνουν ότι συνεπιμέλεια δεν σημαίνει ότι δυο τετράχρονα παιδάκια μπορεί να γίνονται «μπαλάκι» από γονιό σε γονιό και από σπίτι σε σπίτι μέρα παρά μέρα. Αλλά από την άλλη ισχύει ότι όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο και μάλιστα εν ενεργεία υπουργός πρέπει να σταθμίζεις τα πάντα και τα προσωπικά και τα οικογενειακά σου. Οπότε αν δεν γίνεται αλλιώς αφήνεις στην πάντα ή τα προσωπικά και οικογενειακά ή την πολιτική. Για την ώρα η Όλγα πήγε επαγγελματικό μέχρι την Ινδία και βλέπουμε…
Η έκρηξη στο Υπουργικό
-Η τραγωδία στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» σκίασε χθες τη συνεδρίαση του Υπουργικού. Όταν έκλεισαν οι κάμερες και άρχισε η συζήτηση, Άδωνις και Κεραμέως έκαναν μια πρώτη ενημέρωση τόσο για την κατάσταση των τραυματιών, όσο και για τους ελέγχους που είχε κάνει η Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025. Πέρυσι λοιπόν έγιναν τέσσερις επισκέψεις με παρατηρήσεις για θερμική καταπόνηση των εργαζόμενων, αλλά οι εγκαταστάσεις δεν είχαν κατά τα φαινόμενα πρόβλημα. Ασφαλώς είναι πολύ νωρίς για συμπεράσματα τα οποία φυσικά θα προκύψουν από τις Αρχές και πρωτίστως από τη Δικαιοσύνη.
Επιστολική ψήφος
-Αρκετή συζήτηση έγινε και μετά την παρουσίαση που έκανε ο Λιβάνιος για την επέκταση του δικαιώματος της επιστολικής ψήφου στους απόδημους και για τις εθνικές εκλογές. Μου λένε ότι αρκετοί υπουργοί ανέφεραν ότι πρέπει τα άλλα κόμματα και ειδικά το ΠΑΣΟΚ να τεθούν προ των ευθυνών τους, με δεδομένο ότι υπάρχει το καλό προηγούμενο εφαρμογής στις ευρωεκλογές. Και μάλιστα οι υπουργοί εκτιμούν ότι και το ενδιαφέρον των απόδημων θα είναι μεγαλύτερο αυτή τη φορά, λόγω του ισχυρότερου διακυβεύματος. Να σας πω ότι με βάση την ιδέα Λιβάνιου, η οποία θα παρουσιαστεί εκτενέστερα την Πέμπτη σε άτυπη Διακομματική, κάθε κόμμα θα έχει ένα ψηφοδέλτιο με ως 5 υποψηφίους και οι εκτός Ελλάδος εκλογείς θα βάζουν σταυρό προτίμησης. Με δεδομένο ότι η εν λόγω περιφέρεια θα λειτουργεί όπως οι τριεδρικές, το κεντρικό σενάριο είναι ότι τα τρία πρώτα κόμματα θα παίρνουν από έναν έξτρα βουλευτή Επικρατείας.
Μήλος – οικολογική καταστροφή – περίεργα πράγματα…
-Έναν χρόνο πριν αποκαλύπταμε ότι στη Μήλο, στο Σαρακήνικο, ένας απίθανος τύπος – τουριστικός «επιχειρηματίας» άνοιξε, με άδεια από την Πολεοδομία, μια τρύπα για να ξεκινήσει ξενοδοχείο σε τόπο και τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Και τότε η κυβέρνηση το σταμάτησε. Έως χθες, ούτε 2 χλμ. πιο κάτω, σε ευθεία γραμμή και πάνω στη θάλασσα, μια μεγάλη εταιρεία real estate σχεδόν θα ολοκλήρωνε ένα καινούργιο οικολογικό-περιβαλλοντολογικό και αισθητικό έγκλημα. Εφτιαχνε (μέσω επέκτασης) ένα ξενοδοχείο-βουνό από μπετόν με δεκάδες πισίνες, λες και μας περισσεύει το νερό. Ο δήμαρχος λέει ότι «εγώ έκανα ό,τι μπορούσα, προσφυγές, διαμαρτυρίες κ.λπ.» αλλά, όπως αποκαλύπτεται τώρα, την αναστολή κατά της άδειας, παρ’ ό,τι το ξενοδοχείο – θηρίο επεκτεινόταν εδώ και δέκα μήνες, την έκανε παραμονή της Πρωτοχρονιάς 2026, αλλά δεν την κοινοποίησε καν στη δική του Υπηρεσία (ΥΔΟΜ), οπότε και δεν ενεργοποιήθηκε η αναστολή! Περίεργα πράγματα, έτσι; Εν πάση περιπτώσει, το θέμα πήρε μεγάλη δημοσιότητα από προχθές και ο Κ.Μ ζήτησε ενημέρωση από τον Παπασταύρου, αλλά και από το γραφείο του (Μυλωνάκης) και, φυσικά, όταν κατάλαβαν τι συμβαίνει (δεν είναι δα και δύσκολο, ένα βίντεο να έβλεπες αρκούσε), έκαναν αυτό που έπρεπε. Ανέστειλαν την άδεια και στέλνουν τις Αρχές. Και, σαφώς, από την άμεση αντίδρασή τους φαίνεται και η πρόθεσή τους. Το ζήτημα είναι ότι, δυστυχώς, στις Κυκλάδες αλλά και σχεδόν σ’ όλη την Ελλάδα… δεν προλαβαίνεις. Ένα γράφουν τα media και σταματάει… δέκα ξεφυτρώνουν.
Καθολική αντίδραση media…
-Και επειδή συνεχώς κατηγορούμε τα… εξωνημένα media, να λέμε και τα καλά τους καμιά φορά. Το ρεπορτάζ για τη Μήλο το έπαιξαν και το ανέδειξαν, πλην ημών, η Καθημερινή, το Mega, ο ΣΚΑΪ, το ieidiseis και προφανώς άλλα ακόμα Μέσα που ξεχνάω. Μην έχετε αμφιβολίες ότι βοήθησαν να δράσει ακαριαία το Μ.Μ και ο Παπασταύρου.
Κάτι πιο ριζικό;
-Πάντως, κάποια στιγμή, έστω και τώρα, στα τελειώματα της δεύτερης θητείας της, θα πρέπει να αποφασίσει η κυβέρνηση τι ανάπτυξη θέλει στον τουρισμό, τι μονάδες και πού. Μεγαθήρια στις Κυκλάδες δεν χωράνε. Αν αυτό το είχε ξεκαθαρίσει και επακριβώς ορίσει, δεν θα είχαμε τέτοια τερατουργήματα.
Ο λογιστής κουμπάρος…
-Το να έχεις παντρέψει έναν άνθρωπο ειδικά όταν είναι πολιτικός και μάλιστα από την Κρήτη σας λέω με απόλυτη ειλικρίνεια μπορεί και να μη σημαίνει και τίποτα. Υπό την έννοια ότι οι κουμπαριές ακόμα και στους κοινούς θνητούς πολλές φορές αποτυπώνουν φιλίες συγκυριακές και τίποτα παραπάνω. Υπ’ αυτή την έννοια λοιπόν ο προφυλακισμένος για απάτες ΟΠΕΚΕΠΕ λογιστής-κουμπάρος του Ανδρουλάκη που βρέθηκε ότι έπαιζε 700.000 ευρώ στον τζόγο για να ξεπλύνει πιθανώς χρήματα δεν θα αποτελούσε κανένα θέμα για τον Ανδρουλάκη. Έλα όμως που ο ίδιος… τον έτρωγε και έκανε δηλώσεις γιατί ο μακαρίτης Κωνσταντίνος Μητσοτάκης «είχε παντρέψει τον αδελφό του Φραπέ το 2004». Ο οποίος Φραπές ακόμα απ’ ό,τι γνωρίζω δεν έχει κατηγορηθεί από τις αρμόδιες αρχές. Απλά το αφήνω εδώ αυτό για να μην πέσει.
Ο Παπαδήμος στο Προεδρικό
-Συνεχίζεται ο κύκλος των επαφών του Προέδρου Τασούλα με τους πρώην πρωθυπουργούς τις επόμενες μέρες. Έτσι, μετά τον Καραμανλή και τον ΓΑΠ που προηγήθηκαν, σειρά παίρνει αυτή την Παρασκευή ο Λουκάς Παπαδήμος. Με τον νέο μήνα θα προγραμματιστούν και τα ραντεβού με τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά, οι οποίοι επί της αρχής έχουν αποδεχθεί την πρόσκληση που τους έγινε.
Οι περιφερειάρχες στο Μαξίμου
-Ο Κ.Μ συνεχίζει τις… βουκολικές συναντήσεις του, αυτή τη φορά με θέμα την ευλογιά, και προσκεκλημένους τέσσερις περιφερειάρχες, στις περιφέρειες των οποίων εντοπίζεται κατά βάση το πρόβλημα. Στη σύσκεψη θα μετάσχουν ο Κουρέτας της Θεσσαλίας, η Αηδονά της Κεντρικής Μακεδονίας, ο Τοψίδης της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και ο Φαρμάκης της Δυτικής Ελλάδας, ενώ θα έρθει και ο Καχριμάνης της Ηπείρου ως ένα καλό παράδειγμα κτηνοτροφικής περιφέρειας που μηδένισε τα κρούσματα με σωστή εφαρμογή των μέτρων. Πρέπει να σας πω πάντως ότι το… μεγάλο ματς είναι μεταξύ του Κουρέτα και του πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Χαράλαμπου Μπιλλίνη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του υπουργείου για την ευλογιά. Την άλλη εβδομάδα θα γίνει και ειδική συνάντηση του Κ.Μ με τους κτηνοτρόφους.
Kepler Cheuvreux κατά Coca Cola 3Ε για το deal στην Αφρική - Καταστρέφει αξία για τους μετόχους
-Πριν από μια βδομάδα, η γενική συνέλευση των μετόχων της Coca Cola 3E έδωσε, με μεγάλη πλειοψηφία, την έγκρισή της για τη συμφωνία εξαγοράς του 75% της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) την οποία η διοίκηση παρουσίασε ως μια στρατηγική κίνηση 2,2 δισ. ευρώ που αλλάζει το μέγεθος αλλά και τον «γεωγραφικό χάρτη» της εισηγμένης. Από τότε, η μετοχή της Coca Cola προσπαθεί απεγνωσμένα να βρει επαφή με την τιμή των 45 ευρώ, χωρίς μεγάλη επιτυχία. Ο «ένοχος» φαίνεται πως έρχεται από τη Γαλλία. Ο επενδυτικός Οίκος Kepler Cheuvreux υποβάθμισε σε «Reduce» τη μετοχή της Coca Cola, γιατί -με απλά λόγια- θεωρεί ότι πίσω από τη λάμψη της εξαγοράς της CCBA, κρύβεται μια συναλλαγή που καταστρέφει αξία για τους μετόχους, από την πρώτη μέρα. Με απόδοση επενδυμένου κεφαλαίου 5,7% η 3Ε θα πληρώσει κόστος κεφαλαίου 12%. Η διοίκηση της 3Ε στοιχηματίζει σε διπλασιασμό των λειτουργικών της περιθωρίων ο οποίος όμως για να επιτευχθεί απαιτεί χρόνια καλής εκτέλεσης, σε αφιλόξενο έδαφος. Η Kepler Cheuvreux θεωρεί ότι η αφρικανική πραγματικότητα είναι σκληρή. Η οργανική ανάπτυξη 7% συρρικνώνεται σε 3% έως4% μετά τις συναλλαγματικές διορθώσεις, οι τοπικοί ανταγωνιστές θα προκαλέσουν απώλεια μεριδίων στη Νότια Αφρική, τα συνεχή blackouts θα εκτροχιάσουν την εφοδιαστική αλυσίδα, ενώ οι Αφρικανοί καταναλωτές δείχνουν μηδενική ανοχή σε premium τιμολόγηση. Η υπόσχεση για τους Γάλλους γίνεται δύσκολα πιστευτή όταν το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών υποχωρεί και η τιμολογιακή ευαισθησία εκτοξεύεται. Η Kepler Cheuvreux είναι μάλλον θυμωμένη για τις χρηματικές αποδόσεις της Coca Cola 3E. Οι επαναγορές μετοχών πάγωσαν προς όφελος «σταδιακής απομόχλευσης», κάτι που η Kepler θεωρεί απλό ευφημισμό για τις περιορισμένες επιστροφές στους μετόχους. Ο ισολογισμός παραμένει ισχυρός, αλλά η ευελιξία περιορίζεται. Κατά τους αναλυτές της Kepler Cheuvreux η εξαγορά της CCBA μπορεί να αποδειχθεί στρατηγικά σωστή σε μια δεκαετία. Το ερώτημα είναι αν οι μέτοχοι έχουν την υπομονή να περιμένουν.
Το σχέδιο Μπάκου – Καϋμενάκη για τη Δούρος
-Στην επόμενη φάση μπήκε το σχέδιο επανεκκίνησης και αξιοποίησης της «Δούρος» από τις οικογένειες Μπάκου – Καϋμενάκη. Η είσοδος νέων επενδυτών στη γνωστή πατραϊκή εταιρεία και συγκεκριμένα των Νίκου Μπάκου και Αλεξάνδρα Καϋμενάκη, παιδιά των Δημήτρη Μπάκου και Γιάννη Καϋμενάκη (Credia Bank, Aktor κ.ά.) έγινε με την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 2,1 εκατ. ευρώ με ιδιωτική τοποθέτηση και παράλληλη κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Οι νέοι μέτοχοι μέσω της εταιρείας COSMOS DEVELOPMENTS ΑΕ (στην οποία ο Ν. Μπάκος είναι πρόεδρος και CEO και η Αλ. Καϋμενάκη Αντιπρόεδρος) απέκτησαν περί το 64% της Δούρος και ήδη έχουν ξεκινήσει οι διεργασίες για να πραγματοποιηθεί η αναδιάρθρωση και η άμεση εξόφληση τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας. Το βήμα αυτό είναι απόλυτα απαραίτητο για να καταστεί εφικτή η ρύθμιση και εξόφληση και των υποχρεώσεων σε ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ και ήδη υπάρχει η σχετική κινητικότητα στο ΓΕΜΗ. Με βάση τα τελευταία στοιχεία (Απρίλιος 2025), η Δούρος είχε στο τέλος του 2024 βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια άνω των 6 εκατ. ευρώ, φορολογικές υποχρεώσεις 2,1 εκατ. ευρώ και υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς πάνω από 1,28 εκατ. ευρώ. Το επενδυτικό σχέδιο στη βάση της εξυγίανσης της Δούρος διαμόρφωσε και ολοκλήρωσε η «Σιούφας & Συνεργάτες» και στην αγορά θεωρείται βέβαιο πως η Δούρος θα αποτελέσει όχημα για την προσθήκη και ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων από τους νέους μετόχους της, με έμφαση στο real estate, διατηρώντας και τον παραδοσιακό της ένδυσης, ενώ μένει να φανεί εάν τελικά αυτή η νέα διαδρομή θα περάσει και από την επιστροφή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο, καθώς η Δούρος δεν διαπραγματεύεται πλέον στο Χ.Α..
Νέα παράταση για το κτηματολόγιο
-Θα έλεγε κανείς ότι τέσσερις μήνες μπροστά σε ολόκληρες δεκαετίες δεν είναι τίποτα. Ωστόσο, η νέα παράταση για την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης και τη λειτουργία του συνόλου των κτηματολογικών γραφείων απλώς επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για το πιο σύνθετο έργο που έχει αναλάβει ποτέ η δημόσια διοίκηση. Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, η ολοκλήρωση του «φαραωνικού» έργου που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης μετατίθεται χρονικά έως τις 30 Απριλίου 2026, ενώ ήταν να έχει ολοκληρωθεί 31 Δεκεμβρίου 2025. Παράλληλα, το ορόσημο RRF_345, που αφορά το κτηματολόγιο, αφαιρείται από την επόμενη ευρωπαϊκή αξιολόγηση, ώστε να μετακινηθεί σε μεταγενέστερη φάση χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ροή των εκταμιεύσεων. Άλλωστε, τα ποσοτικά σκέλη της κτηματογράφησης φαίνεται ότι έχουν ουσιαστικά κλείσει. Αυτό που φέρεται να απομένει είναι το δύσκολο τελευταίο μίλι της διοικητικής μετάβασης: να λειτουργήσουν πλήρως τα εναπομείναντα κτηματολογικά γραφεία, να ανοίξουν όλα τα υποκαταστήματα και, κυρίως, να κλείσουν οριστικά 223 παλαιά υποθηκοφυλακεία.
