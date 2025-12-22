Τα ρέστα (απομένουν) για τους αγρότες, οι (εκτός τόπου) φήμες για εκλογές και το Μ.Μ για Δένδια-Καιρίδη, η Euroxx και ο καυγάς των Χριστουγέννων

Κλείσιμο

Υπάρχει στασιμότητα με τους αγρότες και συνεχίζει η θολή εικόνα όσον αφορά τη συνεννόηση και τους διαύλους με την κυβέρνηση, δεν είναι και το ευκολότερο πράγμα γιατί ούτε οι ίδιοι που είναι στα μπλόκα συμπεριφέρονται συντεταγμένα. Ωστόσο εφόσον τηρηθεί η στάση που έχουν έως τώρα και ανοίγουν τους δρόμους για να διευκολύνουν τους ταξιδιώτες των Χριστουγέννων τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Με κάποια ταλαιπωρία… θα γίνουν οι μετακινήσεις των εορτών και για Χριστούγεννα και για Πρωτοχρονιά και μετά ο καθένας θα πάει στη δουλειά του, όπως γίνεται κάθε χρόνο με τους αγρότες τον Ιανουάριο. Πάντως με μια προσεκτική μάτια θα δει κάποιος ότι η κυβέρνηση έδωσε στους μεν αγρότες το 70% όσων ζητούσαν και στους κτηνοτρόφους το 90%, μου είπε η πηγή μου στο Μαξίμου.Οι φήμες περί εκλογών και ο Κ.Μ-Με αφορμή την υπόθεση των αγροτών και μιας και μπαίνουμε πλέον από το 2026 σε μια «μακρά πορεία» για τις εκλογές, ακούω όλο και πιο συχνά αρκετούς πολιτικούς παράγοντες (και μη) να υποστηρίζουν ότι «ο Μητσοτάκης δεν πρέπει να το τραβήξει έως τέλους, δεν έχει να κερδίσει τίποτα, όλοι θα ζητάνε κάτι και όλο και κάτι θα σκάει, οπότε ας πάμε σε εκλογές την Άνοιξη να τελειώνουμε εφόσον είναι σε αυτά τα νούμερα δημοσκοπικά που βλέπουμε σήμερα». Δεν ξέρω αν συμφωνώ με την εκτίμηση ή όχι, αυτό που ξέρω είναι ότι ο Κ.Μ μόνο... τέτοιος τύπος δεν είναι, μόνο έτσι δεν σκέφτεται, γι’ αυτό και δεν το βλέπω πιθανό, όπως μου φαίνεται μάλλον απίθανο να «πειράξει» και τον εκλογικό νόμο. Τώρα βέβαια θα πείτε ότι στην πολιτική συμβαίνουν και απρόοπτα που οδηγούν σε εξελίξεις, όμως αυτό ισχύει διαχρονικά, αλλά επαναλαμβάνω -υπό κανονικές συνθήκες- πρόωρες εκλογές δεν βλέπω.Οι στόχοι του 2026-Ο Μητσοτάκης πάντως επενδύει στα παραδοτέα, γι’ αυτό και το Υπουργικό της Τρίτης θα έχει ως βασικό θέμα της κεντρικές προτεραιότητες των υπουργείων για το 2026. Σχηματικά, υπάρχουν 20 μεταρρυθμίσεις και 20 έργα που κατά βάση καλείται να φέρει εις πέρας η κυβέρνηση μέσα στην επόμενη χρονιά. Αναλυτικές λεπτομέρειες μαθαίνω ότι θα δοθούν στη δημοσιότητα με την καινούργια χρονιά, ενδεχομένως σε μια συνέντευξη Τύπου που θα κάνουν Χατζηδάκης και Σκέρτσος, οι οποίοι έχουν κάνει και τη βασική προετοιμασία για τους φακέλους των υπουργών.Gathering στο Μέγαρο-Το Σάββατο εκδηλώθηκε απροειδοποίητα μια κοινή πολιτική πρωτοβουλία του Κώστα Τασούλα και του Κυριάκου Μητσοτάκη για την υποστήριξη της … κλασικής μουσικής! Ο ΠτΔ και ο πρωθυπουργός βρέθηκαν δίπλα δίπλα στο θεωρείο των επισήμων στο Μέγαρο Μουσικής για να παρακολουθήσουν την συναυλία με έργα Μπραμς και Νβόρζακ της Ελληνικής Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων (ΕΛΣΟΝ) υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Διονύση Γραμμένου και με σολίστες τον Λεωνίδα Καβάκο στο βιολί και τον Τιμόθεο Γαβριηλίδη-Πέτριν στο βιολοντσέλο. Μαζί τους στο ίδιο θεωρείο ήταν η σύζυγος του ΠτΔ Φανή Σταθοπούλου, η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι, ο Νίκος Δένδιας, η Λίνα Μενδώνη και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συνοδευόμενη από τον γιο της, Ρόναν Αντονι. Στο εορταστικό drink που έλαβε χώρα στο διάλειμμα προστέθηκαν κι άλλοι γνωστοί καλεσμένοι, όπως ο Αλέξης Πατέλης και ο εφοπλιστής Πάνος Λασκαρίδης. Ο Μητσοτάκης ενθουσιάστηκε τόσο πολύ από την ορχήστρα και το ταλέντο και τον δυναμισμό των νέων παιδιών, που ζήτησε από τη Μενδώνη να υποστηρίξει το υπουργείο Πολιτισμού την ορχήστρα σε σταθερή βάση, κάτι που η υπουργός έκανε αμέσως ανακοινώνοντας στο τέλος της συναυλίας στον μαέστρο ετήσια χορηγία 150.000 ευρώ. Θυμίζουμε ότι η Βουλή, αρχικά με Πρόεδρο τον κ. Τασούλα, αλλά και τώρα με Πρόεδρο τον Νικήτα Κακλαμάνη έχει υποστηρίξει την ΕΛΣΟΝ.Δένδιας -Καιρίδης-Το ότι ο Δένδιας τους τελευταίους μήνες επιχειρεί μια «διαφοροποίηση εντός», στο πλαίσιο της επόμενης ημέρας, είναι νομίζω ηλίου φαεινότερον, αν και αμφιβάλλω προσωπικώς ότι είναι για την ώρα πολιτικά ορατή. Πάντως όλα το μαρτυρούν, ότι κινείται από την υπόθεση του μνημείου του Αγνωστου Στρατιώτη έως τις δημόσιες εμφανίσεις του σε εκδηλώσεις μη φιλικών Μέσων Ενημέρωσης (Δημοκρατία, ΕΦΣΥΝ). Τέλος πάντων, όλα έχουν τη μικρή ή μεγάλη σημειολογία τους, αν και προσωπικά δεν θεωρώ σημαντικά τέτοια γεγονότα, αφού τα media πρέπει να φιλοξενούν όλες τις φωνές και οι πολιτικοί να εκφράζουν τις απόψεις τους επίσης παντού. Όμως έμαθα ότι σχετικώς με το επεισόδιο του υφυπουργού Άμυνας Δαβάκη με τον Καιρίδη –που ο δεύτερος έψεξε την απουσία Δένδια από την αρμόδια επιτροπή για το νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ– στο Μ.Μ δεν ήταν καθόλου χαρούμενοι και φυσικά ήταν και εντελώς αμέτοχοι. Μου είπαν ότι και ο ίδιος ο Κ.Μ, παρότι δεν ενθουσιάστηκε με την ιδέα της απουσίας του Δένδια από την αρμόδια επιτροπή –αν και ο υπουργός ήταν μεταξύ Λοριάν και Αθηνών λόγω Belharra– δεν του άρεσε και πολύ η κίνηση Καιρίδη στη λογική «τα εν οίκω μη εν δήμω». Καλά, δεν τον μαστίγωσε κιόλας!Η ρύθμιση Πιερρακάκη για το ελβετικό και ο λογαριασμός των 600 εκατ.-Τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, μια υπόθεση που βασάνισε περίπου 70.000 δανειολήπτες και τις οικογένειές τους, έφτασε στο τέλος με τη ρύθμιση Πιερρακάκη που πέρασε από τη Βουλή. Η ανατίμηση του ελβετικού έναντι του ευρώ από το 2010 ως το 2025 είναι περίπου 45% και αυτό αναδεικνύει το εύρος του προβλήματος που δημιουργήθηκε. Η ρύθμιση Πιερρακάκη αφορά όλους ανεξαιρέτως τους δανειολήπτες, που τους προσφέρεται για πρώτη φορά μια ευνοϊκή δυνατότητα να βγουν από το αδιέξοδο, καθώς το κούρεμα κλιμακώνεται ανάλογα με τα περιουσιακά κριτήρια και φθάνει έως και το 50%. Μια ακόμη σημαντική παράμετρος της ρύθμισης είναι ότι δεν επηρεάζει τις εγγυήσεις του «Ηρακλή», επιβαρύνοντας το Δημόσιο. Αντίθετα, στις τράπεζες υπολογίζουν τη ζημιά από τη ρύθμιση στα 600 εκατ., ποσό διόλου αμελητέο.Για τις ενεργειακές συμφωνίες στο ΥΠΕΝ η Κίμπερλι