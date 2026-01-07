Πτώση στις τιμές πετρελαίου, προβλέπουν αύξηση της παραγωγής της Βενεζουέλας
Πτώση στις τιμές πετρελαίου, προβλέπουν αύξηση της παραγωγής της Βενεζουέλας
Αναλυτές προβλέπουν αύξηση της παραγωγής της Βενεζουέλας έως και κατά 500.000 βαρέλια ημερησίως μέσα στα επόμενα δύο χρόνια
Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η αγορά σταθμίζει τις προοπτικές για επαρκή παγκόσμια προσφορά μέσα στη χρονιά, λόγω της αβεβαιότητας που περιβάλλει την παραγωγή της Βενεζουέλας, μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Το Brent υποχώρησε κατά 1,72%, ή 1,06 δολάρια, κλείνοντας στα 60,70 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε πτώση 2,04%, ή 1,19 δολάρια, στα 57,13 δολάρια το βαρέλι.
Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters τον Δεκέμβριο, οι συμμετέχοντες στην αγορά εκτιμούν ότι οι τιμές του πετρελαίου θα δεχθούν πιέσεις το 2026, λόγω της αυξανόμενης προσφοράς και της ασθενέστερης ζήτησης.
Οι πιέσεις στις τιμές ενδέχεται να ενταθούν μετά τη σύλληψη Μαδούρο, καθώς αυξάνονται οι πιθανότητες άρσης του αμερικανικού εμπάργκο στο βενεζουελάνικο πετρέλαιο, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερη παραγωγή.
Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNBC, γνωρίζει το θέμα, η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να συναντηθεί αυτή την εβδομάδα με στελέχη αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών, προκειμένου να συζητηθεί η ενίσχυση της παραγωγής στη Βενεζουέλα.
Η χώρα είναι ιδρυτικό μέλος του ΟΠΕΚ και διαθέτει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου παγκοσμίως — περίπου 303 δισ. βαρέλια. Ωστόσο, ο πετρελαϊκός της τομέας βρίσκεται εδώ και χρόνια σε παρακμή, λόγω υποεπενδύσεων και των αμερικανικών κυρώσεων.
Η μέση ημερήσια παραγωγή της Βενεζουέλας πέρυσι ανήλθε σε περίπου 1,1 εκατ. βαρέλια.
Αναλυτές εκτιμούν ότι, υπό συνθήκες πολιτικής σταθερότητας και με τη στήριξη αμερικανικών επενδύσεων, η παραγωγή θα μπορούσε να αυξηθεί έως και κατά 500.000 βαρέλια ημερησίως μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.
Το Brent υποχώρησε κατά 1,72%, ή 1,06 δολάρια, κλείνοντας στα 60,70 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε πτώση 2,04%, ή 1,19 δολάρια, στα 57,13 δολάρια το βαρέλι.
Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters τον Δεκέμβριο, οι συμμετέχοντες στην αγορά εκτιμούν ότι οι τιμές του πετρελαίου θα δεχθούν πιέσεις το 2026, λόγω της αυξανόμενης προσφοράς και της ασθενέστερης ζήτησης.
Οι πιέσεις στις τιμές ενδέχεται να ενταθούν μετά τη σύλληψη Μαδούρο, καθώς αυξάνονται οι πιθανότητες άρσης του αμερικανικού εμπάργκο στο βενεζουελάνικο πετρέλαιο, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερη παραγωγή.
Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNBC, γνωρίζει το θέμα, η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να συναντηθεί αυτή την εβδομάδα με στελέχη αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών, προκειμένου να συζητηθεί η ενίσχυση της παραγωγής στη Βενεζουέλα.
Η χώρα είναι ιδρυτικό μέλος του ΟΠΕΚ και διαθέτει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου παγκοσμίως — περίπου 303 δισ. βαρέλια. Ωστόσο, ο πετρελαϊκός της τομέας βρίσκεται εδώ και χρόνια σε παρακμή, λόγω υποεπενδύσεων και των αμερικανικών κυρώσεων.
Η μέση ημερήσια παραγωγή της Βενεζουέλας πέρυσι ανήλθε σε περίπου 1,1 εκατ. βαρέλια.
Αναλυτές εκτιμούν ότι, υπό συνθήκες πολιτικής σταθερότητας και με τη στήριξη αμερικανικών επενδύσεων, η παραγωγή θα μπορούσε να αυξηθεί έως και κατά 500.000 βαρέλια ημερησίως μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα