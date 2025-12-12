Wall Street: Διόρθωση μετά τα ρεκόρ με φυγή από την τεχνολογία, ισχυρές απώλειες σε S&P 500 και Nasdaq
Υποχώρησαν οι μετοχές στη Wall Street καθώς συνεχίστηκαν οι ισχυρές πιέσεις σε τεχνολογία και AI - Άνοδος στις αποδόσεις ομολόγων και στροφή κεφαλαίων σε value μετοχές - Εβδομαδιαίες απώλειες για S&P 500 και Nasdaq έως 1%
Οι αμερικανικές αγορές υποχώρησαν την Παρασκευή στη Wall Street , με τον S&P 500 να απομακρύνεται από τα ιστορικά υψηλά και τον Nasdaq να καταγράφει απώλειες άνω του 1%, καθώς εντάθηκε η στροφή των επενδυτών εκτός τεχνολογικών μετοχών και ειδικότερα από τους πρωταγωνιστές της τεχνητής νοημοσύνης. Η κίνηση συνοδεύτηκε από άνοδο των αποδόσεων στα μακροπρόθεσμα κρατικά ομόλογα, στοιχείο που ενίσχυσε την επιφυλακτικότητα στα ριψοκίνδυνα assets.
Ο Nasdaq υποχώρησε έως και 2,3% ενδοσυνεδριακά, ενώ ο Nasdaq 100 δέχθηκε ισχυρές πιέσεις από τη βουτιά περίπου 12% της Broadcom. Ο S&P 500 κατέγραψε πτώση άνω του 1%, μία ημέρα μετά το νέο ιστορικό κλείσιμο, ενώ ο Dow Jones κινήθηκε χαμηλότερα, απομακρυνόμενος από τα πρόσφατα ρεκόρ του.
Στο κλίμα στο ταμπλό ο βιομηχανικός Dow Jones υποχώρησε κατά 0,51% στις 48.458 μονάδες. Ο ευρύτερος S&P 500 κατέγραψε απώλειες 1,07% στις 6.827 μονάδες και ο Nasdaq σημείωσε βουτιά κατά 1,69% στις 23.195 μονάδες.
Σε εβδομαδιαία βάση, ο S&P 500 είχε απώλειες περίπου 0,5% και ο Nasdaq άνω του 1%, ενώ ο Dow Jones είχε άνοδο άνω του 1% παρά την πτώση της Παρασκευής. Οι μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης υπεραποδίδουν, με τον Russell 2000 να ενισχύεται πάνω από 1% την εβδομάδα, μετά τα ιστορικά υψηλά της Πέμπτης.
Την ίδια στιγμή η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου σημείωσε απότομη άνοδο την Παρασκευή, καθώς αυξήθηκε κατά περισσότερες από 5 μονάδες βάσης, φτάνοντας στο 4,192%, αντανακλώντας την επανατιμολόγηση των προσδοκιών της αγοράς για τη νομισματική πολιτική. Αντίθετα, η απόδοση του 2ετούς ομολόγου υποχώρησε οριακά, κατά λιγότερο από 1 μονάδα βάσης, στο 3,526%. Ισχυρότερη ήταν η κίνηση στο μακρύ άκρο της καμπύλης, με την απόδοση του 30ετούς ομολόγου να ενισχύεται κατά περισσότερες από 6 μονάδες βάσης, στο 4,857%, εντείνοντας τη συζήτηση για παρατεταμένα υψηλότερα επιτόκια στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Καταλύτης της διόρθωσης ήταν η βουτιά άνω του 11% της Broadcom, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία ξεπέρασε τις προσδοκίες για το τέταρτο τρίμηνο και έδωσε ισχυρές προβλέψεις για το τρέχον, εκτιμώντας ότι οι πωλήσεις chips τεχνητής νοημοσύνης θα διπλασιαστούν. Αναλυτές επισημαίνουν ότι η αγορά εστιάζει σε ανησυχίες για συμπίεση περιθωρίων κέρδους. Πιέσεις δέχθηκαν και άλλες μετοχές που συνδέονται με το «AI trade», όπως οι AMD, Palantir Technologies και Micron.
Οι πιέσεις είχαν ξεκινήσει ήδη από την Oracle, με τη μετοχή να υποχωρεί μετά τις προβλέψεις για υψηλότερες επενδύσεις και καθυστερημένη εμπορική αξιοποίηση, ενώ ενισχύθηκαν περαιτέρω την Παρασκευή έπειτα από δημοσιεύματα για καθυστερήσεις σε έργα data centers. Πτώση κατέγραψαν και μετοχές που συνδέονται με τις ενεργειακές υποδομές που στηρίζουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.
