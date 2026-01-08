Wall Street: Πιέσεις στις Big Tech και ανάκαμψη του Dow Jones - Ώθηση από την αμυντική βιομηχανία

Κατοχύρωση κερδών στον τεχνολογικό κλάδο - Κατεύθυνση από τα κρίσιμα στοιχεία απασχόλησης στις ΗΠΑ περιμένουν οι επενδυτές - Αντίστροφη μέτρηση για την κομβική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για τη νομιμότητα των δασμών

Οι μετοχές των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών υποχώρησαν στη συνεδρίαση της Πέμπτης, στη Wall Street , καθώς οι επενδυτές «κλείδωσαν» κέρδη από το ράλι της τεχνητής νοημοσύνης. Πάντως, οκατάφερε να αναρρώσει από τις χθεσινές απώλειες και να ανακτήσει το ορόσημο των 49.000 μονάδων.Συγκεκριμένα, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,55% στις 49.266 μονάδες, οκινήθηκε οριακά σε θετικό έδαφος στο +0,01% και τις 6.921 μονάδες και οέβαλε τέλος σε ένα τριήμερο ανοδικό σερί υποχωρώντας 0,44% στις 23.480 μονάδες.Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς ανέβηκε στο 4,18% και του 2ετούς στο 3,49%, καθώς οι απολύσεις σε αμερικανικές εταιρείες υποχώρησαν σε χαμηλό 17 μηνών τον Δεκέμβριο, περιορίζοντας τους φόβους για πιο έντονη επιβράδυνση της οικονομίας. Οι εβδομαδιαίες αιτήσεις ανεργίας αυξήθηκαν λιγότερο από ό,τι αναμενόταν.«Βλέπουμε ένα κύμα κατοχύρωσης κερδών μετά από μερικές ημέρες ανόδου και νομίζω ότι το γεωπολιτικό ρίσκο παραμένει αρκετά υψηλό», δήλωσε η Ναταλία Λιπιχίνα, της JPMorgan Private Bank. «Η αγορά πλέον τοποθετείται ενόψει της επερχόμενης περιόδου αποτελεσμάτων».Οι επενδυτές αναμένουν, εξάλλου, τα κρίσιμα στοιχεία απασχόλησης στις ΗΠΑ που θα ανακοινωθούν την Παρασκευή, προκειμένου να εκτιμήσουν την πορεία των επιτοκίων μέσα στη χρονιά.Οι αγορές χρήματος προεξοφλούν τουλάχιστον δύο μειώσεις κατά 25 μονάδες βάσης από τη Fed μέσα στο 2026, αλλά θεωρούν ότι το συμβούλιο θα κρατήσει στάση αναμονής στην επικείμενη συνεδρίαση του, στα τέλη Ιανουαρίου.«Οι αγορές παίρνουν μια ανάσα μετά το ισχυρό ξεκίνημα του 2026 και κανείς δεν θέλει να αναλάβει νέο ρίσκο ενόψει της έκθεσης απασχόλησης στις ΗΠΑ την Παρασκευή», δήλωσε η Τσάρου Τσανάνα, της Saxo Markets. «Η συζήτηση στη Fed δεν έχει ακόμη κλείσει και οι περιφερειακές εξελίξεις ασφάλειας διατηρούν την τοποθέτηση επιφυλακτική».Στο επίκεντρο παραμένουν και οι γεωπολιτικές εντάσεις, με τις αγορές να παρακολουθούν τις κινήσεις γύρω από τη Γροιλανδία και τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα.Μάλιστα, οι αμυντικές μετοχές ενισχύθηκαν μετά το σχέδιο του Προέδρου Τραμπ να αυξήσει κάθετα τις στρατιωτικές δαπάνες στα 1,5 τρισ. δολάρια το 2027. Ανάμεσα τους η Lockheed Martin, η Northrop Grumman και η Kratos Defense & Security Solutions.H αυριανή ημέρα κρίνεται ως κομβικής σημασίας, όχι μόνο για τα στοιχήματα που αφορούν τη Fed, αλλά κι επειδή αναμένεται η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τη νομιμότητα των δασμών Τραμπ.Ακόμη κι αν το Ανώτατο Δικαστήριο κρίνει ότι ο Τραμπ υπερέβη τις εξουσίες του με τους οριζόντιους δασμούς που επέβαλε παγκοσμίως, η αβεβαιότητα δεν θα εξαλειφθεί πλήρως. Ο Λευκός Οίκος θα μπορούσε να επιχειρήσει να επαναφέρει τα μέτρα, χρησιμοποιώντας διαφορετική νομική βάση, όπως έχουν ήδη αφήσει να εννοηθεί κυβερνητικοί αξιωματούχοι.Σε κάθε περίπτωση, αναλυτές και επενδυτές συμφωνούν ότι η άμεση αντίδραση των αγορών σε μια πιθανή ήττα του Λευκού Οίκου θα είναι θετική, με ώθηση των μετοχών, καθώς θα βελτίωνε τα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων και θα αφαιρούσε ένα βάρος από τους καταναλωτές. Αντίθετα, τα κρατικά ομόλογα θα μπορούσαν να δεχθούν πιέσεις, καθώς μια τέτοια «ένεση» στην οικονομία θα περιέπλεκε τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής και θα απειλούσε να επιδεινώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα.

Συνολικά, μια απόφαση κατά των δασμών θα μπορούσε να αυξήσει τα κέρδη των εταιρειών του S&P 500, πριν από τόκους και φόρους, κατά 2,4% το 2026 σε σχέση με τα επίπεδα του 2025, σύμφωνα με εκτίμηση του Οσούνγκ Κουόν, της Wells Fargo. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει τους επενδυτές σε αναπροσαρμογή των αποτιμήσεων προς τα πάνω, αν το Ανώτατο Δικαστήριο αποφανθεί εις βάρος του Τραμπ.



Ορισμένες μετοχές δε, σίγουρα θα ωφελούνταν περισσότερο από άλλες. Οι δασμοί έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα επώδυνοι για επιχειρήσεις που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από εισαγόμενα αγαθά, όπως εταιρείες που απευθύνονται στον Αμερικανό καταναλωτή. Παράλληλα, χρηματοπιστωτικές εταιρείες και τράπεζες, εκτιμάται ότι θα επωφεληθούν από έναν καταναλωτή με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ή αυξημένη αγοραστική δύναμη.



Στη σημερινή συνεδρίαση, σε επίπεδο μετοχών ξεχώρισαν σαφώς οι αμυντικές εταιρείες, ενώ αξιοσημείωτο ήταν το άλμα της Alphabet που κινήθηκε κόντρα στην πίεση που δέχτηκε ο τεχνολογικός κλάδος. Μάλιστα, η μητρική της Google άγγιξε νέο ιστορικό υψηλό μετά την αναβάθμιση της μετοχής της από την Cantor Fitzgerald και την ανακοίνωση της πως σκοπεύει να προσθέσει κι άλλα features του Gemini AΙ στο Gmail.



Επίσης, αρκετές μετοχές αυτοκινητοβιομηχανιών κινήθηκαν ανοδικά, όπως της Ford και της General Motors, μετά την ανάρτηση του υπουργού Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος ανακοίνωσε την εφαρμογή της πρωτοβουλίας Τραμπ για φορολογική έκπτωση για τους τόκους που καταβάλλονται σε δάνεια αγοράς αυτοκινήτων.



Στον αντίποδα απώλειες κατέγραψαν η Nvidia, η Oracle, αλλά και η Apple, που μάλιστα συμπλήρωσε την έβδομη καθοδική μέρα.



Σημαντικές πιέσεις δέχθηκε επίσης η Autodesk, καθώς οι επενδυτές περιόρισαν την έκθεσή τους σε μετοχές λογισμικού ενόψει της επερχόμενης περιόδου αποτελεσμάτων, ενώ απώλειες κατέγραψε και η Western Digital, σε ένα περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας για τον κλάδο της τεχνολογίας αποθήκευσης δεδομένων.



08.01.2026, 23:12