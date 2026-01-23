Eurobank: Γιατί επιμένει ο πληθωρισμός στην Ελλάδα – Τι ζητούν οι οίκοι αξιολόγησης

Η διεύρυνση της παραγωγικής βάσης αναδεικνύεται σε κρίσιμη προτεραιότητα, τόσο για την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού όσο και για μελλοντικές αναβαθμίσεις του αξιόχρεου