Το "κόστος" του λουκέτου
-Το πραγματικό κόστος του «λουκέτου» της Tupperware Hellas αρχίζει να βγαίνει στην επιφάνεια, καθώς η ελληνική θυγατρική βρίσκεται στο τελικό στάδιο εκκαθάρισης μετά την κατάρρευση της μητρικής και την υπαγωγή της στο Chapter 11 στις ΗΠΑ. Στην πρώτη φάση, που αφορούσε την παύση λειτουργίας του εργοστασίου στη Θήβα το 2023, το κόστος παύσης δραστηριότητας, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι αποζημιώσεις των 134 εργαζομένων, ανήλθε σε 7,3 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, ο εκκαθαριστής προβλέπει ακόμη περίπου 1,2 εκατ. ευρώ για τις τελικές αποζημιώσεις του περιορισμένου πυρήνα προσωπικού που διατηρήθηκε για την εμπορική λειτουργία και τη διαχείριση της εκκαθάρισης. Υπενθυμίζεται ότι περίπου έναν χρόνο πριν είχε αποφασιστεί η λύση και θέση της εταιρείας σε εκκαθάριση, ανοίγοντας τον δρόμο για το οριστικό τέλος της παρουσίας της Tupperware στην ελληνική αγορά. Εν τω μεταξύ, η χρήση του 2024 ήταν βαθιά ζημιογόνα, κυρίως από τις εκτεταμένες απομειώσεις παγίων, απαιτήσεων και αποθεμάτων. Οι ζημιές μετά φόρων εκτοξεύτηκαν στα 5,68 εκατ. ευρώ, έναντι σχεδόν μηδενικού αποτελέσματος το 2023. Ο κύκλος εργασιών σχεδόν υποδιπλασιάστηκε, πέφτοντας στα 9,97 εκατ. ευρώ από 18,45 εκατ. ευρώ.
Ο early validator Οικονόμου και η στροφή προς την Κίνα
-Η εμφάνιση του Γιώργου Οικονόμου σε τελετή υπογραφής ναυπήγησης LNG Carriers στην Κίνα δεν είναι επικοινωνιακή λεπτομέρεια. Είναι κίνηση με σαφή ανάγνωση κύκλου και κόστους. Για έναν πλοιοκτήτη που έχτισε την TMS Cardiff Gas πάνω στην κορεατική ναυπηγική βιομηχανία, το άνοιγμα στη Hudong-Zhonghua δεν είναι σύμπτωση αλλά επιλογή. Η παραγγελία έως έξι LNG carriers 174.000 cbm, με παραδόσεις από το 2028, έρχεται σε μια φάση όπου τα κορεατικά ναυπηγεία είναι ουσιαστικά κλειστά και οι τιμές έχουν παγιωθεί πάνω από τα 250 εκατ. δολάρια. Η Κίνα προσφέρει το ίδιο μέγεθος, παρόμοια τεχνικά χαρακτηριστικά και σημαντικά χαμηλότερο κόστος. Σε όρους Wall Street: margin protection πριν από τον επόμενο κύκλο. Εξασφαλίζει ότι το κόστος αγοράς είναι χαμηλό, άρα το πιθανό περιθώριο κέρδους από ναύλους ή μελλοντική πώληση του πλοίου παραμένει υψηλό ακόμα και αν οι τιμές της αγοράς κινούνται αργότερα διαφορετικά. Το timing είναι το κλειδί. Ο Οικονόμου δεν κυνηγά τη σημερινή tight αγορά. Τοποθετείται στο 2028, όταν η προσφορά νέας χωρητικότητας θα έχει απορροφηθεί από μακροπρόθεσμα LNG projects και η αγορά θα απαιτεί σύγχρονα, αποδοτικά πλοία. Το στοίχημα δεν είναι ο ναύλος της επόμενης διετίας, αλλά η αξία του asset στο τέλος της δεκαετίας. Υπάρχει και το μήνυμα προς την αγορά: τα κινεζικά ναυπηγεία περνούν στο «premium» LNG παιχνίδι. Ice-class, GTT containment και παραδόσεις σε βάθος χρόνου συνθέτουν ένα πακέτο που μέχρι πρόσφατα θεωρείτο αποκλειστικό προνόμιο της Κορέας. Ο Οικονόμου λειτουργεί ως early validator αυτής της μετάβασης.
Ο D.F. Sarakakis και το timing που πληρώνει
-Στη Wall Street το λένε απλά: sell into strength. Και κάπως έτσι διαβάζεται και η κίνηση της Ionic Tankers του Δημήτρη-Φρανκ Σαρακάκη, με την πώληση του Ionic Artemis. Ως καθαρό asset play, καλοζυγισμένο και χωρίς θόρυβο. Η πώληση του 15ετούς aframax έναντι 35,6 εκατ. δολαρίων δεν αλλάζει τον χάρτη της αγοράς, αλλά λέει πολλά για το πώς σκέφτεται η εταιρεία. Ο D.F.S, δεν είναι από τους Έλληνες πλοιοκτήτες που «ξεφορτώνουν» μαζικά όταν οι τιμές ανεβαίνουν. Αντιθέτως, περιμένει και έκανε σωστά. Οι τιμές των second hand aframax κινούνται ανοδικά, με την αγορά να σφίγγει από τις κυρώσεις και το διαθέσιμο tonnage να λιγοστεύει. Όταν πάνω από το ένα τέταρτο του παγκόσμιου στόλου είναι ουσιαστικά εκτός δυτικού παιχνιδιού, τα παλιά πλοία με «καθαρό» ιστορικό αποκτούν ξανά αξία. Αυτό ακριβώς διάβασε η Ionic. Το Ionic Artemis ήταν το πιο ηλικιωμένο κομμάτι ενός πακέτου που αγοράστηκε από τη Mitsubishi το 2018. Τότε, ήταν το «βαρίδι» της τετράδας. Σήμερα, έγινε ευκαιρία. Με αποτίμηση κοντά από τα benchmarks της αγοράς, η εταιρεία κλείδωσε υπεραξία χωρίς να αλλάξει στρατηγική. Η Ionic παίζει long term παιχνίδι. Ανανεώνει στόλο, προσθέτει σύγχρονα πλοία και πουλά μόνο όταν το timing είναι ιδανικό, όχι όταν το ζητά το κλίμα. Για τους αναλυτές της αγοράς, αυτό μεταφράζεται σε πειθαρχία κεφαλαίου.
Ο Αντώνης Παπαδημητρίου και η αέναη ελληνική ναυτιλιακή ευφυΐα
-Σε πρόσφατη εκδήλωση στο Ίδρυμα Ευγενίδου ο Αντώνης Παπαδημητρίου, πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, ανέδειξε το μόνιμο αποτύπωμα του Έλληνα ναυτιλιακού επιχειρηματία που δημιουργείται από τη γνώση, τον έλεγχο της πληροφορίας και την αξεπέραστη προσαρμοστικότητα. Όπως τόνισε, η ελληνική ναυτιλία χτίζει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα αιώνες τώρα πάνω στην κατανόηση κάθε παράγοντα που επηρεάζει την εμπορική εκμετάλλευση του πλοίου. Από την προεπαναστατική εποχή μέχρι τις σύγχρονες μέρες, η ικανότητα των Ελλήνων καραβοκύρηδων να ελέγχουν πληροφορίες και να παίρνουν στρατηγικές αποφάσεις παραμένει αναλλοίωτη. Δεν παρέλειψε να επισημάνει την προσαρμοστικότητα στις τεχνολογικές αλλαγές, αναφέροντας χαρακτηριστικά παραδείγματα, όπως η μετάβαση από το ιστίο στον ατμό και η απόκτηση των πρώτων αμερικανικών πλοίων τύπου Liberty. Η ιστορία δείχνει ότι η ελληνική ναυτιλία δεν φοβάται την αλλαγή, την αγκαλιάζει και την αξιοποιεί προς όφελός της. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη γεωγραφική ευφυΐα της ελληνικής ναυτιλίας: από τις ναυτιλιακές μητροπόλεις του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης μέχρι την ανάδειξη του Πειραιά ως διαχειριστικού κέντρου, η ελληνική παρουσία είναι πλέον παγκόσμια, σε όλα τα μήκη και πλάτη της θάλασσας.
Η νέα εποχή του Nammos στο Ντουμπάι ενώ έρχεται το Λονδίνο
-Και από τις big business της ναυτιλίας στις big business των clubs και συγκεκριμένα στο Nammos, το οποίο μετά από επτά χρόνια λειτουργίας στο Ντουμπάι -και αφού έκλεισε λίγους μήνες για την αναγκαία ανακαίνιση- άνοιξε και πάλι τις πύλες του. Τα δύο πάρτι που έγιναν την παραμονή με τον σταρ της Latin Maluma και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς με τον dj Pawsa, γέμισαν ασφυκτικά τους εξωτερικούς χώρους (βοηθούσε ο καιρός) ενώ οι συνολικές εισπράξεις των δύο ημερών έφτασαν τα 5.000.000 ευρώ. Σε τρεις μήνες ανοίγει το Nammos στο Λονδίνο, σε κτήριο στο Mayfair.
