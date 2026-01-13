Χρηματιστήριο: Διατηρείται στα υψηλά 16ετίας – Χαμηλώνουν ταχύτητα οι αγοραστές μετά το 4ήμερο ράλι
Εδραιώνεται πάνω από τις 2.200 μονάδες ο Γενικός Δείκτης - Με τραπεζική «υπογραφή» το ράλι του ΧΑ στην έναρξη του 2026 - Ισχυρή άνοδος για την HELLENiQ ENERGY, νέες πιέσεις δέχεται ο ΑΔΜΗΕ

Αριστοτέλης Παππάς
Ήπιες μεταβολές καταγράφει σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο το οποίο προέρχεται από τέσσερις συνεχόμενες ανόδους, με αποτέλεσμα την επέκταση του ρεκόρ 16 ετών (Ιανουάριος 2010) και την εδραίωση της παρουσίας του πάνω από τις 2.200 μονάδες.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (13/1), ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,06% και διαπραγματεύεται στις 2.209,52 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ 2.209,47 (χαμηλό ημέρας) και 2.217,45 μονάδων (υψηλό ημέρας).

«Άλμα» άνω του +3% καταγράφει η HELLENiQ ENERGY με ώθηση από την επαναλειτουργία του πετρελαϊκού αγωγού Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας, επιτρέποντας στην εταιρεία να ενισχύσει την παρουσία της στην περιοχή και να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για ντίζελ στα Βαλκάνια. Στον αντίποδα, ο ΑΔΜΗΕ σημειώνει νέα ισχυρή πτώση, εν αναμονή των λεπτομερειών για την ΑΜΚ ύψους 1 δισ. ευρώ.

Τραπεζική «υπογραφή» έχει το ράλι του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην έναρξη του 2026. Ο Γενικός Δείκτης μετρά τέσσερις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, επεκτείνοντας τα υψηλά 16 ετών. Έχει κρατήσει «άμυνα» πάνω από τις 2.200 μονάδες, με το αμέσως επόμενο καλύτερο κλείσιμο να εντοπίζεται στις 11 Ιανουαρίου 2010 και τις 2.315,31 μονάδες. «Τρέχει» με ρυθμό +4,25% την φετινή χρονιά, ενώ οι τράπεζες καταγράφουν διψήφιο «άλμα», άνω του +10,5%, στις μόλις έξι συνεδριάσεις για το 2026. Παράλληλα, ο τραπεζικός δείκτης κινείται στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας 10ετίας και συγκεκριμένα από τις 18 Νοεμβρίου 2015 (2.713,40 μονάδες).

