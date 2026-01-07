Eurostat: Στο 2,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Δεκέμβριο, στο 2% στην Ευρωζώνη

Στις υπηρεσίες, τα τρόφιμα και τα βιομηχανικά προϊόντα οι μεγαλύτερες αυξήσεις - Συγκρατημένες οι τιμές στην ενέργεια