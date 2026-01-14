Χρηματιστήριο: Comeback στα υψηλά 16 ετών, πάνω από τις 2.200 μονάδες ο Γενικός Δείκτης
Στα επίπεδα Ιανουαρίου 2010 η εγχώρια αγορά - Εκρηκτικό ράλι 8% για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Αντιστρόφως ανάλογη πορεία για ΕΤΕ και Alpha Bank - Μία ανάσα από τα 9 ευρώ η HELLENiQ ENERGY
Πρόσκαιρη αποδείχθηκε η διόρθωση του ελληνικού χρηματιστηρίου, το οποίο συνεχίζει να τελεί υπό την ευεργετική επίδραση του January Effect. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης να «κλειδώνει» την παρουσία του πάνω από τις 2.200 μονάδες, ανανεώνοντας το υψηλό 16ετίας. Το rotation στους τίτλους που πρωταγωνιστούν είναι εκείνο που συντηρεί το ΧΑ στον «δρόμο» των ρεκόρ.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (14/1), ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 13,02 μονάδες ή +0,59% και έκλεισε στις 2.219,32 μονάδες, έχοντας κινηθεί μεταξύ των 2.202,56 (χαμηλό ημέρας) και των 2.222,81 μονάδων (υψηλό ημέρας). Το επόμενο ορόσημο εντοπίζεται στις 11 Ιανουαρίου 2010 και τις 2.315,31 μονάδες. Τα κέρδη του ΧΑ στις πρώτες οκτώ συνεδριάσεις του 2026 αγγίζουν το +4,65% και τα αντίστοιχα των τραπεζών ξεπερνούν το +11%.
Απόλυτη πρωταγωνίστρια της σημερινής συνεδρίασης ήταν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία κατέγραψε «εκρηκτικό» ράλι της τάξης του +8%, υπερβαίνοντας τα 27 ευρώ για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο του 1999. Σημείωνε ισχυρή άνοδο από την έναρξη των σημερινών συναλλαγών, αλλά μετά την έκθεση της Santander που ξεκίνησε την κάλυψη της μετοχής, πάτησε κι άλλο «γκάζι». Ο ισπανικός οίκος δίνει τιμή στόχο 49 ευρώ, 90% πάνω από τα σημερινά επίπεδα, και σύσταση «υπεραπόδοση» (outperform).
Μεταξύ της ΕΤΕ και της Alpha Bank ισορρόπησε ο τραπεζικός τομέας. Η πρώτη ξεχώρισε λόγω των κερδών της, φτάνοντας στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων 10 και πλέον ετών (Νοέμβριος 2015). Η δεύτερη διόρθωσε σημαντικά και περιόρισε τις ανοδικές τάσεις του κλάδου. Η HELLENiQ ENERGY συνέχισε να κινείται στον «αστερισμό» του πετρελαϊκού αγωγού Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας (Vardax) και πλέον «βλέπει» με αξιώσεις τα 9 ευρώ, για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο του 2019. Τέλος, η Dimand «αναρριχήθηκε» σε υψηλό άνω των δύο ετών, μετά τις πληροφορίες που διακινήθηκαν σχετικά με το χθεσινό mega πακέτο της Dimand αξίας άνω του 1 εκατ. ευρώ, το οποίο απέκτησε η Ελλάκτωρ.
Στις πρόσφατες εξελίξεις που προσελκύουν το επενδυτικό ενδιαφέρον, ζήτηση ρεκόρ ύψους άνω των 51 δισ. ευρώ προσέλκυσε χθες το νέο 10ετές κρατικό ομόλογο, υπερκαλύπτοντας την προσφορά κατά τουλάχιστον 12 φορές και επιτρέποντας στο Ελληνικό Δημόσιο να συγκεντρώσει 4 δισ. ευρώ με απόδοση 3,47%. Η συναλλαγή υποστηρίχθηκε από μία διαφοροποιημένη βάση επενδυτών, ενώ σημαντική συμμετοχή είχαν οι τράπεζες και τα hedge funds. Μετά την έκδοση, η Ελλάδα έχει ήδη καλύψει περίπου το 50% του συνολικού δανεισμού που έχει προγραμματίσει για το 2026.
Στο επίκεντρο παραμένει ο ΑΔΜΗΕ λόγω της προγραμματισμένης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του newmoney, η κεφαλαιακή ενίσχυση του διαχειριστή θα πραγματοποιηθεί με δύο διαδοχικές αυξήσεις και αναμένεται να «ξεκλειδώσει» το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους περίπου 6 δισ. ευρώ. Το Δημόσιο αναμένεται να οριστικοποιήσει έως τα τέλη Ιανουαρίου τη στάση του για τη χρηματοδότηση.
Νέα πτώση στη Wall Street – Μεικτά πρόσημα στην Ευρώπη
Διόρθωσαν χθες οι αμερικανικές μετοχές από τα ιστορικά υψηλά τους, με την προσοχή των traders να είναι στραμμένη στα εταιρικά αποτελέσματα, αλλά και στις παρεμβάσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο γεωπολιτικό πεδίο και στη νομισματική πολιτική που ακολουθεί η Fed. Πτωτικές τάσεις επικρατούν και σήμερα στη Wall Street, με τους βασικούς δείκτες να κινούνται μεταξύ -0,2% και -0,9% υπό το «βάρος» των νέων στοιχείων για την αμερικανική οικονομία, αλλά και των αποτελεσμάτων ορισμένων μεγάλων τραπεζών.
Μεικτή εικόνα παρουσιάζουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τα χθεσινά στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, ενώ οι ανησυχίες σχετικά με την έρευνα για τον πρόεδρο της Fed Τζερόμ Πάουελ έχουν προς το παρόν υποχωρήσει. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κερδίζει +0,1% στις 611 μονάδες, «κοιτάζοντας» προς νέο ιστορικό υψηλό. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά +0,3%, ενώ αντίθετα ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά -0,3% και ο γαλλικός CAC 40 κατά -0,1%.
