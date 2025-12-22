Τα ρέστα (απομένουν) για τους αγρότες, οι (εκτός τόπου) φήμες για εκλογές και το Μ.Μ για Δένδια-Καιρίδη, η Euroxx και ο καυγάς των Χριστουγέννων
Τα ρέστα (απομένουν) για τους αγρότες, οι (εκτός τόπου) φήμες για εκλογές και το Μ.Μ για Δένδια-Καιρίδη, η Euroxx και ο καυγάς των Χριστουγέννων
Χαίρετε, μπήκαμε με το καλό στην εορταστική εβδομάδα από σήμερα με καλό καιρό και λίγο -όπως πρέπει- κρύο για την εποχή, τρομακτική έως βασανιστική κίνηση στους δρόμους και ασφυκτικά γεμάτα μαγαζιά, κυρίως τα εστιατόρια στην Αθήνα τουλάχιστον
Υπάρχει στασιμότητα με τους αγρότες και συνεχίζει η θολή εικόνα όσον αφορά τη συνεννόηση και τους διαύλους με την κυβέρνηση, δεν είναι και το ευκολότερο πράγμα γιατί ούτε οι ίδιοι που είναι στα μπλόκα συμπεριφέρονται συντεταγμένα. Ωστόσο εφόσον τηρηθεί η στάση που έχουν έως τώρα και ανοίγουν τους δρόμους για να διευκολύνουν τους ταξιδιώτες των Χριστουγέννων τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Με κάποια ταλαιπωρία… θα γίνουν οι μετακινήσεις των εορτών και για Χριστούγεννα και για Πρωτοχρονιά και μετά ο καθένας θα πάει στη δουλειά του, όπως γίνεται κάθε χρόνο με τους αγρότες τον Ιανουάριο. Πάντως με μια προσεκτική μάτια θα δει κάποιος ότι η κυβέρνηση έδωσε στους μεν αγρότες το 70% όσων ζητούσαν και στους κτηνοτρόφους το 90%, μου είπε η πηγή μου στο Μαξίμου.
Οι φήμες περί εκλογών και ο Κ.Μ
-Με αφορμή την υπόθεση των αγροτών και μιας και μπαίνουμε πλέον από το 2026 σε μια «μακρά πορεία» για τις εκλογές, ακούω όλο και πιο συχνά αρκετούς πολιτικούς παράγοντες (και μη) να υποστηρίζουν ότι «ο Μητσοτάκης δεν πρέπει να το τραβήξει έως τέλους, δεν έχει να κερδίσει τίποτα, όλοι θα ζητάνε κάτι και όλο και κάτι θα σκάει, οπότε ας πάμε σε εκλογές την Άνοιξη να τελειώνουμε εφόσον είναι σε αυτά τα νούμερα δημοσκοπικά που βλέπουμε σήμερα». Δεν ξέρω αν συμφωνώ με την εκτίμηση ή όχι, αυτό που ξέρω είναι ότι ο Κ.Μ μόνο... τέτοιος τύπος δεν είναι, μόνο έτσι δεν σκέφτεται, γι’ αυτό και δεν το βλέπω πιθανό, όπως μου φαίνεται μάλλον απίθανο να «πειράξει» και τον εκλογικό νόμο. Τώρα βέβαια θα πείτε ότι στην πολιτική συμβαίνουν και απρόοπτα που οδηγούν σε εξελίξεις, όμως αυτό ισχύει διαχρονικά, αλλά επαναλαμβάνω -υπό κανονικές συνθήκες- πρόωρες εκλογές δεν βλέπω.
Οι στόχοι του 2026
-Ο Μητσοτάκης πάντως επενδύει στα παραδοτέα, γι’ αυτό και το Υπουργικό της Τρίτης θα έχει ως βασικό θέμα της κεντρικές προτεραιότητες των υπουργείων για το 2026. Σχηματικά, υπάρχουν 20 μεταρρυθμίσεις και 20 έργα που κατά βάση καλείται να φέρει εις πέρας η κυβέρνηση μέσα στην επόμενη χρονιά. Αναλυτικές λεπτομέρειες μαθαίνω ότι θα δοθούν στη δημοσιότητα με την καινούργια χρονιά, ενδεχομένως σε μια συνέντευξη Τύπου που θα κάνουν Χατζηδάκης και Σκέρτσος, οι οποίοι έχουν κάνει και τη βασική προετοιμασία για τους φακέλους των υπουργών.
