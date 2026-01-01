Αγορά ακινήτων: Ποιες αλλαγές φέρνει η υποχρεωτική ενεργειακή ταυτότητα κτηρίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αγορά ακινήτων: Ποιες αλλαγές φέρνει η υποχρεωτική ενεργειακή ταυτότητα κτηρίου

Η υποχρεωτική ενεργειακή ταυτότητα κτηρίου εισάγει νέο πλαίσιο διαφάνειας στην αγορά ακινήτων, επηρεάζοντας αξίες και μισθώσεις, ενώ ενισχύει την ανάγκη ενεργειακής αναβάθμισης και καθιστά την απόδοση βασικό οικονομικό κριτήριο

Αγορά ακινήτων: Ποιες αλλαγές φέρνει η υποχρεωτική ενεργειακή ταυτότητα κτηρίου
Η ενεργειακή απόδοση των κτηρίων παύει να είναι απλώς ένα τεχνικό χαρακτηριστικό και μετατρέπεται σε βασικό στοιχείο της ταυτότητάς τους. Με την καθιέρωση της υποχρεωτικής ενεργειακής ταυτότητας κτηρίου, κάθε ακίνητο αποκτά έναν σαφή και καταγεγραμμένο ενεργειακό φάκελο, ο οποίος θα το συνοδεύει σε κάθε μεταβίβαση, μίσθωση ή αξιοποίηση. Η αλλαγή αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια αναβάθμισης του κτηριακού αποθέματος και ενίσχυσης της διαφάνειας στην αγορά ακινήτων, επηρεάζοντας άμεσα ιδιοκτήτες, επενδυτές και ενοικιαστές.

Η ενεργειακή ταυτότητα δεν αφορά μόνο νέες κατασκευές, αλλά επεκτείνεται και στα υφιστάμενα κτήρια, τα οποία καλούνται πλέον να «αποκαλύψουν» το πραγματικό τους ενεργειακό προφίλ.

