Βραδιά γεμάτη glamour και vips καλεσμένοι στο πάρτι της χρονιάς: Κριθαριώτη, Τσάκος, Νιάρχος, Ντοντέρο και Πλάθιντο Ντομίνγκο

Πολυτελή σαλέ με χαλιά γούνες, συλλεκτικές σαμπάνιες και Γαλλικά κρασιά βγαλμένα από κελάρια σε ένα εορταστικό πάρτι στις περίφημες χιονισμένες Ελβετικές βουνοκορφές. Κραταιές ελληνικές οικογένειες όπως αυτή των Νιάρχων, Τσάκων, Ντοντέρο, Κανελλοπούλου κλ. έδωσαν το στίγμα ενός κεφάτου 2026