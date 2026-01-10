Βραδιά γεμάτη glamour και vips καλεσμένοι στο πάρτι της χρονιάς: Κριθαριώτη, Τσάκος, Νιάρχος, Ντοντέρο και Πλάθιντο Ντομίνγκο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βραδιά γεμάτη glamour και vips καλεσμένοι στο πάρτι της χρονιάς: Κριθαριώτη, Τσάκος, Νιάρχος, Ντοντέρο και Πλάθιντο Ντομίνγκο
Πολυτελή σαλέ με χαλιά γούνες, συλλεκτικές σαμπάνιες και Γαλλικά κρασιά βγαλμένα από κελάρια σε ένα εορταστικό πάρτι στις περίφημες χιονισμένες βουνοκορφές. Κραταιές ελληνικές οικογένειες όπως αυτή των Νιάρχων, Τσάκων, Ντοντέρο, Κανελλοπούλου κλ. έδωσαν το στίγμα ενός κεφάτου 2026.

Γκαρνταρόμπες ανοίχτηκαν προκειμένου να συνδυαστούν οι σινιέ τουαλέτες με τις ψηλοτάκουνες κοκκινόσολες γόβες και τα αντίστοιχα αξεσουάρ ,αφού οι προσκλήσεις για συνάξεις δεν έχουν τέλος.

Οι φετινές χειμερινές διακοπές ήταν για κάποιους ένα ατελείωτο άθροισμα αερομιλίων. Λες και η κηροζίνη θα ξόρκιζε την κακοτυχία και τις δυσκολίες της εποχής . Real jets ζέσταναν τις τουρμπίνες τους, πρώτες θέσεις σε αεροπορικές εταιρίες κλείστηκαν έγκαιρα ή τελευταία στιγμή, σαλέ και resorts υποδέχτηκαν εκείνους που θέλησαν το χειμερινό time out σε κάποια χιονισμένη ή ηλιόλουστη γωνιά του πλανήτη.

