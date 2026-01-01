Αγορά ακινήτων: Ποιες αλλαγές φέρνει η υποχρεωτική ενεργειακή ταυτότητα κτηρίου

Η υποχρεωτική ενεργειακή ταυτότητα κτηρίου εισάγει νέο πλαίσιο διαφάνειας στην αγορά ακινήτων, επηρεάζοντας αξίες και μισθώσεις, ενώ ενισχύει την ανάγκη ενεργειακής αναβάθμισης και καθιστά την απόδοση βασικό οικονομικό κριτήριο