Η Μαρίνα Αρετσούς, η δήμαρχος και οι Αλυκές…
-Η δήμαρχος Καλαμαριάς βγήκε στους δρόμους και διένειμε «ενημερωτικά φυλλάδια» στους συμπολίτες της, καλώντας τους να «συστρατευθούν» κατά της αξιοποίησης της Μαρίνας Αρετσούς. Η ξαφνική μεταστροφή της δημάρχου προκαλεί αμηχανία σε όσους γνωρίζουν τα παρασκήνια των συζητήσεων και των διαπραγματεύσεων που έχουν προηγηθεί. Αξιόπιστες πηγές αναφέρουν ότι, πολύ πρόσφατα, η ίδια δήμαρχος είχε συνάντηση με το υπουργείο Οικονομικών και έθεσε 3 συγκεκριμένα αιτήματα όσον αφορά τον διαγωνισμό για την αξιοποίηση της μαρίνας. Η διοίκηση του Υπερταμείου αποδέχθηκε όλα τα αιτήματα, με την ίδια τη δήμαρχο να εκφράζει «έκπληξη» για την ευκολία με την οποία ικανοποιήθηκαν οι θέσεις της. Η αιφνίδια αλλαγή στάσης που ακολούθησε, με τη διανομή φυλλαδίων για την κινητοποίηση των κατοίκων, πιθανόν να εξυπηρετεί άλλους σκοπούς ή να μεσολάβησε κάτι που την έκανε να μεταβάλλει άποψη και δεν γνωρίζουμε. Πληροφορίες από την αγορά της Θεσσαλονίκης υποστηρίζουν ότι δημιουργείται θόρυβος -όχι για τη μαρίνα αλλά- για την… ιδιωτικοποίηση των Αλυκών που επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη. Σημειώστε πως η Μαρίνα Αρετσούς βρίσκεται σε κατάσταση απαξίωσης και εγκατάλειψης εδώ και πολλά χρόνια. Το Υπερταμείο ανέλαβε την αναβάθμισή της, ξεκίνησε διαγωνισμό για να την απεγκλωβίσει από το τέλμα.
O… καλός μας ο καιρός φέρνει φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα
-Η τιμή χονδρικής στην ηλεκτρική ενέργεια στην Ελλάδα κατέγραψε μια εντυπωσιακή πτώση κατά το πρώτο 15νθήμερο του Ιανουαρίου, έπεσε στα 97,98 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Η μείωση κατά -11% σε σχέση με το αντίστοιχο 15νθήμερο του Δεκεμβρίου, αποτυπώνει με ακρίβεια πώς οι καιρικές συνθήκες (και οι επενδύσεις μας σε ΑΠΕ), επηρεάζουν άμεσα την ενεργειακή εξίσωση της χώρας. Η σημερινή τιμή ωστόσο αυξήθηκε και πάλι στα €137,69 (αύξηση +32% σε δύο μέρες) για δύο λόγους: Πρώτον, γιατί έπεσαν οι άνεμοι και, δεύτερον, γιατί έπεσε η θερμοκρασία και αυξήθηκε η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι σφοδροί άνεμοι που σάρωσαν την ελληνική επικράτεια στις αρχές του μήνα έχουν αναδείξει τα αιολικά πάρκα σε πρωταγωνιστές της ηλεκτροπαραγωγής. Παράλληλα, οι πρόσφατες βροχοπτώσεις έχουν ενισχύσει τη στάθμη των ταμιευτήρων, επιτρέποντας αυξημένη συμβολή από τις υδροηλεκτρικές μονάδες. Το αποτέλεσμα; Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ξεπέρασαν το 50% της συνολικής παραγωγής, με τα αιολικά μόνα τους να φτάνουν σε ορισμένες ημέρες το 58%. Όταν ο καιρός βοηθά, με ισχυρούς ανέμους και βροχές, περιορίζεται δραστικά η συμμετοχή των μονάδων φυσικού αερίου. Αντιθέτως, όταν πέφτουν οι θερμοκρασίες και αυξάνεται η ζήτηση για σταθερή και διαρκή παροχή ηλεκτρικού, οι μονάδες φυσικού αερίου καλύπτουν αμέσως το κενό. Στα καλά νέα είναι ότι η συμβολή του -πανάκριβου πλέον- λιγνίτη έχει περιοριστεί στο 5,63%.
Ολοταχώς προς τα 4 δισ. ευρώ η Cenergy Holdings
-Πριν από έναν μήνα, στις 17 Δεκεμβρίου, ο Όμιλος Viohalco ανακοίνωσε ένα mini placement μετοχών της θυγατρικής του Cenergy Holdings. Διατέθηκε το 1,72% του μετοχικού κεφαλαίου της Cenergy στα 15,8 ευρώ. Ο αμερικανικής καταγωγής αγοραστής του πακέτου ουδεμία δυσκολία είχε να αγοράσει €6,8/μτχ πάνω από την τιμή της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου του 2024 και €14/μτχ υψηλότερα από την προ 5ετίας τιμή. Η μικρή εκείνη συναλλαγή έδειξε ότι η Cenergy Holdings, όσο προχωρά η υλοποίηση του σχεδίου παραγωγικής μονάδας στο Maryland των ΗΠΑ, τόσο ελκυστικότερη θα γίνεται για τα αμερικανικά funds. Χθες, η Cenergy (+4,94% στα 18,68 ευρώ) έφτασε στην κεφαλαιοποίηση των 3,963 δισ. ευρώ. Η υπερήφανη «μαμά» Viohalco διαθέτει πλέον το 69,71% της Cenergy Holdings. Αυτό σημαίνει ότι αν θελήσει να διαθέσει ένα επιπλέον 5% σε διψασμένα για αποδόσεις αμερικανικά funds θα μπορούσε κάλλιστα να εισπράξει περίπου 200 εκατ. ευρώ για επενδύσεις ή/και για μείωση του καθαρού δανεισμού. Είναι άλλωστε δεδομένο ότι η νέα (σε ηλικία) ηγεσία του Ομίλου θέλει να περιορίσει ακόμη περισσότερο τον δείκτη καθαρού δανεισμού προς προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη που σήμερα είναι στο 2,4. Η επόμενη κίνηση των αδελφών Στασινόπουλου θα είναι η «απλοποίηση» του Ομίλου για να τον καταστήσουν πιο εύληπτο, κατανοητό και ξεκάθαρο στα μάτια των ξένων διαχειριστών.
“Τρέχουν» οι μετοχές της βιομηχανίας στο ΧΑ
-Με κεκτημένη ταχύτητα από την έκδοση πενταετούς ομολόγου ύψους 350 εκατ. ευρώ που δρομολογεί, η Titan κατέγραψε άνοδο μεγαλύτερη του 3% και αναρριχήθηκε για πρώτη φορά πάνω από τα 57 ευρώ. Σε αυτό το πλαίσιο, η τσιμεντοβιομηχανία ετοιμάζει σειρά παρουσιάσεων προς Ευρωπαίους επενδυτές, επεκτείνοντας περαιτέρω το αποτύπωμά της στη Γηραιά Ήπειρο. Στο προσκήνιο, παράλληλα, επανήλθαν οι μετοχές του ομίλου Viohalco, με τη μετοχή της μητρικής να σπάει τα κοντέρ με ράλι 5,7% και να σταματά στα 12,6 ευρώ, που αποτελούν νέο ιστορικό υψηλό. Από το θετικό κλίμα επωφελήθηκε και η έτερη μετοχή του ομίλου, η ElvalHalcor, με άνοδο +2,2%, πλησιάζοντας εκ νέου τα 4,2 ευρώ. Αλλά και η φαρμακοβιομηχανία Lavipharm έπιασε το ψυχολογικό όριο του 1 ευρώ καθώς μετά το +5,7% της περασμένης Παρασκευής, η μετοχή έτρεξε με διψήφιο ρυθμό και συγκεκριμένα κατέγραψε άνοδο 14,5%, φτάνοντας στις παρυφές του 1,2 ευρώ και σε νέο υψηλό 3,5 ετών.
Η ελληνική τραπεζική εξαίρεση
-Από την αρχή του χρόνου ο δείκτης Eurostoxx Banks καταγράφει άνοδο +1,51%. Αντίθετα, ο ελληνικός τραπεζικός δείκτης εκτοξεύεται στο +15,5%, με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες να καταγράφουν εντυπωσιακές επιδόσεις. Η Εθνική προσφέρει απόδοση +7,12%, η Alpha Bank +7,16%, η PiraeusBank +19,30% και η Eurobank +15,10%. Δεν είναι άσχημες οι αποδόσεις για διάστημα 3 εβδομάδων ούτε φυσικά του Γενικού Δείκτη (+6,8%) ο οποίος επηρεάζεται κατά 35% από τις 4 συστημικές τράπεζες. Είναι προφανές ότι το αφήγημα της «επιστροφής στην κανονικότητα» για τον τραπεζικό κλάδο έχει αντικαταστήσει το προηγούμενο αφήγημα του «ελληνικού ρίσκου», ενώ η αναβάθμιση του ΧΑ σε developed market από τον MSCI αναμένεται να προσελκύσει επιπλέον ρευστότητα. Οι διεθνείς οίκοι -UBS, Goldman Sachs, Bank of America- αναθεωρούν ανοδικά τις τιμές-στόχους, αναγνωρίζοντας ότι οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές παρά το ράλι. Αντίθετα, οι ευρωπαϊκές τράπεζες αντιμετωπίζουν διαφορετικά προβλήματα: επιβράδυνση της γερμανικής βιομηχανίας, αβεβαιότητες στην αγορά ακινήτων και αυξημένη ρυθμιστική πίεση. Προς το παρόν, οι ελληνικές τράπεζες αποτελούν το success story του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού τοπίου.