Gathering στο Μέγαρο
-Το Σάββατο εκδηλώθηκε απροειδοποίητα μια κοινή πολιτική πρωτοβουλία του Κώστα Τασούλα και του Κυριάκου Μητσοτάκη για την υποστήριξη της … κλασικής μουσικής! Ο ΠτΔ και ο πρωθυπουργός βρέθηκαν δίπλα δίπλα στο θεωρείο των επισήμων στο Μέγαρο Μουσικής για να παρακολουθήσουν την συναυλία με έργα Μπραμς και Νβόρζακ της Ελληνικής Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων (ΕΛΣΟΝ) υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Διονύση Γραμμένου και με σολίστες τον Λεωνίδα Καβάκο στο βιολί και τον Τιμόθεο Γαβριηλίδη-Πέτριν στο βιολοντσέλο. Μαζί τους στο ίδιο θεωρείο ήταν η σύζυγος του ΠτΔ Φανή Σταθοπούλου, η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι, ο Νίκος Δένδιας, η Λίνα Μενδώνη και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συνοδευόμενη από τον γιο της, Ρόναν Αντονι. Στο εορταστικό drink που έλαβε χώρα στο διάλειμμα προστέθηκαν κι άλλοι γνωστοί καλεσμένοι, όπως ο Αλέξης Πατέλης και ο εφοπλιστής Πάνος Λασκαρίδης. Ο Μητσοτάκης ενθουσιάστηκε τόσο πολύ από την ορχήστρα και το ταλέντο και τον δυναμισμό των νέων παιδιών, που ζήτησε από τη Μενδώνη να υποστηρίξει το υπουργείο Πολιτισμού την ορχήστρα σε σταθερή βάση, κάτι που η υπουργός έκανε αμέσως ανακοινώνοντας στο τέλος της συναυλίας στον μαέστρο ετήσια χορηγία 150.000 ευρώ. Θυμίζουμε ότι η Βουλή, αρχικά με Πρόεδρο τον κ. Τασούλα, αλλά και τώρα με Πρόεδρο τον Νικήτα Κακλαμάνη έχει υποστηρίξει την ΕΛΣΟΝ.
Δένδιας -Καιρίδης
-Το ότι ο Δένδιας τους τελευταίους μήνες επιχειρεί μια «διαφοροποίηση εντός», στο πλαίσιο της επόμενης ημέρας, είναι νομίζω ηλίου φαεινότερον, αν και αμφιβάλλω προσωπικώς ότι είναι για την ώρα πολιτικά ορατή. Πάντως όλα το μαρτυρούν, ότι κινείται από την υπόθεση του μνημείου του Αγνωστου Στρατιώτη έως τις δημόσιες εμφανίσεις του σε εκδηλώσεις μη φιλικών Μέσων Ενημέρωσης (Δημοκρατία, ΕΦΣΥΝ). Τέλος πάντων, όλα έχουν τη μικρή ή μεγάλη σημειολογία τους, αν και προσωπικά δεν θεωρώ σημαντικά τέτοια γεγονότα, αφού τα media πρέπει να φιλοξενούν όλες τις φωνές και οι πολιτικοί να εκφράζουν τις απόψεις τους επίσης παντού. Όμως έμαθα ότι σχετικώς με το επεισόδιο του υφυπουργού Άμυνας Δαβάκη με τον Καιρίδη –που ο δεύτερος έψεξε την απουσία Δένδια από την αρμόδια επιτροπή για το νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ– στο Μ.Μ δεν ήταν καθόλου χαρούμενοι και φυσικά ήταν και εντελώς αμέτοχοι. Μου είπαν ότι και ο ίδιος ο Κ.Μ, παρότι δεν ενθουσιάστηκε με την ιδέα της απουσίας του Δένδια από την αρμόδια επιτροπή –αν και ο υπουργός ήταν μεταξύ Λοριάν και Αθηνών λόγω Belharra– δεν του άρεσε και πολύ η κίνηση Καιρίδη στη λογική «τα εν οίκω μη εν δήμω». Καλά, δεν τον μαστίγωσε κιόλας!
Η ρύθμιση Πιερρακάκη για το ελβετικό και ο λογαριασμός των 600 εκατ.
-Τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, μια υπόθεση που βασάνισε περίπου 70.000 δανειολήπτες και τις οικογένειές τους, έφτασε στο τέλος με τη ρύθμιση Πιερρακάκη που πέρασε από τη Βουλή. Η ανατίμηση του ελβετικού έναντι του ευρώ από το 2010 ως το 2025 είναι περίπου 45% και αυτό αναδεικνύει το εύρος του προβλήματος που δημιουργήθηκε. Η ρύθμιση Πιερρακάκη αφορά όλους ανεξαιρέτως τους δανειολήπτες, που τους προσφέρεται για πρώτη φορά μια ευνοϊκή δυνατότητα να βγουν από το αδιέξοδο, καθώς το κούρεμα κλιμακώνεται ανάλογα με τα περιουσιακά κριτήρια και φθάνει έως και το 50%. Μια ακόμη σημαντική παράμετρος της ρύθμισης είναι ότι δεν επηρεάζει τις εγγυήσεις του «Ηρακλή», επιβαρύνοντας το Δημόσιο. Αντίθετα, στις τράπεζες υπολογίζουν τη ζημιά από τη ρύθμιση στα 600 εκατ., ποσό διόλου αμελητέο.
