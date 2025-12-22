Καμπανία, Αλσατία, Βουργουνδία: Ταξίδι γευσιγνωσίας με τρένο στην καρδιά της Γαλλίας
Καμπανία, Αλσατία, Βουργουνδία: Ταξίδι γευσιγνωσίας με τρένο στην καρδιά της Γαλλίας

Εάν η ιδέα ενός σιδηροδρομικού ταξιδιού στους αμπελώνες της Γαλλίας σας γοητεύει, το νέο επταήμερο πρόγραμμα της boutique εταιρείας οινικών περιηγήσεων Smooth Red συναρπάζει

Καμπανία, Αλσατία, Βουργουνδία: Ταξίδι γευσιγνωσίας με τρένο στην καρδιά της Γαλλίας
Το French Rail Collection διασχίζει τρεις από τις πιο εμβληματικές οινοπαραγωγικές ζώνες της Γαλλίας, Καμπανία, Αλσατία, Βουργουνδία, προσφέροντας στους ταξιδιώτες την ευκαιρία να δοκιμάσουν περισσότερα από 35 διαφορετικά κρασιά, από αφρώδεις σαμπάνιες και αρωματικά λευκά έως πολύπλοκα κόκκινα παγκόσμιας φήμης.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