Νέα Υόρκη καλεί Τόκιο
-Τα προβλήματά τους δεν είναι ίδια. Η στόχευσή τους ωστόσο συμπίπτει. Γι’ αυτό συμμάχησαν. Η απότομη ανατίμηση του ιαπωνικού γεν +1% στα επίπεδα των 154 ανά δολάριο αποκαλύπτει μια σημαντική στροφή στη νομισματική πολιτική. Για πρώτη φορά από το 2011, οι ΗΠΑ εμφανίζονται διατεθειμένες να συντονίσουν τις κινήσεις τους στις αγορές συναλλάγματος με το Τόκιο, σηματοδοτώντας κάτι περισσότερο από τεχνική παρέμβαση. Η κεντρική τράπεζα της Ιαπωνίας έχει προσπαθήσει πολλές φορές να σταματήσει την αδυναμία του γεν. Οι παρεμβάσεις του 2022 (140-145 επίπεδα) και του 2024 (153-160 ζώνη) είχαν προσωρινά αποτελέσματα. Τώρα όμως, η πιθανή εμπλοκή της FED αλλάζει τα δεδομένα. H Νέα Υόρκη δεν υπερασπίζεται απλώς το γεν. Ελέγχει την υποχώρηση του δολαρίου. Η στρατηγική αυτή συνδέεται με την προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να διευκολύνει τις αμερικανικές εξαγωγές χωρίς να προκαλέσει απότομη αναταραχή. Ωστόσο, οι κίνδυνοι είναι υπαρκτοί. Ένα ισχυρότερο γεν απειλεί να ανατρέψει τα carry trades που έχουν χτιστεί στη χαμηλή απόδοση των ιαπωνικών ομολόγων. Η ξαφνική εκκαθάριση αυτών των θέσεων τον Ιούλιο-Αύγουστο 2024 προκάλεσε πανικό στις αγορές. Το επίπεδο των 150 γεν ανά δολάριο αποτελεί κρίσιμο όριο. Κάτω από αυτό, πολλά funds θα αναγκαστούν να αναπροσαρμόσουν την έκθεσή τους, ενώ οι ιαπωνικοί θεσμικοί επενδυτές θα ανακαλύψουν ότι τα ξένα τους χαρτοφυλάκια έχουν χάσει σημαντική αξία σε γεν. Η συντονισμένη παρέμβαση δεν αποτελεί μόνο νομισματική τακτική. Είναι πολιτική δήλωση για μια νέα φάση στη διαχείριση του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, όπου το Τόκιο ανακτά διαπραγματευτική δύναμη και η Ουάσιγκτον αποδέχεται χαμηλότερο δολάριο ως εργαλείο ανάπτυξης.
Πηγή: www.newmoney.gr
Ο λογιστής κουμπάρος…
-Το να έχεις παντρέψει έναν άνθρωπο ειδικά όταν είναι πολιτικός και μάλιστα από την Κρήτη σας λέω με απόλυτη ειλικρίνεια μπορεί και να μη σημαίνει και τίποτα. Υπό την έννοια ότι οι κουμπαριές ακόμα και στους κοινούς θνητούς πολλές φορές αποτυπώνουν φιλίες συγκυριακές και τίποτα παραπάνω. Υπ’ αυτή την έννοια λοιπόν ο προφυλακισμένος για απάτες ΟΠΕΚΕΠΕ λογιστής-κουμπάρος του Ανδρουλάκη που βρέθηκε ότι έπαιζε 700.000 ευρώ στον τζόγο για να ξεπλύνει πιθανώς χρήματα δεν θα αποτελούσε κανένα θέμα για τον Ανδρουλάκη. Έλα όμως που ο ίδιος… τον έτρωγε και έκανε δηλώσεις γιατί ο μακαρίτης Κωνσταντίνος Μητσοτάκης «είχε παντρέψει τον αδελφό του Φραπέ το 2004». Ο οποίος Φραπές ακόμα απ’ ό,τι γνωρίζω δεν έχει κατηγορηθεί από τις αρμόδιες αρχές. Απλά το αφήνω εδώ αυτό για να μην πέσει.
Ο Παπαδήμος στο Προεδρικό
-Συνεχίζεται ο κύκλος των επαφών του Προέδρου Τασούλα με τους πρώην πρωθυπουργούς τις επόμενες μέρες. Έτσι, μετά τον Καραμανλή και τον ΓΑΠ που προηγήθηκαν, σειρά παίρνει αυτή την Παρασκευή ο Λουκάς Παπαδήμος. Με τον νέο μήνα θα προγραμματιστούν και τα ραντεβού με τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά, οι οποίοι επί της αρχής έχουν αποδεχθεί την πρόσκληση που τους έγινε.
Οι περιφερειάρχες στο Μαξίμου
-Ο Κ.Μ συνεχίζει τις… βουκολικές συναντήσεις του, αυτή τη φορά με θέμα την ευλογιά, και προσκεκλημένους τέσσερις περιφερειάρχες, στις περιφέρειες των οποίων εντοπίζεται κατά βάση το πρόβλημα. Στη σύσκεψη θα μετάσχουν ο Κουρέτας της Θεσσαλίας, η Αηδονά της Κεντρικής Μακεδονίας, ο Τοψίδης της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και ο Φαρμάκης της Δυτικής Ελλάδας, ενώ θα έρθει και ο Καχριμάνης της Ηπείρου ως ένα καλό παράδειγμα κτηνοτροφικής περιφέρειας που μηδένισε τα κρούσματα με σωστή εφαρμογή των μέτρων. Πρέπει να σας πω πάντως ότι το… μεγάλο ματς είναι μεταξύ του Κουρέτα και του πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Χαράλαμπου Μπιλλίνη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του υπουργείου για την ευλογιά. Την άλλη εβδομάδα θα γίνει και ειδική συνάντηση του Κ.Μ με τους κτηνοτρόφους.
Kepler Cheuvreux κατά Coca Cola 3Ε για το deal στην Αφρική - Καταστρέφει αξία για τους μετόχους
-Πριν από μια βδομάδα, η γενική συνέλευση των μετόχων της Coca Cola 3E έδωσε, με μεγάλη πλειοψηφία, την έγκρισή της για τη συμφωνία εξαγοράς του 75% της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) την οποία η διοίκηση παρουσίασε ως μια στρατηγική κίνηση 2,2 δισ. ευρώ που αλλάζει το μέγεθος αλλά και τον «γεωγραφικό χάρτη» της εισηγμένης. Από τότε, η μετοχή της Coca Cola προσπαθεί απεγνωσμένα να βρει επαφή με την τιμή των 45 ευρώ, χωρίς μεγάλη επιτυχία. Ο «ένοχος» φαίνεται πως έρχεται από τη Γαλλία. Ο επενδυτικός Οίκος Kepler Cheuvreux υποβάθμισε σε «Reduce» τη μετοχή της Coca Cola, γιατί -με απλά λόγια- θεωρεί ότι πίσω από τη λάμψη της εξαγοράς της CCBA, κρύβεται μια συναλλαγή που καταστρέφει αξία για τους μετόχους, από την πρώτη μέρα. Με απόδοση επενδυμένου κεφαλαίου 5,7% η 3Ε θα πληρώσει κόστος κεφαλαίου 12%. Η διοίκηση της 3Ε στοιχηματίζει σε διπλασιασμό των λειτουργικών της περιθωρίων ο οποίος όμως για να επιτευχθεί απαιτεί χρόνια καλής εκτέλεσης, σε αφιλόξενο έδαφος. Η Kepler Cheuvreux θεωρεί ότι η αφρικανική πραγματικότητα είναι σκληρή. Η οργανική ανάπτυξη 7% συρρικνώνεται σε 3% έως4% μετά τις συναλλαγματικές διορθώσεις, οι τοπικοί ανταγωνιστές θα προκαλέσουν απώλεια μεριδίων στη Νότια Αφρική, τα συνεχή blackouts θα εκτροχιάσουν την εφοδιαστική αλυσίδα, ενώ οι Αφρικανοί καταναλωτές δείχνουν μηδενική ανοχή σε premium τιμολόγηση. Η υπόσχεση για τους Γάλλους γίνεται δύσκολα πιστευτή όταν το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών υποχωρεί και η τιμολογιακή ευαισθησία εκτοξεύεται. Η Kepler Cheuvreux είναι μάλλον θυμωμένη για τις χρηματικές αποδόσεις της Coca Cola 3E. Οι επαναγορές μετοχών πάγωσαν προς όφελος «σταδιακής απομόχλευσης», κάτι που η Kepler θεωρεί απλό ευφημισμό για τις περιορισμένες επιστροφές στους μετόχους. Ο ισολογισμός παραμένει ισχυρός, αλλά η ευελιξία περιορίζεται. Κατά τους αναλυτές της Kepler Cheuvreux η εξαγορά της CCBA μπορεί να αποδειχθεί στρατηγικά σωστή σε μια δεκαετία. Το ερώτημα είναι αν οι μέτοχοι έχουν την υπομονή να περιμένουν.
