ΕΛΕΤΑΕΝ: Στα 5,7GW η αιολική ισχύς στο τέλος του 2025, θα ξεπεράσει τα 6,5GW τους επόμενους 18 μήνες

Κατά το 2025 συνδέθηκαν στο δίκτυο 76 νέες ανεμογεννήτριες συνολικής ισχύος 340 MW που αντιστοιχούν σε επενδύσεις συνολικού ύψος πάνω από 420 εκατ. ευρώ - Αυτό αποτελεί αύξηση 6,4% σε σχέση με το τέλος του 2024