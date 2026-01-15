Έρχεται το τέλος των σνίκερ; Τι «βλέπει» η BofA για Nike, Adidas, Puma

Κλείσιμο

Για σχεδόν δύο δεκαετίες, οι καταναλωτές αντικαθιστούσαν τα παραδοσιακά επίσημα παπούτσια με αθλητικά, τα οποία φορούσαν παντού, από τα αεροδρόμια μέχρι τα πολυτελή εστιατόρια και ακόμη και στο γραφείο.Αυτή η τάση ευνόησε μάρκες όπως οι Adidas AG, Nike Inc. και Puma SE, οι οποίες εκμεταλλεύτηκαν τις νέες προτιμήσεις των καταναλωτών, προσφέροντας άνετα και κομψά παπούτσια που μπορούσαν να φορεθούν τόσο σε αθλητικές δραστηριότητες, όσο και στην καθημερινότητα. Παράλληλα, η αυξανόμενη ζήτηση στήριξε την ταχεία ανάπτυξη νεότερων εταιρειών, όπως οι Hoka και On Holding AG, οι οποίες εμφανίστηκαν μετά την οικονομική κρίση και κατέκτησαν γρήγορα αξιοσημείωτη δημοτικότητα.Σήμερα, ωστόσο, η προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης στον κλάδο των αθλητικών υποδημάτων τίθεται υπό αμφισβήτηση. Οι αναλυτές της Bank of America, υπό την ηγεσία του Τιερί Κότα, δημοσίευσαν πρόσφατα μια αναλυτική έκθεση 61 σελίδων, στην οποία επισημαίνουν ότι οι προοπτικές ανάπτυξης για τις κυρίαρχες αθλητικές μάρκες εμφανίζονται πλέον περιορισμένες.Η ανάλυση δείχνει ότι ο τομέας των αθλητικών ειδών γνώρισε συνεχή ανάπτυξη για περίπου δύο δεκαετίες, με αποτέλεσμα τα αθλητικά παπούτσια να αυξήσουν σημαντικά το μερίδιό τους στις παγκόσμιες πωλήσεις υποδημάτων, από λιγότερο από το 25% σε πάνω από το 50%. Η τάση αυτή ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο κατά την περίοδο της πανδημίας, όταν εκατομμύρια εργαζόμενοι άρχισαν να εργάζονται εξ αποστάσεως. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι, καθώς ο κλάδος έχει πλέον φτάσει σε υψηλό επίπεδο ωρίμανσης και η ταχεία ανάπτυξη της ζήτησης έχει επιβραδυνθεί σημαντικά, οι προοπτικές για περαιτέρω αύξηση των εσόδων των αθλητικών εταιρειών είναι περιορισμένες.Οι αναλυτές της Bank of America αναθεώρησαν την εκτίμηση για την επενδυτική αξία της μετοχής της Adidas. Η προηγούμενη θετική εκτίμηση αντικαταστάθηκε από μια αρνητική, με αποτέλεσμα η μετοχή να θεωρείται πλέον μία από τις λιγότερο ελκυστικές στον κλάδο των αθλητικών ειδών.Η άποψη των αναλυτών ότι η ζήτηση για αθλητικά παπούτσια έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της προκάλεσε αντιδράσεις από άλλους ειδικούς του κλάδου, οι οποίοι θεωρούν ότι η τάση για casual υποδήματα εξακολουθεί να παρουσιάζει δυναμική ανάπτυξης. Ο Ματ Πάουελ, μακροχρόνιος αναλυτής και σύμβουλος στη συμβουλευτική εταιρεία Spurwink River, δημοσίευσε στο LinkedIn ένα άρθρο της Barron’s σχετικά με την έρευνα και τόνισε ότι «δεν υπάρχουν δεδομένα που να επιβεβαιώνουν αυτή την εκτίμηση».Οι μετοχές της Adidas κατέγραψαν πτώση 7,6% την Τρίτη μετά την υποβάθμιση. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας σημείωσε μερική ανάκαμψη, χωρίς ωστόσο να επανέλθει στα επίπεδα πριν την πτώση.«Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα αθλητικά παπούτσια αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% των συνολικών πωλήσεων υποδημάτων», σύμφωνα με την Μπεθ Γκόλντστιν, αναλύτρια της Circana στη Νέα Υόρκη.«Η αγορά των αθλητικών παπουτσιών είναι μεγαλύτερη από ποτέ», λέει η Γκόλντστιν. «Δεν πρόκειται απλώς για μια τάση για casual ένδυση, αλλά για βασική προτίμηση των καταναλωτών».Μέχρι τον Νοέμβριο του 2025, οι πωλήσεις αθλητικών παπουτσιών αυξήθηκαν κατά 4%, ενώ η υπόλοιπη αγορά μόδας κατέγραψε πτώση 3%, σύμφωνα με το Bloomberg.Παρά την ισχυρή ζήτηση, οι κατασκευαστές αθλητικών παπουτσιών βρέθηκαν αντιμέτωποι με σημαντικές προκλήσεις μετά την πανδημία. Οι απότομες μεταβολές στις προτιμήσεις των καταναλωτών, η επιβράδυνση της ζήτησης στην κινεζική αγορά, καθώς και οι πιέσεις από τους αμερικανικούς δασμούς, επηρέασαν αρνητικά τις επιδόσεις του κλάδου. Ενδεικτικά, η μετοχή της Adidas έχει υποχωρήσει κατά 33% σχεδόν τον τελευταίο χρόνο, ενώ ακόμη και η On Holding κατέγραψε απώλειες άνω του 10%, παρά τη συνεχιζόμενη αύξηση των εσόδων της.«Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η τάση του casual ντυσίματος υποχωρεί», αναφέρει ο Πούναμ Γκόγιαλ, αναλυτής της Bloomberg Intelligence. Όπως σημειώνει, η ζήτηση έχει επιστρέψει σε πιο φυσιολογικά επίπεδα μετά την έντονη αύξηση που καταγράφηκε την περίοδο της πανδημίας.