Το σχέδιο Μπάκου – Καϋμενάκη για τη Δούρος
-Στην επόμενη φάση μπήκε το σχέδιο επανεκκίνησης και αξιοποίησης της «Δούρος» από τις οικογένειες Μπάκου – Καϋμενάκη. Η είσοδος νέων επενδυτών στη γνωστή πατραϊκή εταιρεία και συγκεκριμένα των Νίκου Μπάκου και Αλεξάνδρα Καϋμενάκη, παιδιά των Δημήτρη Μπάκου και Γιάννη Καϋμενάκη (Credia Bank, Aktor κ.ά.) έγινε με την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 2,1 εκατ. ευρώ με ιδιωτική τοποθέτηση και παράλληλη κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Οι νέοι μέτοχοι μέσω της εταιρείας COSMOS DEVELOPMENTS ΑΕ (στην οποία ο Ν. Μπάκος είναι πρόεδρος και CEO και η Αλ. Καϋμενάκη Αντιπρόεδρος) απέκτησαν περί το 64% της Δούρος και ήδη έχουν ξεκινήσει οι διεργασίες για να πραγματοποιηθεί η αναδιάρθρωση και η άμεση εξόφληση τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας. Το βήμα αυτό είναι απόλυτα απαραίτητο για να καταστεί εφικτή η ρύθμιση και εξόφληση και των υποχρεώσεων σε ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ και ήδη υπάρχει η σχετική κινητικότητα στο ΓΕΜΗ. Με βάση τα τελευταία στοιχεία (Απρίλιος 2025), η Δούρος είχε στο τέλος του 2024 βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια άνω των 6 εκατ. ευρώ, φορολογικές υποχρεώσεις 2,1 εκατ. ευρώ και υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς πάνω από 1,28 εκατ. ευρώ. Το επενδυτικό σχέδιο στη βάση της εξυγίανσης της Δούρος διαμόρφωσε και ολοκλήρωσε η «Σιούφας & Συνεργάτες» και στην αγορά θεωρείται βέβαιο πως η Δούρος θα αποτελέσει όχημα για την προσθήκη και ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων από τους νέους μετόχους της, με έμφαση στο real estate, διατηρώντας και τον παραδοσιακό της ένδυσης, ενώ μένει να φανεί εάν τελικά αυτή η νέα διαδρομή θα περάσει και από την επιστροφή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο, καθώς η Δούρος δεν διαπραγματεύεται πλέον στο Χ.Α..
Νέα παράταση για το κτηματολόγιο
-Θα έλεγε κανείς ότι τέσσερις μήνες μπροστά σε ολόκληρες δεκαετίες δεν είναι τίποτα. Ωστόσο, η νέα παράταση για την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης και τη λειτουργία του συνόλου των κτηματολογικών γραφείων απλώς επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για το πιο σύνθετο έργο που έχει αναλάβει ποτέ η δημόσια διοίκηση. Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, η ολοκλήρωση του «φαραωνικού» έργου που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης μετατίθεται χρονικά έως τις 30 Απριλίου 2026, ενώ ήταν να έχει ολοκληρωθεί 31 Δεκεμβρίου 2025. Παράλληλα, το ορόσημο RRF_345, που αφορά το κτηματολόγιο, αφαιρείται από την επόμενη ευρωπαϊκή αξιολόγηση, ώστε να μετακινηθεί σε μεταγενέστερη φάση χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ροή των εκταμιεύσεων. Άλλωστε, τα ποσοτικά σκέλη της κτηματογράφησης φαίνεται ότι έχουν ουσιαστικά κλείσει. Αυτό που φέρεται να απομένει είναι το δύσκολο τελευταίο μίλι της διοικητικής μετάβασης: να λειτουργήσουν πλήρως τα εναπομείναντα κτηματολογικά γραφεία, να ανοίξουν όλα τα υποκαταστήματα και, κυρίως, να κλείσουν οριστικά 223 παλαιά υποθηκοφυλακεία.
Το "κόστος" του λουκέτου
-Το πραγματικό κόστος του «λουκέτου» της Tupperware Hellas αρχίζει να βγαίνει στην επιφάνεια, καθώς η ελληνική θυγατρική βρίσκεται στο τελικό στάδιο εκκαθάρισης μετά την κατάρρευση της μητρικής και την υπαγωγή της στο Chapter 11 στις ΗΠΑ. Στην πρώτη φάση, που αφορούσε την παύση λειτουργίας του εργοστασίου στη Θήβα το 2023, το κόστος παύσης δραστηριότητας, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι αποζημιώσεις των 134 εργαζομένων, ανήλθε σε 7,3 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, ο εκκαθαριστής προβλέπει ακόμη περίπου 1,2 εκατ. ευρώ για τις τελικές αποζημιώσεις του περιορισμένου πυρήνα προσωπικού που διατηρήθηκε για την εμπορική λειτουργία και τη διαχείριση της εκκαθάρισης. Υπενθυμίζεται ότι περίπου έναν χρόνο πριν είχε αποφασιστεί η λύση και θέση της εταιρείας σε εκκαθάριση, ανοίγοντας τον δρόμο για το οριστικό τέλος της παρουσίας της Tupperware στην ελληνική αγορά. Εν τω μεταξύ, η χρήση του 2024 ήταν βαθιά ζημιογόνα, κυρίως από τις εκτεταμένες απομειώσεις παγίων, απαιτήσεων και αποθεμάτων. Οι ζημιές μετά φόρων εκτοξεύτηκαν στα 5,68 εκατ. ευρώ, έναντι σχεδόν μηδενικού αποτελέσματος το 2023. Ο κύκλος εργασιών σχεδόν υποδιπλασιάστηκε, πέφτοντας στα 9,97 εκατ. ευρώ από 18,45 εκατ. ευρώ.
Ο early validator Οικονόμου και η στροφή προς την Κίνα
-Η εμφάνιση του Γιώργου Οικονόμου σε τελετή υπογραφής ναυπήγησης LNG Carriers στην Κίνα δεν είναι επικοινωνιακή λεπτομέρεια. Είναι κίνηση με σαφή ανάγνωση κύκλου και κόστους. Για έναν πλοιοκτήτη που έχτισε την TMS Cardiff Gas πάνω στην κορεατική ναυπηγική βιομηχανία, το άνοιγμα στη Hudong-Zhonghua δεν είναι σύμπτωση αλλά επιλογή. Η παραγγελία έως έξι LNG carriers 174.000 cbm, με παραδόσεις από το 2028, έρχεται σε μια φάση όπου τα κορεατικά ναυπηγεία είναι ουσιαστικά κλειστά και οι τιμές έχουν παγιωθεί πάνω από τα 250 εκατ. δολάρια. Η Κίνα προσφέρει το ίδιο μέγεθος, παρόμοια τεχνικά χαρακτηριστικά και σημαντικά χαμηλότερο κόστος. Σε όρους Wall Street: margin protection πριν από τον επόμενο κύκλο. Εξασφαλίζει ότι το κόστος αγοράς είναι χαμηλό, άρα το πιθανό περιθώριο κέρδους από ναύλους ή μελλοντική πώληση του πλοίου παραμένει υψηλό ακόμα και αν οι τιμές της αγοράς κινούνται αργότερα διαφορετικά. Το timing είναι το κλειδί. Ο Οικονόμου δεν κυνηγά τη σημερινή tight αγορά. Τοποθετείται στο 2028, όταν η προσφορά νέας χωρητικότητας θα έχει απορροφηθεί από μακροπρόθεσμα LNG projects και η αγορά θα απαιτεί σύγχρονα, αποδοτικά πλοία. Το στοίχημα δεν είναι ο ναύλος της επόμενης διετίας, αλλά η αξία του asset στο τέλος της δεκαετίας. Υπάρχει και το μήνυμα προς την αγορά: τα κινεζικά ναυπηγεία περνούν στο «premium» LNG παιχνίδι. Ice-class, GTT containment και παραδόσεις σε βάθος χρόνου συνθέτουν ένα πακέτο που μέχρι πρόσφατα θεωρείτο αποκλειστικό προνόμιο της Κορέας. Ο Οικονόμου λειτουργεί ως early validator αυτής της μετάβασης.