Για τις ενεργειακές συμφωνίες στο ΥΠΕΝ η Κίμπερλι
Το πρώτο τρίμηνο κληρώνει για Euroxx
-Πάμε τώρα στην αγορά ξεκινώντας από τις κινήσεις του ομίλου Πειραιώς. Λοιπόν σε ο,τι αφορά τη Euroxx και την ένταξή της στο Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, τα πράγματα προχωρούν και προχωρούν καλά. Η συμφωνία που θα απαιτήσει κάποιον χρόνο για να κλείσει εκτιμάται πως θα επιτευχθεί μέσα στο α’ τρίμηνο του έτους. Πρόκειται για ένα εγχείρημα που δεν είναι απλό, καθώς στη συγκεκριμένη περίπτωση επιδιώκεται το σχήμα που θα δημιουργηθεί να ενσωματώσει όλες τις υπηρεσίες του investment banking. "Πατάει" δηλαδή στα χνάρια της Alpha Bank με την AXIA Ventures. H συμφωνία με τη Euroxx υπαγορεύεται από την πολυπλοκότητα των εξελίξεων που δημιουργεί η εξαγορά του Ελληνικού Χρηματιστηρίου από το Euronext, η οποία απαιτεί μεγάλα σχήματα.
30 Δεκεμβρίου οι υπογραφές για Εγνατία Οδό με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (75%) - EGIS (25%)
-Μετράει τις μέρες η διοίκηση του Υπερταμείου μέχρι την ερχόμενη Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, όταν θα υπογραφεί το «financial closing» (χρηματοοικονομικό κλείσιμο) της σύμβασης παραχώρησης για 35 χρόνια, της Εγνατίας Οδού στην κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (75%) - EGIS Projects (25%). Το Υπερταμείο θα εισπράξει αμέσως 1,3 δισ. ευρώ. Αμέσως μετά τις γιορτές, η διοίκηση του Υπερταμείου θα παρουσιάσει στον Πρωθυπουργό τη μελέτη που ολοκλήρωσε για τα 22 αεροδρόμια, ώστε αρχές Φεβρουαρίου να αρχίσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες. Όσον αφορά στα λιμάνια, μετά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον υπ. Ναυτιλίας και τη Διοίκηση Υπερταμείου, δόθηκε εντολή για την προετοιμασία του διαγωνισμού υποπαραχώρησης για την Ελευσίνα, καθώς και για την ωρίμανση για την εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου του Λιμανιού της Αλεξανδρούπολης. Έχει εγκαταλειφθεί το μονοδιάστατο μοντέλο της πλειοψηφικής ιδιωτικοποίησης και υιοθετείται πιο ευέλικτη προσέγγιση, με ενιαίο σύστημα διοίκησης, στοχευμένες συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) και παραχωρήσεις συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, αντί για πλήρη εκχώρηση διαχείρισης.
Οι... παλιοσειρές στην Εθνική Ασφαλιστική
-Με 40 plus -πιθανόν να αγγίζουν τα 50 χρόνια εμπειρίας καριέρας ο καθένας- στο διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Ασφαλιστικής εντάχθηκαν δύο στελέχη που αποτελούν τη ζωντανή ιστορία της ασφαλιστικής αγοράς στη χώρα μας. Πρόκειται για τον Γιώργο Κώτσαλο που αναλαμβάνει θέση μη εκτελεστικού προέδρου στο ΔΣ της εταιρείας, ενώ αναμένεται από την πλευρά της Τράπεζας Πειραιώς να μετέχει στο Συμβούλιο της Εθνικής Ασφαλιστικής και ο Τριαντάφυλλος Λυσσιμάχου. Ο δεύτερος είναι αυτός που «παντρεύει» τις εμπειρίες και των δύο φορέων. Ο Γ. Κώτσαλος, μεταξύ άλλων, διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTERAMERICAN για πολλά χρόνια, όπου είχε κεντρικό ρόλο στη λειτουργία και στρατηγική του. Πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, με περισσότερες από μία θητείες, γνωρίζει τα θέματα της ασφαλιστικής αγοράς, τα οποία αν και έχουν αλλάξει διατηρούν τον ίδιο πυρήνα. Ο Τριαντάφυλλος Λυσσιμάχου είχε διατελέσει επί σειρά ετών Γενικός Διευθυντής Ασφαλιστικών Εργασιών στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ έχει υπηρετήσει για 15 χρόνια στο παρελθόν στην Εθνική Ασφαλιστική - μεταξύ άλλων ως Senior Director Πληροφορικής, Εμπορικός Διευθυντής της εταιρείας.
Ο καυγάς των Χριστουγέννων...
