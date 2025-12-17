Παράσχης (ΣΕΤΕ): Ενθαρρυντικά τα πρώτα σήματα για τον τουρισμό το 2026, άνω των 40 εκατ. οι αφίξεις και €22,5 δισ. οι εισπράξεις
Στα όριά τους πολλές επιχειρήσεις, ανέφερε ωστόσο στο συνέδριο του ΣΕΤΕ ο πρόεδρος
Ενθαρρυντικά είναι τα πρώτα σήματα για τον ελληνικό τουρισμό το 2026, με τον κλάδο να ξεπερνά φέτος τις εκτιμήσεις και τους στόχους που είχαν τεθεί. Από την άλλη πλευρά πολλές επιχειρήσεις βρίσκονται αυτή την περίοδο στα όρια και ο ελληνικός τουρισμός βρίσκεται σε φάση μετάβασης σε ένα νέο, πιο απαιτητικό περιβάλλον, γι’ αυτό και είναι παραπάνω από αναγκαία η έμφαση στη στρατηγική προετοιμασία για την επόμενη δεκαετία.
Τα παραπάνω ανέφερε από το βήμα του συνεδρίου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), ο πρόεδρος κ. Γιάννης Παράσχης, επισημαίνοντας ότι η χρονιά που κλείνει, η σεζόν που ολοκληρώθηκε επιβεβαιώνει ότι ο τουρισμός παραμένει σταθερά ένας από τους πιο ισχυρούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας και της περιφερειακής ανάπτυξης.
«Η ζήτηση για την Ελλάδα αντέχει, η επιμήκυνση της περιόδου κερδίζει έδαφος, νέες μορφές ταξιδιού και εμπειρίας αναδύονται. Η αύξηση του 4% στις αφίξεις αλλά ταυτόχρονα η αύξηση της τάξης του 9% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ είναι καταρχήν ιδιαίτερα θετικά, εφόσον στηρίζει την επιδίωξη για ποιοτικότερο τουρισμό. Τα πρώτα σήματα για την επόμενη χρονιά είναι επίσης ενθαρρυντικά.
Ταυτόχρονα όμως, πίσω από τη συνολική καλή εικόνα, πολλές επιχειρήσεις λειτουργούν στα όρια, πιεζόμενες από αυξημένα κόστη, ρυθμιστικά βάρη, ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και φυσικά υπάρχει πάντα ένα διεθνές περιβάλλον μεγάλης αβεβαιότητας. Αυτή η διπλή πραγματικότητα είναι και το σημείο εκκίνησης της συζήτησής μας».
