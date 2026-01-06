Sani/Ikos: Προχωρά το mega project των 400 εκατ.
«Πράσινο» στους περιβαλλοντικούς όρους άναψε το υπουργείο Περιβάλλοντος για το νέο project στη Χαλκιδική με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2029
Αλλαγή σκυτάλης στη Sani/IKOS φέρνει η νέα χρονιά με τον Jean-Marc Bellaiche να αναλαμβάνει τη θέση του νέου διευθύνοντος συμβούλου από 1η Ιανουαρίου στον όμιλο, ο οποίος, παράλληλα, προχωρά με ταχείς ρυθμούς στα επόμενα projects και δη στο νέο, μεγάλο εγχείρημα για το νέο IKOS Grand της Χαλκιδικής.
Οι ανακοινώσεις ήρθαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον ίδιο τον κ. Ανδρέα Ανδρεάδη μέχρι σήμερα διευθύνοντα σύμβουλο (CEO) και Co- Managing Partner του ομίλου, ο οποίος παραμένει με το ρόλο του συν-ιδρυτή και Managing Partner του Sani/Ikos Group: «Μετά από ένα απίστευτο… ταξίδι 40 και πλέον ετών ως συν-ιδρυτής και CEO του Sani Resort, δίπλα στον αδελφό μου Σταύρο, ο οποίος διετέλεσε συν-ιδρυτής και πρόεδρος, και στη συνέχεια την τελευταία δεκαετία ως CEO και Co-managing partner του oμίλου Sani/Ikos, με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνω τη μετάβασή μου από τις καθημερινές εκτελεστικές αρμοδιότητες στο ρόλο πλέον του συν-ιδρυτή και managing partner. Στο πλαίσιο αυτής της αλλαγής από 1η Ιανουαρίου 2026, ο Jean-Marc Bellaiche αναλαμβάνει καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου του ομίλου Sani/Ikos.