Αντίθετα, κεφάλαια κατευθύνθηκαν σε κλάδους όπως οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η υγεία και η βιομηχανία. Μετοχές όπως οι Visa, Mastercard, UnitedHealth Group και GE Aerospace κατέγραψαν κέρδη, στηρίζοντας κυρίως τον Dow Jones.
Ξεχώρισε και η Lululemon, με άλμα 11%, μετά την ανακοίνωση ότι ο διευθύνων σύμβουλος θα αποχωρήσει στο τέλος Ιανουαρίου, έπειτα από ένα δύσκολο έτος για την εταιρεία.
«Η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης ξεφουσκώνει, αλλά δεν σκάει», σχολίασε ο Λούις Ναβελιέ της Navellier & Associates, σημειώνοντας ότι η κατοχύρωση κερδών μετά τα ιστορικά υψηλά ήταν αναμενόμενη. Όπως ανέφερε, οι αυξημένες ανησυχίες γύρω από τις συμφωνίες της OpenAI ενδέχεται να δυσκολέψουν την περαιτέρω ανοδική πορεία βραχυπρόθεσμα.
Η συνεδρίαση επιβεβαίωσε τη συνεχιζόμενη «rotation trade», μετά και την τρίτη μείωση επιτοκίων από τη Federal Reserve μέσα στη χρονιά. Την Πέμπτη, οι επενδυτές είχαν στραφεί σε κυκλικές μετοχές, κατοχυρώνοντας κέρδη από τα ισχυρά ράλι των τεχνολογικών τίτλων.
Είναι ενδεικτικό του κλίματος διχασμού που υπάρχει στην Fed με δηλώσεις αξιωματούχων να δηλώνουν ανοιχτά ότι είναι αντίθετα με νέα μείωση επιτοκίων όπως για παράδειγμα της προέδρου του Κλίβελαντ, Μπεθ Χάμακ, που είπε ότι θα προτιμούσε πιο περιοριστική νομισματική πολιτική ώστε να συνεχιστεί η πίεση στον πληθωρισμό. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος της Fed του Κάνσας Σίτι, Τζεφ Σμιντ, εξέφρασε τη διαφωνία του με τη μείωση επιτοκίων, επισημαίνοντας ότι ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός και η οικονομία ανθεκτική. Η ίδια προειδοποίηση ήρθε και από τον πρόεδρο της Federal Reserve του Σικάγο, Όστιν Γκούλσμπι, ότι η κεντρική τράπεζα θα πρέπει να αποφύγει περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων, έπειτα από τις τρεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από τον Σεπτέμβριο
Παρά τη διόρθωση, αρκετοί στρατηγικοί αναλυτές επιμένουν σε θετικές προοπτικές για τις αγορές. Η Goldman Sachs επανέλαβε τον στόχο της για τον S&P 500 στις 7.600 μονάδες το 2026, που συνεπάγεται άνοδο περίπου 10%, ενώ ανάλογες εκτιμήσεις διατυπώνουν η Morgan Stanley, η Deutsche Bank και η RBC Capital Markets. Αντίστοιχα αισιόδοξες είναι οι προβλέψεις και για την Ευρώπη, με τη μέση εκτίμηση να βλέπει άνοδο 7% για τον Stoxx 600 το 2026 και χωρίς «πραγματικούς απαισιόδοξους» μεταξύ των στρατηγικών αναλυτών.
Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, κάποιοι επενδυτές ποντάρουν σε περαιτέρω άνοδο πριν το τέλος του έτους, μέσω μιας ευρύτερης ανακατανομής σε μετοχές που έχουν μείνει στη σκιά της τεχνολογίας. «Όλοι πείθουν τον εαυτό τους ότι θα υπάρξει χριστουγεννιάτικο ράλι, και μέχρι στιγμής δεν διακρίνεται κάποιος αρνητικός καταλύτης», σχολίασε η Καρέν Ζορζ της Ecofi Investissements.
Στο μεταξύ, ο δείκτης δολαρίου σταθεροποιήθηκε μετά από δύο ημέρες απωλειών, παραμένοντας ωστόσο σε τροχιά τρίτης συνεχόμενης εβδομαδιαίας πτώσης. Στα commodities, ο χρυσός διέγραψε τα αρχικά του κέρδη, ενώ το ασήμι υποχώρησε από τα ιστορικά υψηλά του, επιβεβαιώνοντας τη γενικότερη εικόνα αυξημένης μεταβλητότητας στις αγορές.