Ο D.F. Sarakakis και το timing που πληρώνει
-Στη Wall Street το λένε απλά: sell into strength. Και κάπως έτσι διαβάζεται και η κίνηση της Ionic Tankers του Δημήτρη-Φρανκ Σαρακάκη, με την πώληση του Ionic Artemis. Ως καθαρό asset play, καλοζυγισμένο και χωρίς θόρυβο. Η πώληση του 15ετούς aframax έναντι 35,6 εκατ. δολαρίων δεν αλλάζει τον χάρτη της αγοράς, αλλά λέει πολλά για το πώς σκέφτεται η εταιρεία. Ο D.F.S, δεν είναι από τους Έλληνες πλοιοκτήτες που «ξεφορτώνουν» μαζικά όταν οι τιμές ανεβαίνουν. Αντιθέτως, περιμένει και έκανε σωστά. Οι τιμές των second hand aframax κινούνται ανοδικά, με την αγορά να σφίγγει από τις κυρώσεις και το διαθέσιμο tonnage να λιγοστεύει. Όταν πάνω από το ένα τέταρτο του παγκόσμιου στόλου είναι ουσιαστικά εκτός δυτικού παιχνιδιού, τα παλιά πλοία με «καθαρό» ιστορικό αποκτούν ξανά αξία. Αυτό ακριβώς διάβασε η Ionic. Το Ionic Artemis ήταν το πιο ηλικιωμένο κομμάτι ενός πακέτου που αγοράστηκε από τη Mitsubishi το 2018. Τότε, ήταν το «βαρίδι» της τετράδας. Σήμερα, έγινε ευκαιρία. Με αποτίμηση κοντά από τα benchmarks της αγοράς, η εταιρεία κλείδωσε υπεραξία χωρίς να αλλάξει στρατηγική. Η Ionic παίζει long term παιχνίδι. Ανανεώνει στόλο, προσθέτει σύγχρονα πλοία και πουλά μόνο όταν το timing είναι ιδανικό, όχι όταν το ζητά το κλίμα. Για τους αναλυτές της αγοράς, αυτό μεταφράζεται σε πειθαρχία κεφαλαίου.
Ο Αντώνης Παπαδημητρίου και η αέναη ελληνική ναυτιλιακή ευφυΐα
-Σε πρόσφατη εκδήλωση στο Ίδρυμα Ευγενίδου ο Αντώνης Παπαδημητρίου, πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, ανέδειξε το μόνιμο αποτύπωμα του Έλληνα ναυτιλιακού επιχειρηματία που δημιουργείται από τη γνώση, τον έλεγχο της πληροφορίας και την αξεπέραστη προσαρμοστικότητα. Όπως τόνισε, η ελληνική ναυτιλία χτίζει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα αιώνες τώρα πάνω στην κατανόηση κάθε παράγοντα που επηρεάζει την εμπορική εκμετάλλευση του πλοίου. Από την προεπαναστατική εποχή μέχρι τις σύγχρονες μέρες, η ικανότητα των Ελλήνων καραβοκύρηδων να ελέγχουν πληροφορίες και να παίρνουν στρατηγικές αποφάσεις παραμένει αναλλοίωτη. Δεν παρέλειψε να επισημάνει την προσαρμοστικότητα στις τεχνολογικές αλλαγές, αναφέροντας χαρακτηριστικά παραδείγματα, όπως η μετάβαση από το ιστίο στον ατμό και η απόκτηση των πρώτων αμερικανικών πλοίων τύπου Liberty. Η ιστορία δείχνει ότι η ελληνική ναυτιλία δεν φοβάται την αλλαγή, την αγκαλιάζει και την αξιοποιεί προς όφελός της. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη γεωγραφική ευφυΐα της ελληνικής ναυτιλίας: από τις ναυτιλιακές μητροπόλεις του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης μέχρι την ανάδειξη του Πειραιά ως διαχειριστικού κέντρου, η ελληνική παρουσία είναι πλέον παγκόσμια, σε όλα τα μήκη και πλάτη της θάλασσας.
Η νέα εποχή του Nammos στο Ντουμπάι ενώ έρχεται το Λονδίνο
-Και από τις big business της ναυτιλίας στις big business των clubs και συγκεκριμένα στο Nammos, το οποίο μετά από επτά χρόνια λειτουργίας στο Ντουμπάι -και αφού έκλεισε λίγους μήνες για την αναγκαία ανακαίνιση- άνοιξε και πάλι τις πύλες του. Τα δύο πάρτι που έγιναν την παραμονή με τον σταρ της Latin Maluma και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς με τον dj Pawsa, γέμισαν ασφυκτικά τους εξωτερικούς χώρους (βοηθούσε ο καιρός) ενώ οι συνολικές εισπράξεις των δύο ημερών έφτασαν τα 5.000.000 ευρώ. Σε τρεις μήνες ανοίγει το Nammos στο Λονδίνο, σε κτήριο στο Mayfair.
Η Μαρίνα Αρετσούς, η δήμαρχος και οι Αλυκές…
-Η δήμαρχος Καλαμαριάς βγήκε στους δρόμους και διένειμε «ενημερωτικά φυλλάδια» στους συμπολίτες της, καλώντας τους να «συστρατευθούν» κατά της αξιοποίησης της Μαρίνας Αρετσούς. Η ξαφνική μεταστροφή της δημάρχου προκαλεί αμηχανία σε όσους γνωρίζουν τα παρασκήνια των συζητήσεων και των διαπραγματεύσεων που έχουν προηγηθεί. Αξιόπιστες πηγές αναφέρουν ότι, πολύ πρόσφατα, η ίδια δήμαρχος είχε συνάντηση με το υπουργείο Οικονομικών και έθεσε 3 συγκεκριμένα αιτήματα όσον αφορά τον διαγωνισμό για την αξιοποίηση της μαρίνας. Η διοίκηση του Υπερταμείου αποδέχθηκε όλα τα αιτήματα, με την ίδια τη δήμαρχο να εκφράζει «έκπληξη» για την ευκολία με την οποία ικανοποιήθηκαν οι θέσεις της. Η αιφνίδια αλλαγή στάσης που ακολούθησε, με τη διανομή φυλλαδίων για την κινητοποίηση των κατοίκων, πιθανόν να εξυπηρετεί άλλους σκοπούς ή να μεσολάβησε κάτι που την έκανε να μεταβάλλει άποψη και δεν γνωρίζουμε. Πληροφορίες από την αγορά της Θεσσαλονίκης υποστηρίζουν ότι δημιουργείται θόρυβος -όχι για τη μαρίνα αλλά- για την… ιδιωτικοποίηση των Αλυκών που επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη. Σημειώστε πως η Μαρίνα Αρετσούς βρίσκεται σε κατάσταση απαξίωσης και εγκατάλειψης εδώ και πολλά χρόνια. Το Υπερταμείο ανέλαβε την αναβάθμισή της, ξεκίνησε διαγωνισμό για να την απεγκλωβίσει από το τέλμα.
O… καλός μας ο καιρός φέρνει φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα
-Η τιμή χονδρικής στην ηλεκτρική ενέργεια στην Ελλάδα κατέγραψε μια εντυπωσιακή πτώση κατά το πρώτο 15νθήμερο του Ιανουαρίου, έπεσε στα 97,98 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Η μείωση κατά -11% σε σχέση με το αντίστοιχο 15νθήμερο του Δεκεμβρίου, αποτυπώνει με ακρίβεια πώς οι καιρικές συνθήκες (και οι επενδύσεις μας σε ΑΠΕ), επηρεάζουν άμεσα την ενεργειακή εξίσωση της χώρας. Η σημερινή τιμή ωστόσο αυξήθηκε και πάλι στα €137,69 (αύξηση +32% σε δύο μέρες) για δύο λόγους: Πρώτον, γιατί έπεσαν οι άνεμοι και, δεύτερον, γιατί έπεσε η θερμοκρασία και αυξήθηκε η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι σφοδροί άνεμοι που σάρωσαν την ελληνική επικράτεια στις αρχές του μήνα έχουν αναδείξει τα αιολικά πάρκα σε πρωταγωνιστές της ηλεκτροπαραγωγής. Παράλληλα, οι πρόσφατες βροχοπτώσεις έχουν ενισχύσει τη στάθμη των ταμιευτήρων, επιτρέποντας αυξημένη συμβολή από τις υδροηλεκτρικές μονάδες. Το αποτέλεσμα; Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ξεπέρασαν το 50% της συνολικής παραγωγής, με τα αιολικά μόνα τους να φτάνουν σε ορισμένες ημέρες το 58%. Όταν ο καιρός βοηθά, με ισχυρούς ανέμους και βροχές, περιορίζεται δραστικά η συμμετοχή των μονάδων φυσικού αερίου. Αντιθέτως, όταν πέφτουν οι θερμοκρασίες και αυξάνεται η ζήτηση για σταθερή και διαρκή παροχή ηλεκτρικού, οι μονάδες φυσικού αερίου καλύπτουν αμέσως το κενό. Στα καλά νέα είναι ότι η συμβολή του -πανάκριβου πλέον- λιγνίτη έχει περιοριστεί στο 5,63%.