-Αύριο -προπαραμονή Χριστουγέννων- στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, νωρίς το πρωί, εκδικάζονται τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε η βασική μέτοχος Χρύσα-Λεμονιά Κούτλα (16,08%) εναντίον του Διοικητικού Συμβουλίου της εισηγμένης κατασκευαστικής εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε που ίδρυσε ο πατέρας της και διοικούσε ο αδερφός της, μέχρι τον θάνατό του. Πρόκειται για μια εκπληκτική υπόθεση που αποκαλύπτει όλες τις παθογένειες της εταιρικής διακυβέρνησης στην αγορά μας. Τον Σεπτέμβριο 2022, το ΔΣ της Προοδευτικής, υπέγραψε συμφωνία με μια offshore εταιρεία, την LDA Capital Limited, η οποία θα χρηματοδοτούσε την Προοδευτική με έως 20 εκατ. ευρώ σε 3 χρόνια. Οι μέτοχοι ενέκριναν τη σύμβαση. Τα χρόνια πέρασαν, η Προοδευτική δεν έχει εισπράξει ούτε 1 ευρώ. Γιατί; Το ΔΣ δεν υπέβαλε ποτέ αίτημα χρηματοδότησης! Ξαφνικά, παρά την απουσία ταμειακής ροής από τη σύμβαση, το ΔΣ αποφασίζει να δώσει αμοιβή (!) 400.000 ευρώ στον «επενδυτή» μαζί με κάτι warrants. Για την αμοιβή οι μέτοχοι δεν ενημερώθηκαν ποτέ ολοκληρωμένα. Ο «επενδυτής» θα εισπράξει €400.000 + 1.216.000 μετοχές από τα warrants. Σήμερα, η Προοδευτική «οφείλει» στην LDA Capital 221.000 ευρώ, με τη σύμβαση να προβλέπει εκτέλεση ενεχύρου επί μετοχών του αντιπροέδρου Αναργύρου Τσαδήμα. Αντί για την εκτέλεση του ενεχύρου όμως, το ΔΣ, στις 17 Οκτωβρίου 2025, αποφάσισε την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 222.399,90 ευρώ με κεφαλαιοποίηση παθητικού και αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Με πιο απλά λόγια, μεταθέτει την υποχρέωση στους μετόχους. Η Κούτλα υποστηρίζει ότι η ΓΣ ουδέποτε έδωσε τέτοια εξουσιοδότηση. Έχει όμως και συνέχεια. Στις 12 Ιουλίου 2024, το ΔΣ παρέτεινε μονομερώς τη σύμβαση για έναν χρόνο με μείωση της τιμής των warrants, χωρίς έγκριση της ΓΣ. Η Κούτλα διερωτάται εύλογα: πώς θα εισπράξει η εταιρεία σε έναν χρόνο όσα δεν εισέπραξε σε τρία, ειδικά μετά την έξοδο από την επιτήρηση τον Απρίλιο 2025;
...και το μπάχαλο της Προοδευτικής
-Η LDA Capital Limited, δηλώνει «παγκόσμιος όμιλος εναλλακτικών επενδύσεων». Εξειδικεύεται σε ιδιωτικές τοποθετήσεις σε εταιρείες με προφίλ «υψηλού κινδύνου», από blockchain και κρυπτονομίσματα μέχρι κάνναβη και υπερχρεωμένες μικρές εισηγμένες. Το μοντέλο λειτουργίας είναι ενδιαφέρον. Παρέχει «capital commitments» που εκτελούνται σταδιακά, με την εταιρεία να έχει την πρωτοβουλία του αιτήματος αλλά τον επενδυτή να διατηρεί δικαίωμα veto για την έγκριση. Το ερώτημα είναι γιατί η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ επέμεινε σε αυτή τη σύμβαση, όταν οι τραπεζικές οφειλές της εξοφλήθηκαν με ρύθμιση, χρησιμοποιώντας σχεδόν 4 εκατ. ευρώ ρευστότητας που είχε αφήσει η προηγούμενη διοίκηση του αδελφού τής Κούτλα, Κωνσταντίνου; Η σύμβαση επιτρέπει στην LDA να αποκτήσει έως 20% της Προοδευτικής. Η βασική μέτοχος επικαλείται σωρεία παρανομιών και παραλείψεων, έχει προσφύγει στις εποπτικές αρχές και ζητά από τη Δικαιοσύνη να ακυρώσει τις αποφάσεις του ΔΣ πριν ολοκληρωθεί η ΑΜΚ. Το ΔΣ υποχρεώθηκε να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 5 Ιανουαρίου 2026, μόνο μετά από αίτημα της Κούτλα. Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει έλεγχο νομιμότητας, ενημέρωση για τις υποχρεώσεις προς την LDA, και επικαιροποίηση των εξουσιοδοτήσεων. Αύριο το Δικαστήριο θα κρίνει αν η διαδικασία πρέπει να σταματήσει προσωρινά. Το ερώτημα είναι πώς ένα ΔΣ υπογράφει μια χρηματοδοτική σύμβαση, δεν την εκτελεί επί 3 χρόνια, οφείλει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε αμοιβές και τελικά επιλέγει να μετακυλίσει το κόστος στους μετόχους μέσω μιας «αραιωτικής αύξησης κεφαλαίου»;
Ο Στέγγος χτίζει στα νότια προάστεια και συνεταιρίζεται με την Τρ. Πειραιώς
