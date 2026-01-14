Χρηματιστήριο: Comeback στα υψηλά 16 ετών, πάνω από τις 2.200 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Στα επίπεδα Ιανουαρίου 2010 η εγχώρια αγορά - Εκρηκτικό ράλι 8% για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Αντιστρόφως ανάλογη πορεία για ΕΤΕ και Alpha Bank - Μία ανάσα από τα 9 ευρώ η HELLENiQ ENERGY