Ολοταχώς προς τα 4 δισ. ευρώ η Cenergy Holdings
-Πριν από έναν μήνα, στις 17 Δεκεμβρίου, ο Όμιλος Viohalco ανακοίνωσε ένα mini placement μετοχών της θυγατρικής του Cenergy Holdings. Διατέθηκε το 1,72% του μετοχικού κεφαλαίου της Cenergy στα 15,8 ευρώ. Ο αμερικανικής καταγωγής αγοραστής του πακέτου ουδεμία δυσκολία είχε να αγοράσει €6,8/μτχ πάνω από την τιμή της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου του 2024 και €14/μτχ υψηλότερα από την προ 5ετίας τιμή. Η μικρή εκείνη συναλλαγή έδειξε ότι η Cenergy Holdings, όσο προχωρά η υλοποίηση του σχεδίου παραγωγικής μονάδας στο Maryland των ΗΠΑ, τόσο ελκυστικότερη θα γίνεται για τα αμερικανικά funds. Χθες, η Cenergy (+4,94% στα 18,68 ευρώ) έφτασε στην κεφαλαιοποίηση των 3,963 δισ. ευρώ. Η υπερήφανη «μαμά» Viohalco διαθέτει πλέον το 69,71% της Cenergy Holdings. Αυτό σημαίνει ότι αν θελήσει να διαθέσει ένα επιπλέον 5% σε διψασμένα για αποδόσεις αμερικανικά funds θα μπορούσε κάλλιστα να εισπράξει περίπου 200 εκατ. ευρώ για επενδύσεις ή/και για μείωση του καθαρού δανεισμού. Είναι άλλωστε δεδομένο ότι η νέα (σε ηλικία) ηγεσία του Ομίλου θέλει να περιορίσει ακόμη περισσότερο τον δείκτη καθαρού δανεισμού προς προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη που σήμερα είναι στο 2,4. Η επόμενη κίνηση των αδελφών Στασινόπουλου θα είναι η «απλοποίηση» του Ομίλου για να τον καταστήσουν πιο εύληπτο, κατανοητό και ξεκάθαρο στα μάτια των ξένων διαχειριστών.
“Τρέχουν» οι μετοχές της βιομηχανίας στο ΧΑ
-Με κεκτημένη ταχύτητα από την έκδοση πενταετούς ομολόγου ύψους 350 εκατ. ευρώ που δρομολογεί, η Titan κατέγραψε άνοδο μεγαλύτερη του 3% και αναρριχήθηκε για πρώτη φορά πάνω από τα 57 ευρώ. Σε αυτό το πλαίσιο, η τσιμεντοβιομηχανία ετοιμάζει σειρά παρουσιάσεων προς Ευρωπαίους επενδυτές, επεκτείνοντας περαιτέρω το αποτύπωμά της στη Γηραιά Ήπειρο. Στο προσκήνιο, παράλληλα, επανήλθαν οι μετοχές του ομίλου Viohalco, με τη μετοχή της μητρικής να σπάει τα κοντέρ με ράλι 5,7% και να σταματά στα 12,6 ευρώ, που αποτελούν νέο ιστορικό υψηλό. Από το θετικό κλίμα επωφελήθηκε και η έτερη μετοχή του ομίλου, η ElvalHalcor, με άνοδο +2,2%, πλησιάζοντας εκ νέου τα 4,2 ευρώ. Αλλά και η φαρμακοβιομηχανία Lavipharm έπιασε το ψυχολογικό όριο του 1 ευρώ καθώς μετά το +5,7% της περασμένης Παρασκευής, η μετοχή έτρεξε με διψήφιο ρυθμό και συγκεκριμένα κατέγραψε άνοδο 14,5%, φτάνοντας στις παρυφές του 1,2 ευρώ και σε νέο υψηλό 3,5 ετών.
Η ελληνική τραπεζική εξαίρεση
-Από την αρχή του χρόνου ο δείκτης Eurostoxx Banks καταγράφει άνοδο +1,51%. Αντίθετα, ο ελληνικός τραπεζικός δείκτης εκτοξεύεται στο +15,5%, με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες να καταγράφουν εντυπωσιακές επιδόσεις. Η Εθνική προσφέρει απόδοση +7,12%, η Alpha Bank +7,16%, η PiraeusBank +19,30% και η Eurobank +15,10%. Δεν είναι άσχημες οι αποδόσεις για διάστημα 3 εβδομάδων ούτε φυσικά του Γενικού Δείκτη (+6,8%) ο οποίος επηρεάζεται κατά 35% από τις 4 συστημικές τράπεζες. Είναι προφανές ότι το αφήγημα της «επιστροφής στην κανονικότητα» για τον τραπεζικό κλάδο έχει αντικαταστήσει το προηγούμενο αφήγημα του «ελληνικού ρίσκου», ενώ η αναβάθμιση του ΧΑ σε developed market από τον MSCI αναμένεται να προσελκύσει επιπλέον ρευστότητα. Οι διεθνείς οίκοι -UBS, Goldman Sachs, Bank of America- αναθεωρούν ανοδικά τις τιμές-στόχους, αναγνωρίζοντας ότι οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές παρά το ράλι. Αντίθετα, οι ευρωπαϊκές τράπεζες αντιμετωπίζουν διαφορετικά προβλήματα: επιβράδυνση της γερμανικής βιομηχανίας, αβεβαιότητες στην αγορά ακινήτων και αυξημένη ρυθμιστική πίεση. Προς το παρόν, οι ελληνικές τράπεζες αποτελούν το success story του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού τοπίου.
Νέα Υόρκη καλεί Τόκιο
-Τα προβλήματά τους δεν είναι ίδια. Η στόχευσή τους ωστόσο συμπίπτει. Γι’ αυτό συμμάχησαν. Η απότομη ανατίμηση του ιαπωνικού γεν +1% στα επίπεδα των 154 ανά δολάριο αποκαλύπτει μια σημαντική στροφή στη νομισματική πολιτική. Για πρώτη φορά από το 2011, οι ΗΠΑ εμφανίζονται διατεθειμένες να συντονίσουν τις κινήσεις τους στις αγορές συναλλάγματος με το Τόκιο, σηματοδοτώντας κάτι περισσότερο από τεχνική παρέμβαση. Η κεντρική τράπεζα της Ιαπωνίας έχει προσπαθήσει πολλές φορές να σταματήσει την αδυναμία του γεν. Οι παρεμβάσεις του 2022 (140-145 επίπεδα) και του 2024 (153-160 ζώνη) είχαν προσωρινά αποτελέσματα. Τώρα όμως, η πιθανή εμπλοκή της FED αλλάζει τα δεδομένα. H Νέα Υόρκη δεν υπερασπίζεται απλώς το γεν. Ελέγχει την υποχώρηση του δολαρίου. Η στρατηγική αυτή συνδέεται με την προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να διευκολύνει τις αμερικανικές εξαγωγές χωρίς να προκαλέσει απότομη αναταραχή. Ωστόσο, οι κίνδυνοι είναι υπαρκτοί. Ένα ισχυρότερο γεν απειλεί να ανατρέψει τα carry trades που έχουν χτιστεί στη χαμηλή απόδοση των ιαπωνικών ομολόγων. Η ξαφνική εκκαθάριση αυτών των θέσεων τον Ιούλιο-Αύγουστο 2024 προκάλεσε πανικό στις αγορές. Το επίπεδο των 150 γεν ανά δολάριο αποτελεί κρίσιμο όριο. Κάτω από αυτό, πολλά funds θα αναγκαστούν να αναπροσαρμόσουν την έκθεσή τους, ενώ οι ιαπωνικοί θεσμικοί επενδυτές θα ανακαλύψουν ότι τα ξένα τους χαρτοφυλάκια έχουν χάσει σημαντική αξία σε γεν. Η συντονισμένη παρέμβαση δεν αποτελεί μόνο νομισματική τακτική. Είναι πολιτική δήλωση για μια νέα φάση στη διαχείριση του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, όπου το Τόκιο ανακτά διαπραγματευτική δύναμη και η Ουάσιγκτον αποδέχεται χαμηλότερο δολάριο ως εργαλείο ανάπτυξης.
Πηγή: www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα