Πτώση στις τιμές πετρελαίου, προβλέπουν αύξηση της παραγωγής της Βενεζουέλας

Αναλυτές προβλέπουν αύξηση της παραγωγής της Βενεζουέλας έως και κατά 500.000 βαρέλια ημερησίως μέσα στα επόμενα δύο χρόνια