-Πεδίο δόξης λαμπρό στο real estate φαίνεται ότι έχει βρει ο όμιλος Στέγγου της Τεχνικής Ολυμπιακής με μεγάλο «άνοιγμα» στο κομμάτι της κατοικίας και δη των σπιτιών πιο υψηλών προδιαγραφών. Μάλιστα, ένα από τα εν εξελίξει νέα, μεγάλα έργα του ομίλου αφορά αυτό στα Πηγαδάκια της Βούλας για το οικιστικό συγκρότημα που θα ολοκληρωθεί, καλώς εχόντων των πραγμάτων το 2027, έχοντας μάλιστα προχωρήσει για τον σκοπό αυτό τον περασμένο Οκτώβριο στην έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας έως 25 εκατ. ευρώ, πενταετούς διάρκειας. Ενδεικτικά τα σπίτια στο εν λόγω project, σε έκταση 7.328 τ.μ., στις οδούς Φλέμινγκ και Καρκαβίτσα στη Βούλα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, θα πωλούνται στα πέριξ των 13.000 ευρώ ανά τ.μ.. Τώρα στην εκπνοή του 2025, τελευταία κίνηση από πλευράς Στέγγου είναι αυτή για την ίδρυση της εταιρείας Vesta Asset Partners A.E. με δραστηριότητα ακριβώς στο κομμάτι της αξιοποίησης ακινήτων που προορίζονται για κατοικία. Το ενδιαφέρον στοιχείο στην προκειμένη περίπτωση, πέραν του μεγάλου μετοχικού κεφαλαίου των 7,37 εκατ. ευρώ που διαθέτει η νέα εταιρεία, είναι και το μετοχικό σχήμα όπου ο όμιλος Στέγγου, μέσω της θυγατρικής Premier Capital Investments κατέχει το 80% και το υπόλοιπο 20% ανήκει στην τράπεζα Πειραιώς. Αντίστοιχη είναι και η συμμετοχή στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας όπου πρόεδρος είναι ο Γιώργος Στέγγος, ενώ στα μέλη του δ.σ. συμμετέχει και ο Νικόλαος Βεζυράκης, από το τμήμα Στρατηγικής και Ανάλυσης Δεδομένων στο real estate της Τρ. Πειραιώς. Την ίδια στιγμή, την περασμένη εβδομάδα η εταιρεία γνωστοποίησε ότι προχωρά και το έτερο έργο της αντιπαροχής (σχετική διαδικασία είχε «τρέξει» το 2023) για ένα εκκλησιαστικό ακίνητο στη Βουλιαγμένη με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Πρόκειται για το ακίνητο των 1.342 τ.μ. στην οδό Αλέκου Παναγούλη 6 για την ανέγερση 4 κατοικιών, ενώ το ποσοστό αντιπαροχής ανέρχεται σε 43%.
Ο υποναύαρχος και η Αρχιπλοίαρχος ΠΝ της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας
-«Η ελληνική ναυτιλία δεν παρακολουθεί απλώς τις εξελίξεις στην άμυνα της χώρας, αλλά συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωσή τους. Όχι με δηλώσεις, αλλά με έργα». Η φράση αυτή ακούγεται ολοένα και συχνότερα στους διαδρόμους του Πενταγώνου και δύσκολα θα μπορούσε να μην παραπέμπει πρώτα στον Πάνο Λασκαρίδη. Υποναύαρχος ΠΝ επί τιμή, ανάδοχος της φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ» και πρόεδρος του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς μιας νέας, πρακτικής ευεργεσίας προς τις Ένοπλες Δυνάμεις. Οι δωρεές της οικογένειας των αδελφών Λασκαρίδη, δεν έχουν χαρακτήρα αποσπασματικό ούτε επικοινωνιακό. Από τα υπερσύγχρονα drones V-BAT στην ΑΣΔΕΝ και τα καταδυτικά ρολόγια στη ΔΥΚ, έως το πρόγραμμα «ΚΥΚΝΟΣ» των άνω των 23 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση φρεγατών τύπου “S” και τα πλοία γενικής υποστήριξης του Στόλου, το αποτύπωμα είναι μετρήσιμο και επιχειρησιακά κρίσιμο. Στην ίδια λογική εντάσσεται και η ανέγερση νέας Μοίρας στη Σχολή Ικάρων στη Δεκέλεια, σε συνεργασία με το ΓΕΑ, καλύπτοντας μια πραγματική ανάγκη των αυριανών αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας. Σε αυτό το πλαίσιο ήρθε να «κουμπώσει» και η πρόσφατη ανακήρυξη της Ιωάννας Αθηνάς Μαρτίνου σε Αρχιπλοίαρχο επί τιμή του Πολεμικού Ναυτικού, με αφορμή τη δωρεά προσομοιωτή ναυτιλίας στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Κινήσεις με κοινή φιλοσοφία: στήριξη με ουσία, όχι με λόγια. Και στο παραπολιτικό βάθος, ένα σαφές μήνυμα ότι η σύγχρονη εθνική άμυνα χτίζεται πλέον και από εκείνους που γνωρίζουν τι σημαίνει θάλασσα, ευθύνη και διάρκεια.
Από τα πλεκτά στις επενδύσεις
-Η Ελλάς Κόττον Α.Ε., της οικογένειας Θεοδωρίδη, που ιδρύθηκε το 1996 και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον χώρο του πλεκτού υφάσματος και θα έλεγε κανείς ότι αποτελεί μια από τις λίγες του κλάδου που… επέζησαν μετά τις διαδοχικές κρίσεις. Οι σημερινοί μέτοχοί της θέλουν να επεκταθούν και προς άλλα «χωράφια» της αγοράς. Έτσι, προχώρησαν στη σύσταση της εταιρείας Holging με την επωνυμία Artexa Holding & Investments Α.Ε., που έχει σκοπό στην ίδρυση εταιρειών ή στη συμμετοχή σε υφιστάμενες, καθώς και την επενδυτική δραστηριότητα με κάθε μορφής επενδύσεις. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο έχει οριστεί σε 24.600.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 24.584.671,03 ευρώ είναι εισφορά «εις είδος» και 15.328,97 ευρώ μετρητά. Το «είδος» δεν είναι άλλο από μετοχές τόσο της Ελλάς Κόττον, όσο και της Mercury Corporation-Εξαγωγική Βιοτεχνία Ενδυμάτων. Η συνολική αξία των μετοχών τους εκτιμήθηκε στο ποσό των 24.584.671,03 ευρώ (4.183.307,50 ευρώ της Ελλάς Κόττον και 20.401.363,53 ευρώ της Mercury Corporation). Οι τρεις μέτοχοί τους, δηλαδή ο Δημήτρης Θεοδωρίδης, ο Ηλίας Θεοδωρίδης και Νικόλαος Πετρονικολός κατέχουν στη νέα εταιρεία από 37,5% οι δύο πρώτοι -που ανέλαβαν και τις θέσεις Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ.- και 25% ο τρίτος.
Η επιστροφή του Peter G στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
-Το… υπονοούμενο πίσω από την κίνηση του Peter G είναι απλό: η ναυτιλία επιστρέφει στις αμερικανικές κεφαλαιαγορές όχι όπως ήταν, αλλά όπως χρειάζεται να είναι. Αν το εγχείρημα πετύχει, δεν θα ανοίξει απλώς μια συμφωνία, αλλά έναν δρόμο που τα τελευταία χρόνια έμοιαζε κλειστός. Αν αποτύχει, θα επιβεβαιώσει ότι η Wall Street παραμένει επιλεκτική απέναντι στο shipping. Η επιστροφή του Peter Georgiopoulos στη Νέα Υόρκη μέσω Spac δεν είναι τυχαία ούτε νοσταλγική. Από τη σκοπιά της Wall Street, πρόκειται για μια ψυχρή ανάγνωση του timing και των διαθέσιμων εργαλείων. Η παραδοσιακή αγορά IPO παραμένει κλειστή για τη ναυτιλία, όχι από ιδεολογία, αλλά από κόπωση επενδυτών. Το Spac, αντίθετα, προσφέρει ευελιξία και χρόνο - δύο στοιχεία που μετρούν περισσότερο από το αφήγημα. Τα 230 εκατ. δολάρια της GPAC δεν είναι τεράστιο ποσό για τα δεδομένα της αγοράς, αλλά είναι επαρκές για στοχευμένες κινήσεις σε assets που βρίσκονται σε μεταβατική φάση. Η υπερκάλυψη της έκδοσης δείχνει ότι το όνομα Georgiopoulos εξακολουθεί να «γράφει» στα βιβλία των θεσμικών, κυρίως επειδή συνοδεύεται από ιστορικό εκτελέσεων και όχι υποσχέσεων. Η παρουσία του Leo Vrondissis και ενός δοκιμασμένου οικονομικού επιτελείου καθησυχάζει την αγορά ότι δεν πρόκειται για πείραμα. Παράλληλα, το άνοιγμα σε data centers, maritime tech και ψηφιακές υποδομές δεν είναι μόδα· είναι προσαρμογή. Η Wall Street δεν ζητά πια μόνο πλοία, ζητά προβλεψιμότητα ταμειακών ροών και αφήγημα τεχνολογικής αναβάθμισης. Για να έχετε μία εικόνα όσοι δεν… SPAC είναι μια εταιρεία-κέλυφος που μπαίνει στο χρηματιστήριο χωρίς να έχει επιχειρηματική δραστηριότητα. Σκοπός της είναι να αντλήσει κεφάλαια από επενδυτές και, μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (συνήθως 18–24 μήνες), να συγχωνευθεί ή να εξαγοράσει μια ιδιωτική εταιρεία.
Το ελληνικό χρηματιστήριο πλησιάζει τα υψηλά 16 ετών
-Κοντά στις φετινές κορυφές της επανήλθε η Λεωφόρος Αθηνών με άλλες πέντε «στροφές» να απομένουν για να ολοκληρωθεί το 2025. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε την Παρασκευή στις 2.112,46 μονάδες και βρέθηκε στο υψηλότερο σημείο από τις 25 Αυγούστου, όταν είχε κλείσει στις 2.116,10 μονάδες. Αμέσως μετά ακολουθεί το υψηλό έτους των 2.126,18 μονάδων και σε περίπτωση που γίνει νέα υπέρβαση, το Χρηματιστήριο θα διεκδικήσει την παρουσία του σε επίπεδα που έχει να δει εδώ και 16 χρόνια και συγκεκριμένα από τον Μάρτιο του 2010. Σε αυτή την προσπάθεια η αγορά έχει αρκετούς συμμάχους, καθώς πέρα από τις τράπεζες υπάρχει μία δεκάδα μετοχών που κινούνται σε επίπεδα ρεκόρ. Ανάμεσά τους η ΔΕΗ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Titan, η Motor Oil, η Viohalco, η Aktor, η Cenergy, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, η ElvalHalcor, η ΕΥΔΑΠ, αλλά και χαρτιά της μεσαίας κεφαλαιοποίησης όπως η ΑΒΑΞ, η Κρι Κρι, η Profile, η Trade Estates και η νεοεισερχόμενη Qualco. Κι αν το 2025 χαρακτηρίζεται επιτυχημένο βάσει των ισχυρών αποδόσεων, το 2026 θεωρείται ιδιαίτερο συνολικά για το οικοσύστημα του ελληνικού χρηματιστηρίου. Πρώτον, θα ολοκληρωθεί η εξαγορά του από τη Euronext μέσω του squeeze out για τις μετοχές που δεν κατέχει σήμερα, ενσωματώνοντας πλήρως το ΧΑ στο team του πανευρωπαϊκού ομίλου. Επιπλέον, θα τεθεί σε εφαρμογή τον Σεπτέμβριο η αναβάθμιση από τον FTSE Russell στις ανεπτυγμένες αγορές, που σηματοδοτεί ανάλογες κινήσεις κι από άλλους παρόχους δεικτών, με σημαντικότερο εξ αυτών τον MSCI.
To τέλος της κρυπτογραφικής ευφορίας
-Στις επόμενες μέρες θα δημοσιευθούν πολλές αναλύσεις και εκθέσεις, για τις αποδοτικότερες επενδύσεις της χρονιάς που φεύγει. Ένα είναι σίγουρο: Το 2025 ήταν χρονιά εκπλήξεων και ανατροπών στην αγορά των εμπορευμάτων (Commodities). Οι επενδυτές έδειξαν σαφή προτίμηση σε απτά περιουσιακά στοιχεία με βιομηχανική χρησιμότητα, μειώνοντας σημαντικά θέσεις στα πολλά υποσχόμενα ψηφιακά κερδοσκοπικά στοιχήματα. Το ασήμι ανακηρύσσεται πρωταθλητής με απόδοση +130% φέτος, με υπερδιπλάσια απόδοση έναντι του χρυσού (+65%). Τα παραδοσιακά αγαθά κυριαρχούν: ο χαλκός (+35%) επωφελείται από την ανάπτυξη υποδομών και την ηλεκτροκίνηση. Οι παραδοσιακοί χρηματιστηριακοί δείκτες Nasdaq (+20%), S&P 500 (+16%), Russell 2000 (+13%) συνέχισαν να προσφέρουν καλές αποδόσεις. Τα κρυπτονομίσματα απογοήτευσαν τους φανατικούς οπαδούς τους. Το Bitcoin (-6%) και το Ethereum (-12%) χάνουν έδαφος αλλά τα altcoins (-42%) βιώνουν κανονική σφαγή. Το έξαλλο πάρτι τελείωσε, η ρυθμιστική εποπτεία γίνεται παγκοσμίως αυστηρότερη, το αφήγημα το «ψηφιακού χρυσού» γίνεται λιγότερο πιστευτό μπροστά στην εκρηκτική πορεία των πραγματικών πολύτιμων μετάλλων. Οι θεσμικοί επενδυτές πούλησαν τα κέρδη τους στους φιλόδοξους μικροεπενδυτές και στράφηκαν προς ασφαλέστερα περιουσιακά στοιχεία. Αυτή την εποχή καταγράφεται μια αποκαλυπτική στροφή στις φυσικές αξίες. «Τangible assets», βιομηχανική ζήτηση, πραγματική αξία.
Οι αργίες του Τραμπ και οι προσδοκίες της Wall Street
-Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, ο Αμερικανός Πρόεδρος «χάρισε» διακοπές μιας ολόκληρης εβδομάδας στους δημοσίους υπαλλήλους, για τα Χριστούγεννα. Η παραμονή Χριστουγέννων (24/12) θα είναι αργία για όλους τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, όπως και η επόμενη των Χριστουγέννων - Παρασκευή (26/12). Μαζί με την 25η Δεκεμβρίου δημιουργείται μια πρωτοφανής πενθήμερη αργία για να ξεκουραστεί το Αμερικανικό Κράτος από το δίμηνο shutdown. Το New York Stock Exchange και το Nasdaq έσπευσαν αμέσως να ανακοινώσουν ότι δεν θα ακολουθήσουν και θα παραμείνουν ανοιχτά. Οι αργίες ισχύουν μόνο για τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, όχι για τον ιδιωτικό τομέα. Οι συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Nasdaq και στη NYSE θα κλείσουν νωρίς, στη μία το μεσημέρι της Τετάρτης. Οι αγορές θα είναι κλειστές την Πέμπτη λόγω των Χριστουγέννων. Την Παρασκευή, πίσω στη δουλειά. Ο λόγος αυτής της επιλογής είναι σαφής: Η 24η Δεκεμβρίου σηματοδοτεί την έναρξη που πολυαναμενόμενου Santa Claus Rally (ράλι του Άη Βασίλη). Η παράδοση της Wall Street θέλει τις μετοχές να κάνουν ράλι τις τελευταίες πέντε ημέρες του χρόνου και τις δύο πρώτες συνεδριάσεις του νέου έτους. Θεωρητικά, από την Τετάρτη, η Wall Street μπαίνει στην καλύτερη περίοδο δύο εβδομάδων του χρόνου. Η αλήθεια είναι ότι, με όλα όσα έχουμε ζήσει, οι παραδόσεις και τα έθιμα δεν τηρούνται απόλυτα ούτε γίνονται πιστευτά…
Το υπερχρεωμένο Πεντάγωνο και ο ισχυρότερος στρατός του πλανήτη
-Για 8η διαδοχική χρονιά, το Αμερικανικό Πεντάγωνο απέτυχε στον ετήσιο έλεγχο των οικονομικών του. Περιουσιακά στοιχεία 4,65 τρισ. δολαρίων έναντι υποχρεώσεων 4,73 τρισ., χωρίς όμως τη δυνατότητα πιστοποίησης της ακρίβειάς τους. Ο μεγαλύτερος αμυντικός οργανισμός του πλανήτη δεν μπορεί να παρουσιάσει ελέγξιμα οικονομικά στοιχεία και φυσικά δεν μπορεί να λογοδοτεί στο Κογκρέσο για τον αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ, που ξεπερνά τα 850 δισ. δολάρια ετησίως. Η αρνητική καθαρή θέση των 80 δισ. δολαρίων θα προκαλούσε πανικό σε οποιοδήποτε άλλον οργανισμό ή δημόσιο φορέα. Στο Πεντάγωνο όμως, η κατάσταση θεωρείται "βελτιωμένη" επειδή έχει μειωθεί το ποσοστό των λογαριασμών που δεν μπορούν να εξακριβωθούν. Το Κογκρέσο συνεχίζει να «εγκρίνει» αυξανόμενους αμυντικούς προϋπολογισμούς χωρίς στοιχειώδη διαφάνεια. Η αντιπαράθεση με Κίνα και Ρωσία δημιουργεί πολιτικό κάλυμμα για ανεξέλεγκτες δαπάνες. Η αδυναμία του Αμερικανικού Πενταγώνου να ελέγξει τα οικονομικά του υπογραμμίζει την ανάγκη ενισχυμένης ευρωπαϊκής αμυντικής αυτονομίας, όχι μόνο στρατιωτικά, αλλά και στη διαχείριση των πόρων που διατίθενται για άμυνα. Η αύξηση των αμυντικών δαπανών πρέπει να συνοδεύεται από αυστηρούς μηχανισμούς ελέγχου. Τότε όμως χάνεται το στρατηγικό πλεονέκτημα.
