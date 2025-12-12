Wall Street: Διόρθωση μετά τα ρεκόρ με φυγή από την τεχνολογία, ισχυρές απώλειες σε S&P 500 και Nasdaq

Υποχώρησαν οι μετοχές στη Wall Street καθώς συνεχίστηκαν οι ισχυρές πιέσεις σε τεχνολογία και AI - Άνοδος στις αποδόσεις ομολόγων και στροφή κεφαλαίων σε value μετοχές - Εβδομαδιαίες απώλειες για S&P 500 και Nasdaq έως 1%